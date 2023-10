‘Por bloqueos hemos perdido el doble que en el paro nacional’

Hoy inicia el congreso 48 del gremio de transporte de carga Colfecar en Cartagena, y en este caso dialogarán sobre las diferentes dificultades que está afrontando el sector.

Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, señaló a Portafolio que los bloqueos, la reforma laboral, y la subida del diésel y los peajes son sus principales preocupaciones.



¿Cuáles son las expectativas del congreso?



Estamos muy contentos porque vamos a superar el número de asistentes del año pasado que fueron 2.000 personas.



Este año traemos una agenda de interés para nuestros empresarios. Primero para concertar una visión frente a lo que estamos enfrentando con los diferentes desafíos: infraestructura vial, bloqueos, entre otros. También tenemos otros retos en materia tecnológica.

¿Cómo ven la posibilidad de la subida del ACPM y los peajes?

Quiero mostrarle al Gobierno que hemos pasado una serie de dificultades como los cierres viales y la inseguridad que nos han generado afectaciones.



Sobre el primero, no hemos tenido un solo mes que no hayamos tenido una dificultad a nivel nacional. Los cierres no nos dan tregua ya sea por temblores, avalanchas u otros eventos de la naturaleza. Sumado a esto tenemos 579 bloqueos.



Respecto a la seguridad, tenemos una ola de delitos que no veía hace más de 20 años en algunas modalidades como la extorsión a empresarios o cobro de vacunas a los conductores.



Estos dos impactos nos han generado una serie de sobrecostos, todo esto en marco de una desaceleración económica.



Por eso un anuncio de un aumento en el precio de combustible, que representa el 40% de nuestros costos, nos deja en una situación compleja.



Esto no solo nos afecta a nosotros, sino a todos los colombianos. El 97% de la carga se mueve por carretera y la gran mayoría de los vehículos de carga son a diésel. Vehículos a gas son solo el 3% de la flota vehicular.

¿Qué le piden al Gobierno?

Primero, consideramos importante una fuerte inversión en la infraestructura carretera. En proyectos 4G, que están por poco para terminar, que los culminen, esto permitirá garantizar la conectividad en el país.



Sobre bloqueos, le digo al Ministerio del Interior que ya es hora de dejar la permisividad. Estamos llegando a un punto donde se nos ha arrinconado a todos los sectores productivos.



Si bien hay algunas razones de las comunidades que son legítimas, estamos cayendo en un círculo vicioso. Hay que recordar que bloquear una vía es un delito.



Sobre la inseguridad, es muy grave, hemos recibido atentados a las empresas que no quieren pagar la extorsión o el secuestro de los conductores y vehículos que después terminan marcados como carro bomba.



Ya no hay tanta presencia de las autoridades en las carreteras. Necesitamos mayor financiamiento en las autoridades.

¿Cómo va la movilización de carga?

Vemos como están cayendo los indicadores de todos los sectores (industria, comercio, construcción y automotriz). Esta dinámica se traduce en menores volúmenes a transportar.



En Buenaventura vemos que la baja en el volumen movilizado cayó 8% y en Cartagena 12%.

¿Cómo ven al 2024 en materia de costos?

Nos suben tres ítems importantes que ya están anunciados: los pajes, el salario mínimo y el combustible. Nuestro pedido al Ministerio de Hacienda es que el presidente Petro nos prometió que nos reuniríamos con nuestros equipos para revisar la fórmula del combustible, debemos revisar la carga impositiva, por cada galón se pagan cinco impuestos, ahí debemos revisarlos, que sean fijos, eso no depende del precio internacional.

¿Todo este panorama cómo ha impactado las finanzas?

Solo por los bloqueos nos han traído pérdidas por $2,8 billones. En el Paro Nacional de 2021, que duró 45 días, las pérdidas fueron de $1,2 billones.

¿Y la reforma laboral?

Yo me pregunto ¿hay espacio con todo lo que está pasando para una reforma laboral que subirá 35% los costos? El expresidente Duque subió 10% los sueldos y el presidente Petro 16%. Con todo esto ¿de verdad los empresarios tienen la capacidad para una reforma laboral?, los expertos han calculado que va a generar un sobrecosto del 35%.

No es que los empresarios sean tacaños como nos han calificado, sino que no hay cómo.

Hay que dejar de pensar que todos los empresarios son grandes magnates. El 99% de nuestras empresas son pequeñas y medianas.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio