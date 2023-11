Diseñan evaluación para política de vendedores informales con perspectiva de género

Este viernes 17 de noviembre, se realiza el cierre del proyecto de ‘Diseño de una propuesta de evaluación participativa y con enfoque de género para la Política Pública de Vendedores Informales’. Este proyecto, con una duración de 15 meses, ha sido una colaboración interinstitucional entre la Universidad ECCI y la Fundación EMFOCAH, liderado por un equipo de trabajo compuesto por Jenny Paola Cervera Quintero, Claudia Patricia Romero Herrera, Yaniris Carolina Padilla Tamara y Dioselin Escobar Castilla.



La propuesta se centra en la evaluación participativa de vendedoras informales en la Localidad de San Cristóbal en Bogotá. Desarrolla una metodología mixta, que incorpora la herramienta cualitativa de acción participativa conocida como Photovoice. Este enfoque permite comprender las experiencias y perspectivas de las vendedoras informales, con el objetivo de diseñar indicadores cuantitativos para medir el avance de la política.



El objetivo principal fue diseñar una propuesta de evaluación participativa y con enfoque de género, destacando la importancia de la participación ciudadana en la evaluación de políticas públicas. Se espera fortalecer la inclusión de las vendedoras informales y promover el enfoque de género en la gestión pública.



Durante los meses de septiembre a diciembre de 2022, las participantes tomaron fotografías que reflejaron las necesidades más importantes de las vendedoras informales en el Barrio 20 de Julio. También se llevaron a cabo talleres sobre la Política Pública de Vendedores Informales, identificando categorías de necesidades como consecución de ingresos, protección social, enfoque diferencial, motivación personal, condiciones medioambientales e impacto social.



Se presentó un modelo econométrico para evaluar la Política Pública de Vendedores Informales, destacando variables como consecución de ingresos, impacto social, protección social, condiciones medioambientales, enfoque diferencial y motivación personal.



El evento de cierre, que tendrá lugar de 8 am a 10 am en la sede P de la Universidad ECCI, contará con una exposición fotográfica. En este evento cerrado, se compartirán los resultados del Photovoice con representantes como el viceministro Edwin Palma Egea, encargado por parte del ministerio del trabajo, dado a que sin ellos esta política pública no sería posible y demás entes del gobierno, la academia y organizaciones civiles. La exposición busca destacar las necesidades de las mujeres que desarrollan oficios en la economía popular, subrayando la diversidad y la importancia de desarrollar metodologías participativas para diseñar políticas públicas efectivas. Este evento marca un hito en la promoción de políticas inclusivas y participativas que respondan a las realidades específicas de las vendedoras informales en Bogotá.



