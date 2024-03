Exportadores colombianos, a contrarreloj por exigencias de la Unión Europea

A partir del 30 de diciembre de 2024, el programa de Cero Deforestación del Pacto Verde Europeo empezará a regir en este territorio, por lo que los exportadores de sectores como el café, cacao y aceite de palma están en una carrera contrarreloj para cumplir con los requerimientos del bloque.



Así lo confirmó la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), argumentando que este programa contempla un compromiso de certificar no haber deforestado al desarrollar el cultivo o producción del producto.

Según el gremio, durante el comité de sostenibilidad de Analdex, Gabriel Duque, director de la oficina comercial Misión Colombia ante la Unión Europea del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, señaló que “no hay que dormirse en la preparación para poder cumplir implementación de las reglas que exige la Unión Europea".



Además, detalló que el objetivo de este año y para el 2025 es que sigan creciendo las exportaciones hacia la UE, que según cifras del Dane, solo el año pasado Colombia tuvo ventas externas al bloque por US$6.809 millones, de los cuales, US$2.267 millones fueron de bienes no minero energéticos.



"Este último monto está compuesto en un 74,5% por productos agrícolas, 16% de agroindustriales y 9% de industriales", dijo Analdex.



Por su parte, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, aseguró que “la Unión Europea tiene un peso preponderante tanto en importaciones como en exportaciones. Debemos llevar a cabo un trabajo público privado para que esas agroexportaciones no se vean afectadas y que los productos colombianos sigan ganando en posicionamiento por la amplia oferta de calidad que tenemos”.



Sector bananero pide reunirse con la Unión Europea. iStock

Los requerimientos a tener en cuenta

El gremio de los exportadores infirmó que los aspectos que se deben tener en cuenta para el pacto Verde Europeo son la reducción en el uso de agroquímicos, "el cual ya se viene implementando", y el de empaques que cumplan con aspectos de sostenibilidad, "por lo que las empresas colombianas se deberán adaptar a esos estándares, una vez se expidan las normas y reglamentaciones relacionadas", añaden.



Así mismo, Analdex mencionó que en el primer mes del 2024, las exportaciones totales de Colombia a la Unión Europea, cayeron 42,4% frente a enero de 2023, al registrar US$410,1 millones. Ese comportamiento se explicó principalmente por la desaceleración de ventas de combustibles hacia este bloque.



"Los principales productos no minero energéticos que exporta Colombia a la Unión Europea son café verde, banano, frutas frescas, aceite de palma, flores frescas, azúcar de caña, plátano, derivados de café, desperdicios y desechos de minerales metálicos y frutas y hortalizas procesadas", señalan.



Así mismo, se informó que Países Bajos, Bélgica, Alemania, España e Italia son los principales compradores de bienes no minero energéticos del país; mientras que, en los departamentos exportadores, Antioquia lidera la lista, seguido por Bogotá, Magdalena, Caldas, Huila y Cundinamarca.