Comerciantes piden al Gobierno no enviar mensajes confusos sobre los cierres de la Dian

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se refirió a las declaraciones que realizó el presidente Gustavo Petro respecto a la sanción de cierre impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a uno de los almacenes de la cadena de supermercados Olímpica.



Para entrar en contexto, luego de que se informara del cierre de la tienda de Sao Portal 80, en el occidente de Bogotá, el Jefe de Estado escribió por medio de su cuenta de X un mensaje en que dijo “por favor paguen sus impuestos”.

Por favor paguen los impuestos... https://t.co/vS92z8Uyi5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024

Al respecto, el vocero de los comerciantes señaló que la situación que derivo en el sellamiento temporal de este y otros establecimientos de cadena responde a las irregularidades detectadas por la Dian en el proceso de expedición de factura electrónica. "Ninguno de estos comercios ha sido cerrado por no pago de impuestos, como equivocadamente lo dice el presidente Petro", agregó.

Cabal explicó que el gremio y sus afiliados, en conjunto con la autoridad tributaria, llevan años trabajando en la implementación de este modelo de facturación. En ese sentido, destacó que los comercios "se han comprometido con el proceso, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, aun cuando los tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes. Los recursos invertidos en tiempo, personal y dinero son muy significativos”.

De la misma manera, el líder gremial hizo énfasis en que el sector es uno de los que más aporta en materia de impuestos y que, bajo ese panorama, con los cierres, "no solo pierde el comercio, también pierde el Estado, toda vez que no vender significa no generar IVA e impuestos".



En ese orden de ideas, el presidente de Fenalco hizo un llamado al presidente y los demás representantes del Gobierno a "no confundir a la opinión pública generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país". A esto le sumo que, por el contrario, se debería reconocer al sector como uno de los que tiene más dinamismo en la economía y como un generador de empleo.

