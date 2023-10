‘Brexit nos permitió abrir los ojos a nuevas oportunidades’

A pesar de que el panorama macroeconómico mundial sigue empañado por una alta inflación y una desaceleración, naciones como el Reino Unido buscan seguir alentando a sus empresas a invertir en regiones como América Latina. Así lo manifestó, Nigel Huddleston, ministro de Estado de Comercio de Reino Unido, quien durante su visita al país habló sobre las áreas por trabajar con el Gobierno para superar las barreras comerciales.



¿En qué se ha centrado su visita a Colombia?



Esta es mi primera vez en mi rol como ministro de Comercio de Reino Unido en América Latina y Colombia. Para mí ha sido realmente importante venir a este país en donde vemos escenarios de crecimiento. El principal motivo de esta visita se ha centrado en el diálogo comercial que celebramos todos los años, y en esta ocasión nos hemos reunido con el ministro de Comercio, Germán Umaña.



(Las razones por las que el TLC con Israel no se estaría aprovechando).



Igualmente, celebramos lo que hemos logrado en los últimos meses. De acuerdo con cifras oficiales, la suma total del comercio bilateral entre Colombia y Reino Unido sumó 1.800 millones de libras, lo cual es bueno.



Nos gustaría seguir trabajando en pro de aprovechar el acuerdo de libre comercio que tenemos, así como reducir algunas barreras comerciales que giran en torno a cambios regulatorios y licencias.



Vemos grandes oportunidades en sectores realmente claves para el crecimiento económico como por ejemplo en el farmacéutico, el de salud, transporte, agricultura, infraestructura y energía renovable. Tenemos un gran equipo en Colombia que viene trabajando para ampliar esas oportunidades.



¿Qué acciones se vienen tomando para resolver barreras comerciales?



Se viene trabajando en dos áreas importantes, en términos de acceso al mercado. La primera se enfoca en las licencias y la segunda en crear entornos regulatorios más amplios. Nos gustaría alentar a Colombia a que flexibilice algunas de las restricciones que existen y para ello venimos planteando varias reuniones.



Tenemos una larga historia con este país, alrededor de 200 años de relaciones comerciales, lo cual es realmente importante. Desde el Reino Unido estamos muy interesados en seguir impulsando el comercio bilateral.



¿Cuál es el mayor desafío que han identificado?



Definitivamente, quiero centrarme en las oportunidades, más que en los desafíos, pero definitivamente siempre existirán retos en cualquier país. Ahora bien, se identifican algunos desafíos en algunas áreas de obtención de licencias, así como en el entorno regulatorio que a veces pueden ser difícil de navegar, pese a esto estamos abiertos a tener un panorama regulatorio más amplio.



(Qué le exporta Israel a Colombia, además de servicios de seguridad).



El Reino Unido tiene algunos sectores industriales establecidos, hemos pasado por privatizaciones, por cambios en nuestro panorama regulatorio y creo que algunas de las lecciones que hemos aprendido las podemos compartir con Colombia. Desde mi punto de vista es realmente emocionante ver la trayectoria que viene siguiendo este país.



¿Qué otras lecciones le pueden aportar al país?



Desde el frente de las energías renovables. Realmente creemos que podemos agregar eso. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) nos ha permitido abrir los ojos a nuevas oportunidades con el resto del mundo y, en particular, con América Latina.



Hoy vemos grandes oportunidades y queremos aprovechar las bases sólidas que ya tenemos, pero no desde una sola dirección, lo estamos viendo en doble vía. Además, queremos seguir alentando a más empresas a ubicarse en Colombia, porque sabemos que desde aquí se podría exportar a otros países de la región.



(Ventas por redes sociales siguen atrayendo a usuarios).



¿En qué otros sectores pueden aportar crecimiento?



Pienso que en sectores como el farmacéutico, el agrícola, el de infraestructura, el sector de transporte, entre otros. Particularmente, tuve la oportunidad de visitar un centro de transporte aquí, en este país, que cuenta con nuevos autobuses de hidrógeno y me pareció muy interesante el avance que tienen.



¿Cómo ve el avance en temas de sostenibilidad?



Está muy claro que Colombia viene trabajando en ese frente y sobre todo en realizar una transición energética muy en serio. Definitivamente, están poniendo mucho esfuerzo en ello. Por ejemplo, el liderazgo que he visto aquí en Bogotá con los autobuses eléctricos es muestra de ello. Desde el Reino Unido queremos aportarle a Colombia en su proceso y por supuesto a que pueda lograr las metas trazadas.



¿Será clave el trabajo entre el sector público y privado?



Es realmente fantástico que tengamos al sector privado trabajando con las instituciones gubernamentales y con la embajada para identificar grandes áreas de trabajo. Ese equilibrio entre lo público y lo privado será fundamental para seguir creciendo.



(Desaceleración ahonda mala racha en industria y comercio).



En el Reino Unido somos defensores del comercio libre y justo. Asimismo, somos defensores de la empresa privada, pero reconocemos que siempre hay un papel para el gobierno. Una muestra de ello es el cambio que hemos tenido reciente en materia del visado.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio