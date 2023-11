Comercio digital proyecta un crecimiento del 14% en 2023

Si bien factores macroeconómicos, como la inflación, han frenado el consumo de los colombianos, el sector de comercio electrónico se mantiene optimista frente a su crecimiento en lo que resta del 2023.



Así lo afirmó María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), quien señaló algunos de los desafíos a sortear en el mediano plazo.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Cómo se ha comportado el comercio electrónico?



Recientemente, presentamos un informe, con corte al tercer trimestre de 2023, y se evidencia que el total de ventas en línea para este periodo superó los $15 billones, lo que se tradujo en un aumento del 10%, respecto al mismo periodo del 2022 y un 54% con respecto al mismo trimestre del 2021. Evidentemente, sí vemos un crecimiento constante del comercio electrónico, además de una adaptación a las dinámicas de intercambio económico. Ahora bien, cuando hablamos sobre la representación que tiene el comercio electrónico sobre el total agregado del consumo, se observa que todavía las ventas en línea son muy incipientes en esa gran imagen.



Hoy, el comercio electrónico representa un 2,5% del total del comercio minorista agregado. Antes de la pandemia, para tener un referente, el comercio pesaba un 1%, es decir, que hay un avance en ese campo. Sin embargo, no hemos crecido en términos de capitalizar todas las oportunidades que representa este canal.



Como dato a destacar, en los momentos más críticos de restricción durante la pandemia se logró una participación del 8,5%. Lo que esperamos es seguir ganando más participación.

¿Cómo está el número de transacciones?



Para el tercer trimestre de este año, se registraron unos 95 millones de transacciones, lo que significó un 13% más que en ese mismo periodo del 2022 y un 33% más que en el mismo periodo del 2021. Por su puesto, creemos que también debe existir un crecimiento en el número de transacciones.

¿Cómo ven el nacimiento de más comercios online?



Lo que hemos visto es que la estrategia de digitalización ya no se está postergando. Hoy día se entiende que para que una marca tenga un afianzamiento en el mercado debe contemplar una estrategia digital desde el principio. Esta tendencia la hemos venido identificando con las grandes marcas porque estas han entendido que hay un consumidor omnicanal que realiza compras tanto en el canal físico como en el digital.



Tras un proceso de investigación, se identificó que el consumidor colombiano necesita de ambos canales para poder tomar su decisión de compra. Por otro lado, también vemos una adopción en la mediana y pequeña empresa, pero todavía hay retos que se deben sortear.

(Lea más: Comercio colombiano registró otra dura caída durante septiembre)

María F. Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Cortesía

(Vea: GraphCast, la IA de Google capaz de hacer previsiones meteorológicas)

¿Cuáles son los retos que tiene el sector?



Si bien se ha visto un avance luego de la pandemia, todavía falta un largo camino. Por ejemplo, se debe seguir trabajando en las regulaciones, abrir más rutas de inclusión financiera, e incluso resolver los problemas de conectividad que también influyen en el crecimiento del comercio electrónico. Por otro lado, la contracción económica también es otro de los grandes desafíos, ya que cuando se quieren reducir los costos, lo primero que se toca es el presupuesto para la tecnología, lo que termina afectando los procesos de digitalización y la apertura de un canal online.



Abrir un canal digital para que sea eficiente significa inversiones en marketing digital, disponer de un presupuesto para herramientas tecnológicas, atención para los usuarios, control de inventarios, así como sistematizar a los proveedores. Asimismo, no podemos dejar de lado los retos que se tienen en materia de logística.

¿Cómo ve al país en transformación digital?



Esa transformación digital no se está dando a toda marcha, ya que está incidido de una gran cantidad de variables que cuando no son favorables no permite un avance rápido.

¿Cómo les fue en el evento de ecommerce Hot Sale?



Nos fue muy bien. Este evento fue totalmente disruptivo, porque en parte entendía al consumidor actual y sobre todo vimos la necesidad que tiene el consumidor colombiano de anticiparse a la temporada navideña y de vacaciones.



Este evento fue un trabajo de varios meses con las principales marcas de comercio electrónico en el país y la apuesta era la omnicanalidad y descuentos competitivos.



Entonces, al final el balance fue muy positivo, tanto para el sector como para los consumidores.

(Lea más: Tendencias que impulsan el futuro de la banca hacia la digitalización)

¿Tienen algunas expectativas para el Black Friday?



Este evento se ha posicionado en el sector, y si bien no lo manejamos desde la Cámara de Colombiana de Comercio Electrónico tenemos grandes expectativas. Sabemos que las marcas se han venido preparando para este evento.

¿Cuáles son las proyecciones para este 2023?



Estimamos para este año un crecimiento del comercio electrónico del 14%. Habíamos pensado en un 16%, pero las variables económicas han incidido también en este crecimiento. A pesar del panorama, este será un crecimiento positivo para la industria.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio