Para diciembre, el comercio maneja optimismo moderado

Al iniciarse la temporada alta para el comercio, los empresarios del sector son cautelosos sobre sus expectativas y estiman que los resultados de la temporada podrían estar alineados al clima de desaceleración que experimenta la economía y el sector, que ha tenido un año difícil en términos de venta.



Así lo perciben empresarios y expertos del sector consultados por Portafolio. Reconocen que el último mes del año será sobresaliente en ventas, pero no superará a las del 2022.



Consultada al respecto, la gerente de Cencosud en Colombia, Martha Lucía Henao, consideró que “estamos previendo que va a estar duro alcanzar los niveles de venta de los años normales, pero estamos trabajando para lograrlo”, consideró, al tiempo que precisó que de todas maneras es temprano para hacer una proyección.



En todo caso, dijo que igual, la cadena que tiene las tiendas Jumbo, Metro y Easy ha hecho una apuesta fuerte con el surtido propio de esta temporada, como las galletas belgas, el panetón, los licores y los artículos de Navidad.

“La idea es ofrecerlos a precios competitivos y que podamos rotar ese inventario este mes”, expresó Henao.



Camilo Herrera, fundador de Raddar, firma que le sigue el rastro al gasto de los colombianos a lo largo del año, comentó que “no esperamos que las ventas de la canasta de Navidad sean mayores que las 2022. Quizá en valor lo sean, más no en términos reales”, aseguró, teniendo en cuenta el impacto de la alta inflación.



En todo caso, el experto comentó que la temporada de Navidad comienza con el Black Friday y que los datos de la jornada fueron positivos, según el reporte de los comerciantes, a quienes recomendó “encontrar la fórmula entre novedades y financiación para mover más clientes”.



No descartó una mejor dinámica en la compra con tarjetas de crédito, hábito de consumo que este año ha estado en descenso, a causa de los mayores intereses.

Dice que “seguramente las transacciones con tarjeta de crédito aumenten en valor frente a diciembre de 2023”, teniendo en cuenta que en octubre crecieron.



Respecto a cómo estarán los negocios en diciembre, Fenalco, el gremio del sector, prefirió no hacer estimativos a la espera de una consulta a sus afiliados. Sin embargo, las expectativas a octubre para los meses siguientes no mostraban optimismo.



Sobre el desempeño del mes del año más importante para el comercio, Leopoldo Vargas Brand, quien es el gerente de la firma Mall & Retail, consideró que hasta el momento los comerciantes esperan que en el fin de año sus ventas repunten.



Desde su perspectiva, “este último mes se convierte en un oasis de oportunidades para los comerciantes, ya que las interacciones de los visitantes se triplican”. En su concepto, los hogares colombianos hoy están gastando un 11% menos en los centros comerciales que el año pasado.

Vargas dijo que en diciembre las ventas experimenten un incremento del 30% en comparación con un mes promedio, con lo cual las ventas de cierre del año estarían por el orden de los $42 billones una caída del 4% con respecto a 2022.

Apuesta por crecer



Los centros comerciales tienen listas sus estrategias para garantizar mejores ventas. Lorena Mojica Mariño, directora de Mercadeo del centro comercial Tintal Plaza, ubicado en el occidente de Bogotá, dijo que respecto a la temporada del año anterior, el incremento esperado está entre el 4% y 5%.



A su juicio, el mayor costo de financiamiento impacta e influye en la capacidad de crédito “pero nos hemos dado cuenta de que los últimos días han venido bajando, así que esperamos que la economía crezca”.



A su turno, Alejandro Estupiñán, del centro comercial Plaza Imperial, indicó que si bien han caído las ventas en lo que va del segundo semestre, espera que para este fin de año la dinámica comercial permita incrementar las ventas. Así las cosas, espera un aumento de entre 5 y 10% en diciembre respecto a 2022.



El uso de la tarjeta de crédito puede caer, pero el manejo de la prima o de bonificaciones de la temporada será más cuidadosa y pensada de parte de los clientes.



