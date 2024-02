Colombia aumentó exportaciones no mineras a México, China y Costa Rica en 2023

Dentro del top de los 17 principales destinos de las exportaciones colombianas de bienes no minero energéticos, México, China y Costa Rica se destacaron en el 2023 por ser los tres mercados, además de Venezuela, hacia los cuales aumentaron esa clase de ventas.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explica que hacia estos tres mercados el país despachó el año pasado US$1.954,9 millones en productos del agro, la agroindustria y la industria, para un aumento del 10,8 % con relación al 2022. Estos tres mercados representaron el 9,8 % de la torta no minero energética colombiana, en valor.



En cuanto a volumen, las exportaciones hacia estos tres destinos alcanzaron 645.684,9 toneladas, lo que representa un crecimiento del 17,3 % en comparación con el 2022.



En la torta conjunta, el sector de vehículos fue el que impulsó estas ventas. En el año que acaba de terminar, las exportaciones de esa clase de bienes a los tres países sumaron US$190,6 millones, que representan un aumento del 178,5 % si se compara con las del 2022. Eso sí, hay que señalar que el 99,5 % de esos automotores se vendieron a México.

Otro producto que impulsó las ventas a esos países fue el café sin tostar. En el año de análisis, las exportaciones del grano sumaron US$151,6 millones, lo que se tradujo en un crecimiento del 59,7 %. Sin embargo, el 90,5 % del grano se despachó hacia China.



Los demás aceites de soya también ayudaron a empujar el resultado a estos países. La exportación de ese producto sumó US$56,2 millones, un aumento del 22,9 % en comparación con 2022.



También se destacó el café liofilizado, cuyas ventas a México, China y Costa Rica alcanzaron los US$54,6 millones, con un incremento del 11,8 %.



Crecen exportaciones a México

De los tres destinos a los que crecieron esta clase de exportaciones, fue hacia México donde más aumentaron las ventas de no mineros. Allí alcanzaron los US$1.185 millones, para una variación positiva del 12,5 % frente al 2022, impulsada por las exportaciones de carros (US$189,6 millones) que crecieron 181,2 %.



Varios factores impulsaron las exportaciones de carros colombianos hacia este país. De acuerdo con un análisis del MinCIT, con base en información de organismos mexicanos, en 2023 se registró una demanda creciente en ese mercado por los vehículos, especialmente por los de usos múltiples tipo camioneta, que son los que le vende Colombia.

Hacia China, el país despachó US$440 millones en exportaciones no mineras en 2023 para un aumento del 8,4 % frente al 2022. Demás cafés sin tostar ayudaron a impulsar estas ventas, al registrar un aumento del 75 %.



Cabe señalar que hoy este mercado representa el 2,2 % en la canasta no minera de Colombia, según cifras del MinCIT.



Y hacia Costa Rica se exportaron en 2023 un total de US$329,8 millones, que se tradujo en un crecimiento del 7,8 %. Las ventas estuvieron jalonadas por el sector de aviones y demás aeronaves, pues de no exportar en 2022, el año pasado se vendieron US$21,2 millones en este tipo de mercancías. Le siguieron perfumes y aguas de tocador, de las cuales se exportaron US$6,4 millones para un crecimiento del 20,9 %.



