Colombia reprocha a la UE por sus exigencias verdes para comerciar

El viceministro colombiano de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, reprochó este lunes a la Unión Europea (UE) que pretenda aplicar "medidas unilaterales" para condicionar la importación de productos agroalimentarios al cumplimiento de algunas exigencias medioambientales que, según dijo, perjudicarán a los productores de América Latina.



"Varias de las normativas creadas para implementar el Pacto Verde Europeo pueden tener un efecto negativo sobre el comercio y, por tanto, sobre nuestros productores", aseveró Coy durante una comparecencia en el Parlamento Europeo, ante los eurodiputados de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).



El viceministro mostró su "preocupación" porque, "en un momento tan complicado para la economía global", pueda reducirse el "flujo comercial y de inversión" entre la UE y Colombia por el impacto económico que puedan ocasionar algunas disposiciones del Pacto Verde Europeo, el plan con el que la UE quiere lograr para 2050 las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.



En concreto, Coy señaló los sobrecostos que van a afrontar los productores colombianos para certificar que sus exportaciones no han generado deforestación, en cumplimiento de una ley europea aprobada este año que busca proteger a los bosques de todo el mundo, así como otras regulaciones sanitarias.



A su juicio, la UE "debería discutir" todos estos aspectos técnicos con sus socios comerciales y, en este sentido, puso en valor que el acuerdo de comercio activo desde 2013 entre la UE y Colombia contempla comisiones para negociar estos asuntos.



"Pero a veces nos da la sensación de que las discusiones con las autoridades europeas son un poco un diálogo de sordos, les damos las razones y nos dicen 'sí, pero es que nosotros estamos avanzando hacia la descarbonización, y ustedes deben adaptarse'", lamentó.



En su opinión, la UE debe ser "coherente" y considera que la defensa europea del multilateralismo es incompatible con el hecho de "imponer medidas unilaterales en el ámbito comercial". Coy considera que esta actitud "no es la más adecuada" por parte de la UE, si bien remarcó que su Gobierno, encabezado por el presidente progresista Gustavo Petro, asume la lucha climática como un objetivo propio.



"Quiero ser muy claro, Colombia comparte la ambición de esas metas ambientales (...), pero la transición verde debe ser justa, debe tener en cuenta a las personas, debe asegurar que no se deje a nadie atrás", subrayó Coy.



El dirigente colombiano pidió a la UE que evite "cargar" en los países del Sur Global "la deuda histórica" del cambio climático y de la destrucción medioambiental, de la cual son mayoritariamente responsables los países occidentales, y reclamó eximir de "cargas imposibles" a los pequeños productores del Sur Global.



"Colombia tiene toda la voluntad de avanzar en esta transición, pero no podemos ser verdes con números rojos, por eso debemos asegurar un precio justo para nuestros productores y lograr que los operadores se comprometan a pagarlos, más aún cuando las nuevas exigencias regulatorias imponen mayores costos", añadió.



Según Coy, también será necesario "concienciar" a los consumidores europeos para que entiendan que "tendrán que pagar más" por los productos de terceros países, como Colombia, "si de verdad queremos que haya una transición justa".



El viceministro hizo un llamamiento a "aprovechar mejor las ventajas" que, a su juicio, ofrece el acuerdo comercial entre la UE y Colombia -que también comprende al Perú y a Ecuador- y del que desea que, a la larga ayude a crear "exportaciones que generen empleos de valor añadido" en el país latinoamericano y que sirvan para reindustrializar la economía colombiana.



"En los primeros 10 años (de vigencia del acuerdo) han aumentado las exportaciones de Colombia a la UE. Es deficitario para Colombia, pero tiene un enorme valor político, somos parte de un acuerdo, somos socios que pueden discutir sus partes", manifestó.



Coy remarcó que, ahora mismo, "el pilar central" de la acción de gobierno de Petro pasa por la consecución de "la paz total" en el país mediante tres ejes: la implementación del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, la "negociación con las disidencias y los grupos alzados en armas" y el "sometimiento a la justicia" de los grupos del crimen organizado.



"No es una tarea fácil, son muchos los desafíos y las corrientes que buscan descarrilar los procesos iniciados en estos tres frentes aplicando líneas de pensamiento que abogan por salidas militares y por mas plomo y sangre", zanjó Coy.

