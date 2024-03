Cuáles son los sectores que se deberían potenciar para mejor las exportaciones en 2024

A pesar de la tendencia a la baja y del complejo año que atravesaron las exportaciones colombianas durante el 2023, el panorama parece mejorar en este nuevo año, aunque las señales se empezarían a mostrar a partir del segundo semestre de 2024.



En consulta con diferentes actores del sector, estos opinan que solo se percibirá una leve mejoría, pero que al menos durante estos primeros seis meses, el pulso exportador será igual que en el 2023.



De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, la leve recuperación iría de la mano con lo que se proyecta a nivel mundial en términos de intercambio de bienes, teniendo en cuenta que en general, el sector del comercio ha sufrido a nivel global.



De esta forma, entre las expectativas del gremio del comercio se encuentra terminar en el 2024 por encima de los US$50.000 millones las ventas externas colombianas.



“Si bien el primer mes del año tuvo un leve repunte, el Gobierno debe ejecutar el plan de internacionalización para acelerar ese crecimiento que todos esperamos”, afirmó.



Vale la pena detallar, que de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante todo el 2023 Colombia alcanzó un total de ventas internacionales por US$49.542 millones, registrando una baja del 12,9%, frente al resultado del año anterior (2022).



A su turno, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), estimó que pese al contexto de desaceleración económica mundial, producto de todos los escenarios geopolíticos actuales, la expectativa es ligeramente mejor que la registrada en 2023.



“El comportamiento comercial y macroeconómico de Colombia dependerá de sí mismo, de reactivar toda la economía, de devolver la certidumbre a los empresarios nacionales e internacionales, de ofrecer garantías y beneficios para impulsar la productividad y la diversificación de los productos y sectores; y de estructurar y aterrizar un Plan Nacional que sea de beneficio conjunto, no de unos pocos”, señaló la presidenta.



Así mismo, Lacouture insistió en que el país no está aprovechando las oportunidades, como consecuencia de no tener una hoja de ruta trazada, una visión a largo plazo y de “construir sobre lo construido con acciones que permitan desarrollar y robustecer el aparato y la cadena productiva del país”.



En ese sentido, y como Portafolio lo ha informado, AmCham ha insistido en la necesidad de potenciar las exportaciones colombianas no minero energéticas, con el ideal de que solo a Estados Unidos estas ventas internacionales pueden crecer cerca del 250% para 2027.



Frente a las estimaciones, la presidenta de AmCham, señaló que “después de todo un año negativo, vemos un inicio de 2024 en positivo y con tendencia a recuperarse”.



Desde otro punto de vista, a pesar de que las expectativas sobre el comercio son positivas, pero con una ligera nubosidad de mejora, uno de los puntos que podrían ayudarlas a potenciar son las economías sólidas de socios comerciales como Estados Unidos.



De acuerdo con Olga Lucia Salamanca, socia y experta en comercio de Araujo Ibarra Consultores, “se espera que al menos en bienes no tradicionales, Colombia pueda seguir teniendo un mejor desempeño. Tal es el caso de agroindustriales, alimentos, productos como la metalmecánica. Estos han venido creciendo en el mercado de Estados Unidos y en otros destinos, como es el caso de China".



Si bien los expertos han detallado el potencial que tiene el sector agroindustrial en materia de comercio exterior, según lo mencionado por la presidenta de AmCham hay otras oportunidades en reglones económicos como el de las manufacturas.



“Hay 108 productos en donde tenemos una ventaja comparativa revelada mayor a 1 comparado con China, es decir, que además de la eficiencia en la producción, la cercanía geográfica, los lazos de amistad y un acuerdo comercial competitivo nos posiciona de mejor manera para aumentar la proveeduría de estos bienes intermedios en lo que EE. UU. tiene alta demanda”, dijo Lacouture.



De igual manera, añadió que en 2023, en las ventas de esos 108 productos se registraron US$8.231 millones, de los cuales US$38 aumentaron desde Colombia mientras cayeron en China, según cifras del U.S. Census Bureau.



De igual manera, Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que “es prometedor lo realizado por agroalimentos y manufacturas, pero se debe consolidar aún más ese ascenso”.



Las inversiones

La desaceleración económica no ha sido ajena a Colombia; si bien los eventos macroecónomicos han venido se han manejado, los empresarios en Colombia hoy exigen más seguridad, no solo física, sino jurídica para continuar invirtiendo en el país.



Según el presidente de Analdex, “hay algunos inversionistas que están pensando a largo plazo, que ya han tenido gobiernos de izquierda en sus países, y su posición es optimista en cuanto a apostarle a lo que les puede generar el país, gracias a las múltiples oportunidades que ofrece”.



Sin embargo, matizó que hay mucha preocupación en el tema de la seguridad jurídica porque, “los inversionistas pueden pensar dos veces antes de tomar la decisión de estar en Colombia, por lo que el Gobierno debe garantizar este aspecto de una manera decidida”, estimó.



Igualmente, Lacouture agregó que, para aprovechar las oportunidades se necesita impulsar un trabajo conjunto entre lo s sectores público-privado “que fortalezca el desarrollo productivo de país y del agro colombiano”.

Meses para el pacto verde

Aunque las dudas sobre las regulaciones de la Unión Europea generan incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones, pues a partir de fin de año empezaran a regir sus reglas de cero deforestación, aún quedan tareas pendientes, especialmente para el sector agrícola que sería el principal impactado Javier Díaz, presidente de Analdex, detalló que aunque el mensaje no tiene reversa, lo importante es que “no hay que dejar todo para última hora y se debe hacer la tarea para seguir creciendo en posicionamiento en este bloque”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio