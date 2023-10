‘Más turismo foráneo no compensa caída del nacional’: Cotelco

El sector hotelero está celebrando su congreso anual en Cartagena en el que discuten los retos que preocupan a los empresarios, en los que se destaca la caída considerable de turistas nacionales, así lo señaló entrevista José Andrés Duarte, presidente de Cotelco.



¿Qué esperan en el congreso?



Queremos abordar los retos y oportunidades del sector turismo y de alojamiento desde diferentes miradas, desde el ejecutor de la política pública, del sector productivo, desde la sociedad civil, la academia, entre otros.



¿Cuáles son esos retos que destacan?



Hay varios. El principal es cómo hacer que los colombianos hagan más turismo en el país. Debemos motivarlos a conocer su territorio. Sin embargo, somos conscientes de la relevancia de estimular el gasto de los hogares colombianos. Evidentemente, hemos visto cómo la inflación y el alza en las tasas de interés han contraído la capacidad de pago de los hogares.



¿Cuál es clave para reactivarlo?



Con una política diferencial de IVA. Estamos viendo que el turismo nacional está decreciendo mientras que el turismo internacional crece, sin embargo, no compensa la importancia del mercado nacional. Estamos viendo que las personas viajan porcentualmente menos que en 2019 y caen las tasas de ocupación de hotelería.



Lo que sacó a la recuperación adelante fue el turismo doméstico, no podemos depender de un turismo internacional, esto sin desconocer que está llamado a jugar un papel protagónico por la capacidad de atracción de divisas que le genera al país.



¿Cuál sería la tarifa del IVA para incentivar al sector?



Decimos que pongan un IVA del 5%. Este ayuda al recaudo del país porque estimula el consumo en establecimientos que son capaces de recaudar IVA y que además tributan. Con eso, el Gobierno podría tener un mejor presupuesto para invertir en infraestructura. Y no es descabellado, los países de la región que le han apuntado al turismo tienen IVA diferenciales. Seguiremos compartiendo reflexiones para que el Gobierno pueda implementarla y así incentivar el gasto y el desarrollo turístico que necesitamos.



¿Qué otros retos hay en el sector?



La reforma laboral. Esta debe comprender la dinámica de nuestro sector que está llamado a jugar ese papel protagónico desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Hay que saber las implicaciones que esto conlleva. Hay que recordar que hay 550.000 oportunidades de trabajo que se logran encadenar gracias a pernoctación. Por la reforma seríamos uno de los sectores más golpeados.



Otro reto es cómo se aborda la sostenibilidad. El desarrollo turístico sí o sí es viable desde que haya planificación y no estamos viendo esta discusión por parte de las entidades territoriales, ni vemos los ajustes institucionales que deben hacerse desde el orden nacional para, por ejemplo, tener un Registro Único de Turismo que sirva para estimar la capacidad de prestación de servicios en los destinos para planear esos ideales sin generar impactos negativos.



Vemos que en algunos destinos, debido al crecimiento desmedido y sin control a raíz de una oferta informal, se desplaza a los pobladores. El turismo debe generar un valor agregado en los territorios. No queremos que el turismo termine siendo un problema.



Así mismo, debemos pensar en eficiencia energética y en transformación. Hay grandes oportunidades donde el sector puede participar. Debemos analizar cómo aprovechar la tecnología buscando narrativas que enganchen al turista en el país u otros.



¿Y en materia de conectividad?



Debemos seguir ampliando la conectividad aérea y recuperar la que se perdió con la salida de las dos aerolíneas, que se ha hecho poco a poco. Para ello necesitamos que se generen estímulos para conectar a territorios distantes y tratar de traer esa oferta.



Necesitamos ese avance en materia terrestre, vemos retrasos en obras y que se piense en nuevas de infraestructura para conectar con los territorios emergentes que tienen gran potencial, pero necesitan conectividad.



Si vamos a recibir 7,5 millones o más turistas internacionales, debemos tener dónde recibirlos. Deben ser buenos voceros de la experiencia en el país y eso parte desde la llegada al aeropuerto.



Además, debemos garantizar unos mínimos de seguridad. Los bloqueos, que se están dando son muy recurrentes en las vías, están afectando el desarrollo turístico.



¿Qué hacer para erradicar que los viajeros vean a Colombia para el ‘turismo sexual’?



Es un gran reto. Debemos proteger a los niños y niñas de la explotación sexual. Necesitamos tener mecanismos de verificación y de control para evitar que eso pase.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio