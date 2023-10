Desaceleración ahonda mala racha en industria y comercio

Tal y como se esperaba, la desaceleración económica que enfrenta el país desde hace varios meses, le sigue pasando factura a los sectores industrial y de comercio en el país, que en el mes de agosto cayeron a puntos muy bajos de los últimos 12 meses, lastrados por el mal momento que viven los mercados de vehículos, confecciones y minería.



En primer lugar, de acuerdo con los reportes del Dane, entregados ayer, en la Encuesta Mensual Manufacturera se aprecia que la producción real mostró una variación negativa del -8,6%, las ventas reales se contrajeron en -6,4%, y el personal ocupado se redujo -2,0%.



Dentro de las caídas más fuertes en la manufactura, en lo relacionado con la producción, se destacan fabricación de vehículos automotores y sus motores (-54,7%), fabricación de equipos de transporte (-33,5%), piezas, autopartes y accesorios de lujos para vehículos (-27,9%); mientras que la caída más pronunciada en ocupación laboral, se aprecian modificaciones en minería (-14,1%), fabricación de productos de caucho (-14,0%) y derivados del cuero (-11,0%).



Para Carlos Alberto Garzon, profesor invitado de la Universidad de Osnabrueck, hay que tener presente que “este no es el primero ni el segundo trimestre que se encuentra la economía en saldo negativo en el tema de producción manufacturera.Eso tiene serias implicaciones dentro de la economía, serias porque ya se empieza a ver un estancamiento, un estancamiento que no cede dentro de la producción manufacturera”.



“Cuando la producción empieza a decrecer período tras período, hay temas que se empiezan a congelar y a paralizar, por eso nos hace altamente vulnerables. El primero que se empieza a paralizar es la inversión de los manufactureros, la inversión industrial. Toda la economía de cualquier país funciona a través de la inversión. Si se reduce la producción, se reduce la inversión”, dijo el experto.



Ahora bien, en lo que concierne al comercio, el sector minorista enfrenta desafíos significativos con una disminución del 10,0% en las ventas reales, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este declive refleja una tendencia preocupante en el sector. Excluyendo las ventas de combustibles, la caída fue aún más pronunciada, con una variación del -11,4%.



Para el Centro de Investigaciones Económicas Anif, con este resultado queda claro que “las ventas reales de comercio se desplomaron en agosto con una contracción de 10% frente al mismo mes de 2022. La economía vehicular (venta de vehículos y autopartes) fue la que más empujó el comercio a la baja, en esa medida se puede observar que los hogares continúan reduciendo las compras de bienes durables, situación que responde a la desaceleración económica que vive el país desde hace meses”.



“Comenzamos a ver una contracción en los ocupados de esa actividad. Por su parte, el empleo en el comercio tiende a estar rezagado, por lo tanto, aún vemos crecimientos en la ocupación en ese sector”, dijo este centro de análisis.



Para el caso del comercio mayorista, el margen comercial tuvo una variación del -0,4% en comparación con agosto de 2022.



De los tres dominios de publicación, el comercio de Maquinaria y equipo, especializado en otros productos; No especializado, experimentó una variación negativa del -4,4 puntos porcentuales, contribuyendo negativamente al total.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que es “muy preocupante el pésimo comportamiento del clúster de la moda que conforman el vestuario, textiles y calzado porque estos sectores son altamente intensivos en mano de obra y porque son el alma y nervio de centros comerciales”.



“Este derrumbe en las ventas se explica por la reducción del poder adquisitivo de los colombianos y por las altas tasas de interés, pero también por el encarecimiento de la ropa importada, debido al aumento del arancel del 40% decretado por este gobierno”, agregó el vocero gremial.



Un sector que la pasa mal

Al revisar con detalle estos resultados del Dane se aprecia que una de las industrias más golpeadas es la automotriz, puesto que acumula grandes contracciones en varias subclases como Fabricación de vehículos automotores y sus motores (-54,5%), Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (-33,5%), Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos (-27,9%).



Confección de prendas de vestir es otra subclase que preocupa, con una de las caídas más grandes en contribución al empleo (-0,7%) durante agosto.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio