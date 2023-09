Lanzan programa para que empresas de mujeres exporten a África

Desde la Vicepresidencia se vienen avanzando en planes para fortalecer a las mujeres empresarias.



María Fernanda Reyes, directora del Fondo Mujer Emprende, en conversación con Portafolio, habló del programa Ella Exporta a África que lanzaron este martes 12 de septiembre y con el que pretenden convocar a 30 empresas lideradas por mujeres para iniciar un proceso comercial con este continente.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿En qué se basa el programa?



Ella Exporta a África busca fortalecer y lograr el proceso de internacionalización de empresas lideradas por mujeres que no hayan llegado a África antes. Puede haber exportado a otros mercados, pero el africano es importante en este momento por la recuperación de las relaciones Sur-Sur y el fortalecimiento de la relación entre pares.



(Vea: ‘Buscamos ser fuente principal de talento tech femenino’).



¿Cuánto van a invertir en el programa?



Nuestra inversión inicial es de $4.500 millones, pero esperamos poder duplicar esa cifra en los próximos años. Este es el primer año de operación del programa, pero esperamos que durante el 2024 y 2025, podamos tener siguientes cohortes de mujeres que podamos formar para que puedan llegar al mercado africano y generar una dinámica de exportación y de consolidación comercial con ese continente.



¿Qué sectores tienen potencial para exportar?



Uno de los sectores más interesantes es el de alimentos y transformación de productos agrícolas, todo lo que tiene que ver con lo angroindustrial. Nosotros hemos desarrollado unas capacidades importantes en materia de café, de cacao y en algunos tubérculos en los cuales se hacen transformación especialmente en empaque. Esos son los que tienen mucha acogida. También hay otros como dulces, confiterías, galletería y hoy en el mercado africano están como grandes jugadores Aldor y Colombina, precisamente en esos segmentos y ellos han logrado no solamente tracción, sino aumento en el crecimiento, más de lo que esperaban inicialmente.



(Vea: Fundación Belcorp apuesta por las ‘Mujeres sin Límites’).



Ahora qué las exportaciones colombianas están con tendencia a la baja, ¿cómo van a ayudar a consolidar esas ventas internacionales?



Nosotros desde el Gobierno y desde la vicepresidencia buscamos que este programa ser contracíclico. Tenemos una ruta de acompañamiento de 18 meses pero seguramente ese proceso de las mujeres pueda tardar un poco más, de dos a tres años para poder concretar esos mercados. Pero se trata de cómo nos preparamos hoy para ese ambiente económico adverso para que las mujeres tengan herramientas cuando esos tiempos duros vengan y se fortalezcan sus ingresos y en especial su autonomía económica.



Para nosotros lo que es clave en esta alianza que tenemos con ProColombia es que se han hecho muchos programas de internacionalización, pero esta vez adicional hacer estos programas, está todo el tema del enfoque de género y también trabajar en la capacidad de decisión de las mujeres, en cerrar las brechas que tienen de liderazgo. Además, la autoconstrucción de su trabajo.



¿Esos recursos iniciales son suficientes?



Vamos a poder fortalecer 30 empresas lideradas por mujeres con esos $4.500 millones. La idea es que podamos no solo tener la ruta de ética e internacionalización de ProColombia que es asistencia técnica, sino que esta vez y diferente a las intervenciones que tradicionalmente se hacen, vamos desde el Fondo a dedicar recursos para ayudar a que las empresas puedan implementar los cambios que se diagnostican y se derivan de esa asistencia técnica.



No solo se trata de la inversión de tiempo, sino también de dedicar recursos para poder hacer los cambios sugeridos. En este caso, el Fondo Mujer Emprende va a cofinanciar esos ajusten que tiene que hacerse para lograr el proceso de internacionalización y el aterrizaje suave en esos mercados sea más expedito y tenga mayor capacidad de generar resultados. No solo esperamos que estas 30 empresas puedan lograrlo, que además no es un número menor porque hoy son solo 40 las empresas que exportan a África, ya de entrada es un número ambicioso y tentados, pero además van a tener recursos adicionales con los cuales creemos que se pueden lograr buenos resultados y consolidar la presencia de Colombia en este mercado.



(Vea: En cuota femenina en juntas, el país sobresale a nivel global).



¿Planean hacer ruedas de negocio?



Sí. Planeamos hacer ruedas de negocios, pero adicionalmente unas misiones exploratorias, que no solo sean las del final del programa, sino tener fases anteriores a la fiscalización donde podamos ver el 'market fit' de los productos, la retroalimentación del mercado con respecto a los ajustes y el proceso que se está haciendo de internacionalización. Esto está enmarcado en la misión África que se llevó a cabo en mayo y que ha tenido una cantidad de actividades de seguimiento donde se han firmado cosas de seguimiento con Cámaras de Comercio en África, en donde estamos trabajando con la Unión Africana en temas comerciales, en donde los Ministerios de Comercio están trabajando de manera que lleguemos con un buen producto, sino que estamos en constante conversación con nuestros pares, los clientes potenciales de manera que podamos tener un producto que supla las necesidades de ese mercado.

María Fernanda Reyes, directora del Fondo Mujer Emprende. Archivo particular

¿Cuál es el valor diferencial para no pisar el mercado africano?



En términos de café nosotros tenemos unas variedades de mejor calidad, además lotes pequeños que son producción extensa en condiciones de sostenibilidad social y ambiental y de generación de impacto y valor diferentes a las que tiene el mercado africano, aunque es el mismo producto, la calidad nos diferencia y nos genera un potencial de exportación.



Lo mismo sucede con el cacao, que la cantidad de cadmio que tiene el colombiano y en especial el del Pacífico sur y el de Santander cumple unas características que son atractivas en ese mercado. Tenemos una apuesta por servicios y ahí no solo hablamos de alta tecnología, sino también de laboratorio, farmacéuticos y terapéuticos y de servicios culturales. Hay un número de pasos previos para una relación mucho más cercana que queremos construir con Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Kenia y Etiopía, de manera que podamos ver en términos de servicios que más podemos compartir.



El proceso de general una relación comercial también implica cooperación técnica, aprender y compartir mejores prácticas no solo en la cosecha, sino también en la comercialización de productos y esa es la dinámica que queremos que este programa genere.



(Vea: Compensar anuncia nuevo subsidio para mujeres gestantes).



¿El programa va a ser bilateral?



Por supuesto, eso nos interesa mucho, el comercio siempre debe ser bilateral y esa es una de las premisas de la relación Sur-Sur. Los que pasa es que la misionalidad de fondo es apoyar a las mujeres colombianas a fortalecer su autonomía económica, pero dentro de esto hay toda una estrategia precisamente de cooperación y nos interesa que puedan venir mujeres africanas a poner sus productos, trayendo innovaciones y que podamos ver cosas que no hemos visto, adoptando nuevas prácticas, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios. Para nosotros es indispensable que esto sea de ida y vuelta.



Pero, las políticas que se plantean en materia de comercio ¿no afectan?



Ese es un tema que se lo dejo al Ministerio de Comercio, nosotros no nos encargamos de política comercial. Pero si hay un ambiente que está cambiando en términos de comercio exterior, pero hay una apuesta particular de los gobiernos a que estos programas puedan avanzar.



¿Qué Cámaras de Comercio están trabajando con ustedes?



Confecámaras nos abrió un espacio en el marco del congreso para poder socializar el programa con la mayoría de cámaras del país. Pero desde la misión han trabajado con nosotros la de Buenaventura, Chocó, Tumaco, Cauca, San Andrés, Cartagena y Bogotá.



¿Cómo van a escoger las 30 empresas?



Hoy se abre la convocatoria y a partir de ahí van a haber unos criterios básicos como el potencial exportador, la experiencia en la actividad, la capacidad de generar volúmenes importantes de producción, entendiendo que hay algunos productos en los que tener pequeños lotes es lo que le da valor. Y la capacidad de generar autonomía económica para quienes lideran el negocio y para la comunidad.



Nos interesa que las mujeres empresarias del país que quieran llegar al mercado africano, se registren y nos cuenten su historia y nos dejen saber qué están haciendo y de ahí saldrán las seleccionadas las mujeres de esta primera cohorte del programa.



¿Cuáles son los planes a largo plazo?



Queremos que las mujeres entiendan que exportar es una gran apuesta de economía económica, las empresas que logran hacerlo y más si son de mujeres logran generar más desarrollo territorial, empleo, valor para sus comunidades y para ellas mismas.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio