‘Todavía hay tiempo para que el Gobierno corrija el rumbo’: Fenalco

El Gobierno todavía tiene tiempo de corregir el rumbo porque no le ha ido bien y debe acordar con el sector empresarial un plan de choque que permita la reactivación, plantea Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. El gremio de los comerciantes realiza este jueves y viernes en Cali su congreso anual.



¿Cuál es la expectativa con el Congreso?



Las expectativas del Congreso son muy positivas sobre la participación de los comerciantes y los empresarios de Fenalco a nivel nacional. Esa participación implica un análisis muy juicioso sobre el foco del Congreso, que es mirar después de un año del presente gobierno, cómo va el país en todos los frentes y analizar las preocupaciones. Hicimos una encuesta con más de 1.000 empresarios comerciantes, la cual va a ser difundida.



¿Cómo es la agenda?



Además de la parte académica, la intención es analizar el futuro del país, no sólamente de cara a los tres años que quedan del actual gobierno.



Vamos a dar un mensaje de optimismo, de que a pesar de lo mal que le ha ido al comercio este año, el comercio le sigue apostando al país con su trabajo, con nuevas inversiones y con generación de empleos.



Y queremos resaltar la importancia de las próximas elecciones regionales y de la construcción de una vinculación más proactiva de Fenalco para buscar acuerdos programáticos por el desarrollo de las ciudades y los departamentos.



¿Irá el presidente Petro?



No ha confirmado ni se ha excusado, pero en Fenalco tenemos el propósito y la convicción de que un congreso gremial tiene que ser importante, productivo y exitoso, vaya o no vaya el presidente de la República o vayan o no vayan los miembros del Gobierno.



¿Reivindicarán la figura del comerciante como empresario, ante la menor importancia que se ha dado al sector desde el Gobierno?



El comercio organizado que es el que está en Fenalco con 18.000 afiliados y 320.000 tenderos formales, es el sector que ha impulsado el crecimiento. Es una actividad a la cual, si le va mal, a la economía también le va mal. Además, el cluster del comercio, según el Dane, genera 32,1% del empleo del país.



Entonces, si no es importante o no agrega valor, como a veces se ha querido dar a entender en este gobierno, entonces qué sector es importante. El comercio es el último eslabón de la cadena productiva y puente entre el consumidor y el productor.



¿Cuál es su análisis un año después del inicio de este Gobierno?



Eso es lo que queremos ver. Queremos conocer otras voces calificadas para llegar a las conclusiones con una visión más colectiva. Fenalco cree que un año después, al Gobierno no le ha ido bien, pero nuestro mensaje es que aún hay tiempo de corregir el rumbo y eso pasa por ser un gobierno más incluyente, por tener en cuenta la divergencia y trabajar en ese gran acuerdo nacional que todavía nadie sabe cómo es, ni cómo se va a gestar.



Seguimos manteniendo la mano tendida para ayudar a corregir el rumbo. La última encuesta de Opinómetro muestra una imagen desfavorable del Presidente y el Gobierno.



¿Cree que habrá un acuerdo nacional?



No tenemos nada claro y nos preocupa esa falta de claridad que percibimos en la reunión del presidente con el Consejo Gremial, donde hubiéramos querido tener un interlocutor designado por él para trabajar en ello. Pero la verdad es que quisiéramos que pasara. Es necesario para el país porque, de no hacerse, cada vez va a crecer la polarización.



¿Se ha avanzado en lo acordado en la reunión con el Consejo Gremial?



No hay nada nuevo.



¿Cuáles son las principales preocupaciones del comercio?



La situación económica y la inseguridad son las principales. Si uno mira el índice de consumo de los hogares por 10 meses consecutivos va cayendo, las ventas del comercio también. Eso, combinado con la inseguridad, es un cóctel molotov para el comercio.



¿Cuál debe ser la prioridad para reactivar el sector?



Insistimos en que hay que hacer un plan de choque y reactivación que contenga medidas concertadas entre el Gobierno y todo el sector productivo para estimular el consumo y la producción. En el Congreso haremos unas propuestas.



¿Qué otro mensaje saldrá del Congreso?



Quisiera enfatizar en algo que vamos a tocar y es el rol que en esta coyuntura y en el futuro del país deben cumplir los empresarios, saliéndose de alguna manera de su entorno empresarial y levantándose del escritorio a trabajar por el país, por las regiones y por las ciudades y eso también lo vamos a plantear.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio