Comercio se aferra a un milagro para salvar el año

Una caída constante en las ventas, repuntes de la inseguridad y una creciente desconfianza frente a lo que se viene de cara al futuro es el panorama que actualmente golpea a los comerciantes en Colombia, que en septiembre completaron nueve meses seguidos con saldo en rojo y ahora ponen todas sus esperanzas en lo que vendrá para la temporada octubre-diciembre, para repuntar.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Según la más reciente encuesta de opinión comercial revelada por Fenalco en su publicación Bitácora Económica, el 82% de los comerciantes consultados indicó que sus volúmenes de ventas se estancaron o disminuyeron en comparación con el año anterior, mientras que sólo un 18% reportó un aumento en las ventas, dejando claro que están frente al mismo panorama que viven desde hace varios meses.



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esto debe ser motivo de preocupación, ya que es prueba de que la situación actual del comercio no es la mejor, mientras que las perspectivas para el cuarto trimestre son negativas.



“Entre los desafíos que enfrenta el sector se encuentran la falta de demanda, las altas tasas de interés, demoras en la logística y una creciente inseguridad que afecta tanto a grandes comerciantes como a pequeños establecimientos”, dijo el vocero gremial.



(Vea: El efecto de los partidos de Colombia en el comercio barranquillero).



Fenalco resaltó que la inseguridad y las extorsiones padecidas por los comerciantes detallistas también están frenando la dinámica del ciclo de ventas, especialmente en sectores como abarrotes, tiendas de barrio, minoristas de ropa y calzado.



La encuesta de septiembre también exploró el grado de cumplimiento de los presupuestos de ventas para este año y los resultados son desalentadores, ya que solo el 14% de los comerciantes cree que logrará cumplir al pie de la letra su presupuesto, mientras que un 5% se muestra optimista y considera que superará sus metas.



“Acá lo que más preocupa es que un abrumador 81% sostiene que no alcanzará sus objetivos de ventas para este año, es decir, que aspiran a cerrar el año con pérdidas, afectando seriamente sus economías y la oportunidad de crecimiento”, explicó Cabal.



A pesar de la difícil situación, la Bitácora Económica destaca que septiembre pudo haber sido aún peor si no fuera por ciertos factores que estimularon las ventas. La coincidencia de cinco sábados durante el mes impulsó las visitas de los compradores a los centros comerciales del país.

(Vea: Colombia, sin sanciones por libre comercio de arroz a CAN).



Comercio Óscar Berrocal / EL TIEMPO



En cuanto al empleo en el sector, el panorama también es sombrío. El 88% de los consultados afirmó que el nivel de empleo en sus empresas durante el cuarto trimestre del año no se incrementará, mientras que sólo un 12% cree que habrá un aumento en el empleo. Esto resulta preocupante dado que durante la temporada de fin de año, por lo general, se espera un incremento en las oportunidades laborales en el comercio, que no podría tener el mismo dinamismo para las fechas venideras.

Un panorama complejo

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Santiago Saldarriaga / CEET

Portafolio también habló con expertos del Centro de Investigaciones Económicas Anif, que si bien destacaron que la economía del país está dando muestras de contracción y el momento actual de los comerciantes no es el mejor, no hay que pasar por alto que se vienen tres meses clave para dar vuelta a esta mala racha.



Para José Hernández, investigador económico de Anif, “si bien es cierto que las cifras de comercio vienen contrayéndose por varios meses, y pues es una tendencia que seguirá, creemos nosotros, en lo que falta del año, los últimos meses de todos los años son los que presentan los mejores niveles de ventas históricamente, pues por tratarse de las festividades de diciembre, las vacaciones”, dijo.



Es por esto que destacan que en este último trimestre se van a enfrentar dos grandes fuerzas que impulsarán al alza y a la baja, al mismo tiempo, al comercio; razón por la cual se podrían presentar “unos niveles de variación cercanos a cero”.



“Vamos a tener niveles menores, evidentemente, del año anterior, donde la demanda interna seguía creciendo muchísimo. Las fiestas de final de año no van a dejar que esté tan complicado el panorama para el sector comercio a final del 2023”, agregó Hernández.



Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, sostuvo que el panorama para las microempresas no es mejor, puesto que en este escenario también “se ha observado una disminución en el gasto del consumidor, una reducción en la inversión empresarial y una mayor competencia, lo que ha generado un entorno comercial muy desafiante”.



“Durante el primer semestre del año, hemos observado que más del 50% de las MiPymes consultadas en nuestra Encuesta de Desempeño Empresarial experimentaron una reducción en sus niveles de ventas. Este fenómeno se ha destacado como uno de los principales indicadores de disminución, ubicándose detrás de la rentabilidad y las inversiones en términos de percepción de afectación”, manifestó Quintero.



Acopi, al igual que Fenalco, resaltó que es necesario adoptar medidas urgentes a esta crisis.



(Vea: Las expectativas de los tenderos sobre el futuro de sus negocios).



DANIEL HERNÁNDEZ

Periodista Portafolio