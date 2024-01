‘El país ofrece oportunidades al sector de centros comerciales’

La chilena Parque Arauco S.A. ve potencial en Colombia para impulsar sus centros comerciales y su modelo multifamily, con la mirada puesta en un 2024 que promete afianzar su presencia en Colombia. Su gerente general, Eduardo Pérez, dice que las últimas inversiones en el país ascienden a US$110 millones.



¿Cómo estuvo el 2023?



El 2023 ha sido un muy buen año para Parque Arauco a pesar de haber tenido un contexto del comercio, bastante desafiante. Tenemos cuatro pilares estratégicos: el crecimiento, la rentabilidad, experiencia de cliente y sostenibilidad.



¿En el pilar de crecimiento cómo queda Colombia?



Llegamos al país en el 2008, entonces ya hemos cumplido 15 años. Tenemos seis centros comerciales y tres proyectos de multifamily en desarrollo. En ese sentido, el año pasado fue muy importante porque anunciamos dos adquisiciones relevantes en Parque Fabricato y en Titán Plaza, y porque anunciamos también una de las tres inversiones en multifamily.



¿Hoy es más fácil entrar a centros comerciales consolidados que iniciar nuevos proyectos?



Cuando llegamos a Colombia no existía el modelo unipropiedad, sólamente el de propiedad horizontal, por lo tanto la estrategia de Parque Arauco se enfocó más en la construcción de nuevos centros comerciales en los que tuviéramos el 100% de la propiedad y de esa forma mantener la infraestructura del activo renovada y que tuviera el mix óptimo de cara a cliente final.



Los casos de Titán y de Parque Fabricato, son distintos. El primero era un centro comercial que estaba controlado por Inmoval, básicamente Credicorp en Colombia, y nosotros habíamos iniciado una relación con ellos porque habían comprado el 49% de dos de nuestros activos, Parque La Colina y de Parque Caracolí. Al tener esa buena relación, nos invitaron a que entráramos a Parque Fabricato. En Titán la participación es de 36,7%.



¿Y cuál es el camino, oportunidades así o proyectos nuevos?



Nos gusta hacer buenos negocios y desarrollar buenos proyectos. Para nosotros lo primero es que tienen que ser activos de muy buena calidad, sí es así se desarrollan o se compran, tenemos aperturas estratégica a ambos.



¿Tienen una meta?



La capacidad de inversión de la compañía manteniendo una política de dividendo y manteniendo una política de endeudamiento similares a las que hemos tenido en el pasado es básicamente US$200 millones de dólares al año a nivel de activos en los tres países.



En los últimos años Colombia ha ocupado una posición importante en esas inversiones, los tres proyectos de Multifamily suman US$ 57 millones, los dos centros comerciales en los que participamos en el 2023 sumaron US$ 61 millones. Son más de US$110 millones. Estamos apostando por Colombia porque creemos que ofrece muchas oportunidades en nuestro sector.



¿Cómo ve las ventas?



Las cifras en Colombia, al menos en nuestro portafolio, fueron bastante positivas. Cada uno de los centros comerciales, en los últimos 12 meses a septiembre - sin Parque Fabricato ni Titán, porque fueron del cuartro trimestre- las ventas crecen 17,6%.



¿Cómo va multifamily?



Creemos que Colombia también va a tener un crecimiento importante y estamos enfocando nuestros esfuerzos en crecer en Medellín y Bogotá. El primero está en la Calle 72 en Bogotá que suma 132 unidades de apartamentos, el segundo se localiza en Medellín, con 310 unidades, y el tercero es la Calle 94 en Bogotá, con 158 apartamentos. En total tenemos 600 unidades. No descartaría que se incluya un nuevo proyecto en la medida en que se den las condiciones adecuadas.



¿Las dificultades del sector de la construcción retrasan los planes?



Efectivamente el sector construcción está viviendo tiempos desafiantes, eso no es razón para no avanzar con este con este crecimiento en multifamily.



¿Cuál es su análisis sobre el entorno de los negocios en Colombia?



El país está discutiendo varias reformas que son bastante estructurales y eso lógicamente agrega grados de incertidumbre y de riesgo. En ese contexto creo que es importante que busquemos formas de adaptarnos a esa circunstancias cambiantes de buena forma.



Lógicamente nos preocupan variables macroeconómicas como los niveles de las tasas de interés y del tipo de cambio. Eso hace que sea más difícil llegar a la rentabilidad que necesitamos, pero eso no ha sido razón para no seguir haciendo proyectos en Colombia.



¿En experiencia al cliente que es ‘dark store’?



Buscamos que nuestro visitante tenga la mejor experiencia posible, eso parte desde que toma la una decisión de ir al centro comercial e incluye aspectos como el mix comercial o los parqueaderos, son aspectos fundamentales.



Mirando la integración entre el mundo online con el mundo físico también anunciamos recientemente los ‘dark stores’ que permitirán a las marcas adheridas, presentes en el centro comercial, contar con reabastecimiento de productos para su tienda física, en caso de ser necesario.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio