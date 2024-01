Cómo el comercio exterior del país se vería afectado por fallas técnicas

Con el fin de evitar una crisis en el comercio exterior de Colombia, que de por sí ya está golpeado por la baja de las exportaciones, los actores del sector expresaron su preocupación por las persistentes fallas en la plataforma de importaciones Syga de la Dian, que desde el pasado noviembre está presentando dificultades para realizar procesos de compras internacionales en el país.



La Procuraduría General de la Nación reiteró su disposición para construir una mesa de trabajo entre la Dian y los gremios económicos para buscar soluciones a los problemas informáticos que presentan actualmente en los servicios electrónicos de la entidad.



“Las caídas constantes de las plataformas digitales vienen causando enormes tropiezos para los operadores de comercio exterior que denuncian retrasos en los procesos aduaneros”, indicó la entidad.



Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aseguró que los trámites pasaron de segundos a días desde que se generó la contingencia. “El promedio está entre 3 y 4 días. Hay importaciones críticas que han durado hasta dos semanas; estamos como en los años 90”, insistió.

El líder gremial manifestó que los impactos reales de la intermitencia del sistema en el comercio exterior, se traducen en el aumento de costos logísticos y afectación en la cadena de importaciones, principalmente.



En la misma línea, Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) aclaró que se ha hablado de un incremento del 700% en los tiempos para realizar los trámites en el Syga.



Aclaró que cualquier incremento porcentual de tiempo para una operación digital aumenta los costos en la vida física.

Además, Espinosa alertó que “existe una preocupación en las empresas por el incumplimiento de los contratos comerciales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si se retiene una mercancía que no se logró mover en diciembre, en enero no se va a poder vender en el mismo precio”.



Además, la empresa Open Tecnología explicó que, como proveedor tecnológico de servicios aduaneros, el impacto ha sido de un incremento de más del 100% en la operación.



“Esto implica tiempos, costos y recursos tecnológicos para poder soportar la operación y atender los procesos de los actores aduaneros que consumen los servicios electrónicos y digitales”, advierten.

A la incertidumbre se suma la permanencia de la inversión extranjera en el país, puesto que este tipo de situaciones alertan a las empresas internaciones que pueden disminuir sus flujos por las dificultades en las operaciones.



Si bien el sistema ha tenido mejoras que han contribuido en el desarrollo de los procesos, lo cierto es que las inconsistencias continúan, hecho que desataría una crisis en el sector, pues las exportaciones también tendrían un impacto.



Según Díaz muchos exportadores importan materias primas o maquinaria para sus procesos. “Así mismo, podríamos caer aún más en los índices de logística y competitividad”, argumentó.

Igualmente, Martín Ibarra, presidente de la consultora Araújo Ibarra, agregó que se debe tener en cuenta que “muchas exportaciones diferentes a las mineroenergéticas requieren de materias primas importadas, por lo cual se afectarían las ventas externas no tradicionales”.



Adicionó que “la experiencia internacional demuestra que en estos momentos de crisis, la concertación entre el sector público y el privado es la única salida práctica”.



El presidente de Fitac, Miguel Ángel Espinosa, le manifestó a este medio que desde el gremio se le pidió a la Procuraduría que la información de la contingencia sea clara y, si es posible, que se haga una suspensión de términos.



“Buscamos que en los próximos años, y una vez se solucione la contingencia no le empiecen a llegar a las empresas importadoras y a los agentes de aduana requerimientos, multas, sanciones por este acontecimiento que lleva al incumplimiento de plazos o a una tardanza en la transmisión de la información”.

No hay respuestas concretas de la Dian

Portafolio consultó a la Dian para conocer los avances que se han dado para solucionar la contingencia, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta desde la entidad.



No obstante, vale la pena recordar que en al menos tres oportunidades, entre el 17 y el 18 de noviembre del año pasado, se limitó a decir que la contingencia había sido superada, para luego reportar que las fallas en el sistema de operaciones Syga se mantenían.

“El equipo de atención de respuestas a incidentes de la Dian ha desplegado las actividades encaminadas a la contención, erradicación de vulnerabilidades y recuperación de los servicios para garantizar la atención a nuestros usuarios”, dijo en su momento.

Después de estos pronunciamientos no se han tenido mayores respuestas frente a lo que está pasando desde la Dirección, que ha sido vehemente en resaltar que es el único vocero autorizado para hablar al respecto.



Por esta misma situación, Miguel Ángel Espinosa, presidente del Fitac, aseguró que uno de los pedidos de los gremios del comercio a la Dian es que se mejore la comunicación entre partes.



“Hoy día, la Dian no ha emitido ningún comunicado que dé cuenta de las fallas informáticas que persisten. Más allá de lo que dijeron el 15 de noviembre sobre hacer una ventana de mantenimiento y o que entraban en contingencia, no se ha dicho nada más”, explicó Espinosa.

Adicionalmente, agregó que para la reunión con la Procuraduría se le solicitó a la Dirección una comunicación permanente en donde se transmita en tiempo real lo que está pasando con el sistema informático.



“Se deben dar las instrucciones claras de lo que hay que hacer porque actualmente hay requerimientos muy técnicos sobre qué navegadores usar o el equipo, etc. Este no es un sistema generalizado nacional, sino que está regionalizado, si uno falla el otro puede funcionar”, concluyó.



