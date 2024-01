La meta de Decathlon para 2024 será llegar a 17 tiendas y generar más ‘empleo duradero’

La cadena de artículos deportivos Decathlon confía en que en el 2024 volverá a ver en el país un crecimiento de dos dígitos, en la medida en que cedan las tasas de interés y la inflación. Así lo afirma su CEO, Carlos Gómez, al hablar de las perspectivas del año que comienza. Los colaboradores también empezarán a ver desde este año los beneficios del recorte a la jornada laboral.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Qué receptividad ha tenido en los colaboradores la noticia de recorte en la jornada laboral?

Están muy contentos. Es una decisión que empezó el primero de enero y les permitirá, sin una rebaja salarial, disfrutar de un día más de descanso a la semana. Hasta ahora era solo un día, como en todo el retail y nosotros quisimos dar ese salto que multiplica por dos los descansos del año. No ha sido el único plan de beneficios que hemos marcado pero este ha sido el más ruidoso dentro y fuera de la empresa.

¿Qué otros beneficios tienen?

Tenemos más de 10 acciones, hemos lanzado siete nuevas y una de ellas busca proteger la salud mental, con psicólogos. También ofrecemos la posibilidad de compartir el beneficio médico con un familiar. Y el más fuerte ha sido pasar de las 47 horas a las 40 la jornada. El Gobierno hoy establece una reducción de dos horas por año hasta las 42 en el 2026 y nosotros hemos decidido ir a la jornada como está en todas las tiendas Decathlon en Europa que trabajan 40 horas.

(Lea: Decathlon anuncia que reducirá su jornada laboral en Colombia a 40 horas).

¿Cómo beneficia la compañía?

La decisión se tomó hace muchos años. Hay algunos países que están trabajando sobre 37 horas y en España, por ejemplo, hay algún proyecto de ley para trabajar sobre las 35 horas. Aquí, queremos que nuestros colaboradores puedan tener una vida saludable, practicar deporte y tener tiempo con sus familias. Cuando pensamos en una jornada de 47 horas y el ritmo que el Gobierno ha establecido de reducción de dos horas por año creemos que es demasiado lento pensando en los trabajadores. Creemos que podemos ir mucho más rápido. En Colombia tenemos un proyecto muy intenso, abriendo dos y tres tiendas por año y tenemos que pensar en la salud de nuestros equipos.

¿Cuántas abrieron en el 2023?

Abrimos tres tiendas. En Manizales, en abril: otra en el centro comercial Jardín Plaza, en el sur de Cali, en septiembre, y abrimos en la Calle 80, en Bogotá, cerca a Titán Plaza, en octubre.

Nueva tienda de Decathlon en Bogotá Cortesía

¿Qué programan para el 2024?

De momento tenemos una nueva apertura en Cali, en Mallplaza en marzo. Luego trabajaremos sobre dos nuevos proyectos que abriremos en la segunda parte del año si todo va bien.

¿A cuántas tiendas llegarían?

Completaríamos 19, más la tienda virtual, en solo 7 años, lo que significa que la expansión es muy rápida, la acogida de los clientes ha sido muy buena. El año pasado un poco más difícil por la situación económica, pero sabemos que es algo coyuntural.

(Vea: Decathlon tiene como meta conseguir proveedores locales).

¿Cómo han experimentado la coyuntura?

Para mi hay dos componentes. El primero fue la decisión del Gobierno de subir los aranceles para el sector textil, de manera indiscriminada. Esto ha afectado mucho porque el precio del producto se impacta. Nuestro modelo de negocio se basa en vender productos con un margen bajo, ajustado, para hacer accesible el deporte al mayor número de personas. Si el Gobierno toma esta decisión los márgenes se ven afectados y al final algunos precios deben subir. Además de eso, entre junio y julio se ha visto una desaceleración fuerte en el país con tipos de interés que hace 15 años no se veían. Lo que más se ha notado en las tiendas es una reducción del flujo de clientes y los que vienen compran menos artículos. Es verdad también que en diciembre hemos visto de nuevo un repunte, con una actividad mucho más interesante que lo que hemos visto entre julio y noviembre.

¿Qué pasará en 2024?

Creemos que la primera parte del año no va a ser fácil para todo el retail. Enero febrero, marzo y abril, incluso hasta mayo, irán un poquito más lento, a la par de la economía, pero desde junio creo que se va a reactivar. Expertos dicen que en el 2025 la situación económica del país se habrá recuperado.

¿En 2023 no tuvieron stock de mercancía con arancel bajo?

Acumulamos más stock del normal pero en marzo ya estaba acabado. Así que desde ese mes empezamos a trabajar con los aranceles normales.

(También: Decathlon puntea la carrera por el mercado deportivo en Colombia).

¿Eso no acelera la necesidad de proveeduría local?

Totalmente. Hicimos una reunión con el Gobierno en mayo, no por el tema de los aranceles. El tiempo de importación para nosotros es muy lento, abrimos tres tiendas por año, somos 600 trabajadores y aspiramos a ser 1.000 en los próximos tres, pero hoy las importaciones no nos dan la velocidad suficiente. Cuando hablamos con el Gobierno para ver qué tipo de proveeduría local existiría para tener las cantidades que necesitamos, vemos que el proceso de industrialización no está muy extendido en Colombia en artículos deportivos. Lo está en algunos segmentos: bicicletas, materiales y textiles fitness, y ciclismo. En natación vamos a contar con una empresa de Tunja para lo relacionado con los accesorios que usan los niños para aprender a nadar. En los productos de nutrición trabajamos con una empresa local. Ya tenemos como 7 u 8 productos con los que estamos trabajando con empresas locales.

Esto no es tanto por los aranceles sino porque es parte del proyecto de la compañía tener más relación con el entorno local. Ahí sí que estamos muy de acuerdo con el Gobierno en que las compañías privadas tenemos que entablar conversaciones y relaciones muy fuertes con el entorno local. El asunto es que en algunos productos falta capacidad de producción. Creo que Colombia va a ir poco a poco en los próximos años dando un salto de calidad y podemos hacerlo.

¿Completar 1.000 empleados significaría cuántas tiendas?

Seguramente estaremos entre 25 a 26 en el 2026 y rozaremos los 1.000 colaboradores, queremos generar empleo duradero.

¿En el 2023 crecieron en ventas? ¿Cómo será el 2024?

El año pasado crecimos, no al ritmo que esperábamos que era a dos dígitos. Nuestro presupuesto es que sí volveremos a crecer a ese nivel este año. Incluso creemos que podemos estar en ese ritmo, si la economía se recupera un poco más rápido y la gente tiene un poco más de confianza. Para eso es importante que los tipos de interés y el IPC bajen un poco.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO