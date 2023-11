Éxito acelera alianza con los tenderos para crecer en barrios

La competencia de los grandes jugadores del comercio en los barrios toma fuerza ahora que el Grupo Éxito anuncia que acelera el desarrollo de su programa de Aliados Surtimax y Super Inter.





Ayer, la compañía celebró que un establecimiento de Bogotá se convirtió en el punto 2.000 y espera que para finales de año complete 2.350 establecimientos.



En dos años, la expectativa es completar más de 6.000 puntos, explicó el presidente del Grupo, Carlos Mario Giraldo.



“En dinero, este año deben estar vendiendo unos $250.000 millones. Las ventas en dos años dependerá de la penetración promedio que tengan nuestros productos dentro de las ventas de cada uno de los tenderos”, explicó.



Actualmente, este modelo de negocio que nació hace 10 años bajo las marcas Super Inter y Surtimax opera hoy en Bogotá, Villavicencio, Tolima, Boyacá, Antioquia, Costa, Pacífico, Eje Cafetero y Santanderes.



Próximamente, se extenderá el concepto a Cesar, Huila y Nariño.

La otra herramienta con la que tiene expectativas de expansión es con la aplicación ‘misurtii’ a través de la cual los tenderos pueden hacer sus pedidos.



El potencial de esta herramienta es tal, que la cadena trabaja para abrir paso a una funcionalidad para que los tenderos puedan ofrecer domicilios a su clientes.

Igualmente, trabajan para que los tenderos puedan ofrecerle a los clientes un punto de pago con datáfonos gracias a un negocio que está adelantado con Redeban.





Actualmente, están vinculados 17.000 tenderos y la proyección es que hacia el 2025 estén registrado 30.000 pequeños comerciantes.

Radiografía

Carlos Mario Giraldo señala que según cifras de Fenalco, existen en el país unas 500.000 tiendas de barrio.



Sin embargo, cifras de Nielsen que contabilizan los establecimientos con punto de salida hablan que hay 207.000 tenderos de barrio y 15.000 autoservicios independientes y superetes. Además, con el beneficio de que generan un millón de empleos.



“Es una raíz fundamental de la realidad social colombiana y es, tal vez, el ejemplo de inclusión más grande que hay, porque más de la mitad de estos establecimientos son manejados por mujeres”, destaca el directivo.



Estos negocios, están ubicados principalmente en los estratos 1, 2 y 3, y se estima que cerca del 65% de los alimentos de la canasta familiar son adquiridos a través de estas tiendas de barrio.



Hoy el 35% del mercado de consumo en el país está en manos de las tiendas de barrio. “Son realmente los líderes del mercado” y, a su juicio, queda descartada la tesis de hace años según la cual las tiendas no podrían sobrevivir.



La competencia

Ëxito Grupo Éxito

La alianza de Grupo Éxito con los tenderos en los barrios de las principales ciudades del país, une fortalezas y se constituye en otro actor del concepto de proximidad y de bajo costo que compite con los discounters como D1 y Ara.



Al respecto, Carlos Mario Giraldo señaló a Portafolio que “nos tomó unos años llegar a la propuesta de valor que queríamos. No queríamos ampliarnos masivamente antes de tener una propuesta ganadora y ya la tenemos. Eso nos da la confianza de multiplicar los números de aliados”.



“Lo que empezamos a ver es la gran oportunidad que tiene el mercado tradicional colombiano. Si es el 35% del total del mercado, es un absolutamente interesante para crecer”, agregó .



Para el ejecutivo existen dos maneras de hacer la proximidad. Una, es abrir almacenes en todas partes e invierte en edificaciones en todas partes o se junta con la gente que ya los tiene abiertos. Y esta última estrategia fue la que adoptó la Grupo Éxito

En cuanto a las ventajas para los pequeños comerciantes, destaca que el modelo es un ‘gana-gana’-



“Para ellos son muy importantes las competencias que ofrece el Grupo y para nosotros esa red que ya está establecida. La velocidad es mucho mayor, la estabilidad es mucho mejor y el retorno sobre la inversión es mucho mejor. Y hay una parte que se llama el ROIS (retorno sobre la inversión social) que es espectacular”, dijo.



Enfatiza que en la operación el tendero compra lo que quiera y necesiten los clientes y no está obligado.



Sin embargo, advierte que es claro “a uno le compran cuando lo que le venden es bueno, barato y bonito”, con lo cual indica el trabajo constante de la compañía para presentar a los tenderos precios y productos competitivos.



La inversión del Éxito en este formato el año entrante puede ser del orden de $20.000 millones para crecer exponencialmente .



Para el presidente del Grupo Éxito, puede ser un monto bajo teniendo en cuenta que la compañía no invierte en el local ni su adecuación. Los recursos van a la dotación de la marca, la logística, la entrega del surtido que incluye varias de sus marcas propias y la tecnología.



“Son inversiones ligeras, pero muy potentes”, dijo Giraldo.

Bajo el modelo, un establecimiento tendrá un punto de perros calientes que, con gaseosa, costará $5.000.



Además, los tenderos que se sumen como aliados de la compañía podrán ofrecer en su negocio estrategias como Jueves desde mil, Max Ahorro/ Los más Baratos/ productos de textil y hogar, comidas preparadas y carnes frías, ampliando así su gama de productos y servicios.

El salario mínimo

El reajuste del salario mínimo para el 2024 debe ser justo y razonable para los trabajadores y debe garantizar la supervivencia de los negocios.



Así, el presidente del Grupo Éxito comentó lo que cree que deben ser los criterios a tener en cuenta en la negociación.

Debe considerar “la inflación porque no se puede permitir que la gente gane menos en términos reales, pero que haya un incremento sobre la inflación que sea razonable para no generar más inflación”, También recomendó que se vele por preservar los empleos.





Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio