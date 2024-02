Déficit comercial se redujo a US$9.902 millones en 2023

Con base en las estadísticas presentadas por el Dane, las importaciones colombianas en 2023 se redujeron 18,9%, respecto al mismo tiempo del 2022. Mientras tanto, el dato de diciembre también presentó una baja del 10,2 %, en relación al mismo mes del 2022.



Respecto a la cifra anual, la oficina estadística registró un total de compras por US$ 62.796 millones, cuando en el mismo periodo del 2022 se habrían importado unos US$ 77.413 millones.



Esta situación obedeció principalmente a la disminución de las compras del grupo de manufacturas que tuvo una caída del 20,3 % durante todo el año.



Así mismo, el de agropecuarios, alimentos y bebidas que cerró el 2023 con una disminución del 15,3 %, al igual que combustibles y producción de las industrias extractivas que se contrajo 14 % en ese periodo y otros sectores bajó 42,7 %.



En materia mensual, las compras externas de diciembre fueron por US$5.256 millones, frente a los US$5.851 millones del mismo mes del 2022.



El grupo de manufacturas que se redujo 15,5 %. Pero, el segmento de agropecuarios, alimentos y bebidas disminuyó 1,8 % y otros sectores se bajó 28,5 %.



El único sector que creció fue el de combustibles y producción de las industrias extractivas con 15,7 % en el mes de diciembre.



Por otra parte, según el Dane, en diciembre de 2023 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$ 546 millones, mientras que en el mismo mes de 2022 fue de US$791,2 millones.



Respecto al dato anual, la oficina explicó que en el periodo enero - diciembre 2023, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$ 9.902,4 millones, mientras que en el mismo periodo de 2022 hubo un déficit de US$14.536,2 millones.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio