Los productos que impulsaron el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas

Un análisis elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en las cifras del Dane, confirmó que las ventas al exterior de los bienes no minero energéticos (productos del agro, la agroindustria y la manufactura) alcanzaron solo en el mes de febrero US$1.756 millones, lo que representa un crecimiento del 9,8 % en comparación con el mismo periodo de 2023.



(Lea más: Minminas descarta aumento en tarifas eléctricas y asegura estabilidad en suministro)

Este resultado, sumado al de enero, lleva a que en el país se registre un primer bimestre del año con unas exportaciones no minero energéticas por US$ 3.275 millones, lo que significa un aumento del 10,6 % con relación a los dos primeros meses del 2023.



Los despachos de mercancías no solo crecieron en valor: también lo hicieron en volumen. Solo en febrero se embarcaron para el mundo 758.132,8 toneladas, un aumento del 23,2 % en comparación con febrero de 2023. Y en los dos primeros meses del año, se exportaron cerca de 1,45 millones de toneladas, un crecimiento del 25,3 % con relación al mismo bimestre del 2023.



“Los resultados de las exportaciones de bienes no minero energéticos en febrero consolidan el comportamiento positivo con el que arrancaron este 2024. Desde el Gobierno trabajamos por la reindustrialización y la diversificación de la oferta de bienes desde los territorios, poniendo a disposición de los empresarios la oferta institucional con que contamos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez.

(Lea más: Nueva misión de empresas colombianas viaja en mayo a Venezuela en busca de negocios)

Exportaciones FOTO: iStock

(Vea: Cómo Colombia puede sacarle provecho al auge del cacao, un mercado en evolución)

Impulso de la dinámica

Por el lado de los destinos, los seis principales –que representan el 58,5 % de esta canasta exportadora– aumentaron sus compras de productos colombianos en 8,1 % con relación a un año atrás. Estos países son: Estados Unidos, que hace la tercera parte, y hacia donde las exportaciones no mineras crecieron 5%. Le siguen Ecuador, con un crecimiento del 5%; México, con 34%; Perú, a donde crecieron 3 %; Brasil, 2 % y Venezuela con 26%.



En cuanto a los productos más destacados por su crecimiento e impulso a las exportaciones no minero energéticas se encuentran: los vehículos para más de 10 personas, cuyas exportaciones crecieron en el bimestre 526,2 %; banano, con un aumento del 160 %; el aguacate Hass con 84,1 %; el policloruro de vinilo, cuyas ventas externas aumentaron 42,9 %; el azúcar que tuvo una variación de 15,3%; los bombones, caramelos y confites con 15,3 % y medicamentos con 10,5%, entre otros.

Venezuela, sexto destino

Venezuela sigue ganando participación en la canasta exportadora no minera. En el primer bimestre del año se posicionó como el sexto destino de esta clase de ventas, con el 3,3 % del total. Estas exportaciones alcanzaron US$107,4 millones, para un crecimiento del 26% en el periodo de análisis. Este grupo representa el 94,4 % del total exportado a este país en los dos primeros meses del año.



A ese destino se venden, entre otros productos, dulces, bombas centrífugas, leche, aceite de soya, acumuladores eléctricos, galletas saladas y aceite de palma, entre otros.

(Vea: El aguacate alcanza precios históricos en Colombia: estas serían las causas)

PORTAFOLIO