Lo que se necesitaría para cultivar el uso de la facturación electrónica en Colombia

Las últimas tres semanas en el país, tanto en la despedida de año como en el arranque de este 2024, han estado marcadas por una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y los comerciantes, luego de que se intensificaran los operativos contra los establecimientos que no están cumpliendo con las normas de facturación electrónica.



Según el más reciente reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el año pasado fueron cerrados temporalmente 355 locales comerciales, tras confirmarse irregularidades en este proceso. Dentro de los sancionados se observaron grandes marcas como Almacenes Olímpica, Jumbo o Almacenes Éxito.



“Del total, aproximadamente el 25% de las sanciones tuvieron lugar en la capital del país, específicamente en diversos sectores comerciales, locales en centros comerciales y grandes superficies”, dijo la Dian, que explicó que en algunos casos “los contribuyentes sólo entregaban la factura electrónica a los clientes previamente registrados, mientras que los no registrados salían sin este documento”.



Según el artículo 618 del Estatuto Tributario, cualquier transacción de compra o venta de bienes corporales muebles o servicios debe registrarse por medio de una factura o documento equivalente que establezcan las normas y recientemente, con el fin de combatir la evasión de impuestos, las autoridades tributarias del país vienen impulsando este mecanismo digital.

Factura electrónica iStock

“Es importante mencionar que la Resolución 000042 de 2020 estipula que la entrega de la factura debe hacerse mediante el medio que elija el consumidor y, en caso de que no lo informe, a través de la impresión de la representación gráfica”, explicó la Dian al respecto.



Si bien este proceso arrancó como una medida de vigilancia y control, el debate se extendió y se calentó luego de que el presidente Gustavo Petro tomara una de las noticias de los cierres y usándola como referencia trinara desde sus redes sociales “paguen impuestos”.



Ante esto, el gremio de los comerciantes respondió airado y además de recordar que son uno de los mayores generadores de crecimiento en el país, resaltó que los cierres se han dado por culpa de “tecnicismos” y no por evasión de impuestos como dijo el mandatario nacional.

Dian Dian

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que “llevamos años trabajando en la implementación de este modelo de facturación y los comercios se han comprometido con el proceso, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, aún cuando los tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes”. Con el fin de entender mejor la génesis de estas diferencias entre los comerciantes y la Dian, Portafolio habló con Carlos Rodríguez, experto tributarista y socio de Jiménez, Higuita, Rodríguez Asociados, quien arrancó resaltando que se debe tener presente que por ahora no hay una conexión directa entre una eventual evasión y las sanciones.



“Lo primero que hay que anotar es que sí es verdad que la facturación es un punto neurálgico para el control de la evasión en Colombia, porque si yo no hago la factura, pues, lógicamente, no voy a dejar rastro y no voy a pagar el IVA, ni el impuesto de renta, ni los demás impuestos obligatorios. No obstante, no es tan fácil de aplicar”, dijo Rodríguez.



Para este experto, gran parte de los problemas han surgido por culpa de la complejidad de esta norma, que si bien en el papel se ve fácil, a la hora de ponerla en marcha muestra ciertos desafíos sobre los cuales hay que trabajar.

Dian Archivo

“Si hace seguimiento a los casos que se han dado, ha sido porque de pronto el almacén no entrega la factura de una vez, y si es verdad, una de las normas de facturación dice que uno hace la operación y de una vez le tiene que entregar al cliente la factura, pero no es un tema de evasión”, agregó.



Carlos Rodríguez cerró su diálogo con este medio recordando que si bien es importante cumplir con el proceso de facturación electrónica, “por otro lado está el tema del formalismo y la cantidad de requisitos que esto conlleva, el tema de los anexos técnicos de la Dian, de la facturación, que a veces para todo mundo no es tan fácil cumplir”, enfatizando que ante esto lo mejor es reforzar los acompañamientos a los comerciantes en el país.



DANIELA HERNPANDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio