‘Los importadores de ropa ya buscan producción nacional’

Los importadores de ropa están agotando el inventario que tenían antes de que se les impusiera el arancel y la producción local preve crecimientos y mayor demanda para el segundo semestre.



Así lo explica Julio César Mendoza, director ejecutivo de Cormoda y la feria IN&M, evento que empieza este 12 de septiembre en Ibagué.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Qué novedades trae esta edición de la feria?



Este año venimos trabajando un evento con un enfoque de sostenible. Principalmente, hemos venido trabajando con los diseñadores jóvenes y les prestamos asistencia técnica con el apoyo de la Gobernación del Tolima, nuestro principal patrocinador.



Estamos trabajando temas como el manejos de fibras naturales y upcycling que tiene que ver con la intervención del prendas ya usadas.



¿Cómo es la rueda de negocios?

​

Participan 80 expositores en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima. La rueda de negocios tendrá 300 oferentes de la región y 200 compradores. Este encuentro presencial tiene tres jornadas virtuales previas. Esperamos concretar 600 citas y proyectamos para los siguientes seis meses negocios por $12.000 millones.



(Vea: La moda rápida se acelera con la alianza de Shein y Forever 21).



El año pasado no tuvimos rueda de negocios. En el 2021 proyectamos $11.660 millones.



¿Cómo está el sector?

​

Realmente tuvimos dos años muy buenos para este sector y muchos sectores de la economía porque logramos reactivar el comercio. Cuando el comercio se reactiva se jala la producción. Nosotros tuvimos dos años muy buenos, sobre todo el año 2022.



Cuando llegamos al primer semestre del 2023 entramos en un decrecimiento de la demanda de vestuario en el país.



Este año, el comercio tenía inventarios altos y pasamos un primer semestre con dificultades porque no teníamos la suficiente demanda para nuestros talleres de confección y nuestras fábricas. Podemos decir que estamos trabajando a media marcha con una capacidad ocupada cercana a un 55% en plantas y talleres de la región.



¿Cómo ve el segundo semestre?

​

En este tipo de negocios las expectativas para el segundo semestre son buenas por mal que esté la economía. Es propio del ciclo. Han crecido ya las ventas y en diciembre creemos que van a estar mucho mejor. La inflación ha cedido y eso hace que el comprador que consume las prendas de vestir tenga la opción de comprar.

(Vea: Ropa cómoda impulsa el crecimiento de la industria textil en Colombia).



Julio César Mendoza, Director ejecutivo de Cormoda y la feria IN&M Cortesía



Por otro lado, se están agotando esos inventarios altos en especial de los grandes importadores y las grandes marcas porque ellos, tanquearon, si se puede decir coloquialmente, antes de que subieran los aranceles hasta el máximo permitido. Ahora ya esos inventarios se han ido consumiendo en el comercio.



Eso quiere decir que hacen recompras pero no en el mismo volumen porque ya les cuesta más, aunque les favorece el dólar. Pero bueno, a nosotros también el costo de las materias primas nos ha mejorado por efecto del dólar.



¿Y cuál es el clima de los negocios entonces?

​

Somos optimistas. De hecho, la promesa de Ibagué, Negocios & Moda este año es “Futuro posible”.



¿El efecto del arancel se va a notar ahora? Gremios dicen que no ha servido la medida.



La versión de que no sirve viene de Analdex y de Fenalco que representan a los importadores. Pero eso no es cierto. Nosotros, los empresarios, pymes, sí le tenemos el pulso y sabemos que nosotros somos capaces de responder a la demanda que tiene el comercio en prendas de vestir, tenemos la capacidad, la calidad y la tecnología. Y tenemos la productividad también.



¿Las marcas, incluidos los importadores, han aumentando la demanda de producto local?



(Vea: Mujeres bogotanas cada vez evitan más usar falda, ¿por qué?).

​

Ya lo están haciendo. Desde este año empezaron a buscar productores nacionales. Por ejemplo, Falabella ya está buscando los talleres y las fábricas nacionales. En Ibagué hay empresas que les produce y en otras ciudades.



El Grupo Exito, es ejemplo a nivel nacional de lo que es creer en el productor nacional. El 95% de sus marcas propias son hechas en Colombia.



¿Cómo se inserta el sector en la economía popular?

​

El Gobierno envía mensajes difusos. El tema es cómo va a funcionar porque el empresario que ha trabajado en una economía de libre comercio como la nuestra no es proclive a esto, quiere progresar con su emprendimiento y llevarlo a ser una empresa grande.



La iniciativa privada no puede cambiar porque es la que mueve el mundo.



¿Es válido desligar la industria y el comercio?

​

Van de la mano. Industria sin comercio no hay. Y si el comercio se dedica exclusivamente a la distribución pero no tiene una buena cadena de abastecimiento, que son los productores, tampoco funciona.



(Vea: Las marcas del ‘madrugón’ de San Victorino participan en Colombiamoda).



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio