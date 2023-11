Guía práctica para saber cómo, cuándo y dónde puede comprar en Ikea

Después de meses de espera, la empresa de artículos para el hogar Ikea abrió las puertas de su primer local en Colombia.



La cadena sueca, que tiene en miras expandir su presencia por el territorio nacional, espera conquistar a los consumidores colombianos con su modelo de ventas a bajo costo.



Pero, ¿cuál es la propuesta de valor para el mercado nacional?, ¿cómo funcionarán sus canales de ventas?, ¿qué pasará con los envíos? Para resolver estas y otras dudas, aquí le traemos un abecé con lo que debe saber para comprar en Ikea Colombia.

Horarios de atención

La tienda se encuentra ubicada en el centro comercial Mallplaza NQS, en Bogotá, y ocupa tres pisos en los que podrá encontrar más de 6.000 referencias de productos, además de un restaurante con un menú enfocado en la típica comida sueca.

El local opera de lunes a sábados de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.; y domingos y festivos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. En cuanto a su espacio gastronómico, el horario de atención se distribuye de lunes a sábados de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.; y domingos y festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

¿Qué pasa con los envíos?

Tanto en el caso de las ventas físicas como en el portal web, los pedidos tienen un tiempo de envío estimado de 3 a 5 días hábiles.

Tenga en cuenta que el costo del envío dependerá del destino y tamaño de la orden. En ese orden de ideas, el valor le será informado antes de que finalice la compra.

Inicialmente, la marca solo cuenta con envíos en Bogotá y sus alrededores. Sin embargo, la operación se extenderá de manera paulatina a las demás ciudades del país.

La tienda cuenta con ayuda especializada

Al tratarse de muebles, la empresa cuenta con un equipo especializado en armar los productos en casa. Esto aplica para los artículos adquiridos en la tienda física.

Con respecto a límite de compras, no hay un tope establecido en ninguno de los canales de venta de la empresa.

¿Y la garantía?

De acuerdo con la firma, todos los productos que Ikea ponga a disposición del cliente a través del sitio web cuentan con 12 meses de garantía legal, los que empezarán a contar desde el momento en que son recibidos.

Esta garantía es aplicable a los productos que presenten fallas o defectos no atribuibles al comprador, según los términos y las demás causales establecidas en el Estatuto del Consumidor. En estos casos, el cliente podrá elegir libremente entre la reparación (siempre que esta sea posible); el cambio del producto por otro del mismo tipo, similares características o especificaciones técnicas; o la devolución del dinero.

En lo que se refiere a los servicios, si se presentara alguna falla o defecto dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que terminó su ejecución, el cliente podrá ejercer la garantía legal de los servicios y optar entre la devolución del dinero pagado por él, o la prestación del servicio nuevamente.

Tenga en cuenta que, para determinados productos, Ikea ofrece voluntariamente una garantía adicional, denominada garantía Ikea, la cual entra a operar cuando los productos presenten fallas o defectos de fabricación no atribuibles al cliente. Los artículos que cuentan con este tipo de respaldo pueden llegar a tenerlo de 3 a 25 años de duración.



Sí, si tienen programa de beneficios

La marca sueca cuenta con un programa conocido como Ikea Family, una iniciativa que recompensa a los clientes por adquirir sus productos tanto en tiendas físicas como en línea. Este también aplica para las compras realizadas en el restaurante.

¿Cómo funciona? Por cada $100 gastados en compras de productos Ikea en tiendas físicas o en línea ubicadas dentro del territorio nacional, se genera 1 punto Ikea Family equivalente a $1. Los puntos acumulados posteriormente podrán ser canjeados por productos de la empresa.

Para formar parte del programa deberá registrarte a través del formulario por la página web, o bien en las pantallas digitales ubicadas dentro de la tienda física de Ikea en Colombia. La suscripción es gratuita y los beneficios comienzan a aplicar desde la creación de la cuenta.

Tenga presente que el canje de puntos estará disponible a partir de abril de 2024.

¿Cuáles son los productos más llamativos?

Con el fin de ofrecer los productos de muebles y decoración más alineados con los deseos y necesidades de los colombianos, Ikea se sumergió en el día a día de sus hogares para entenderlos y aportar en la decoración, funcionalidad y diseño de los mismos.

De acuerdo con la empresa, este proceso de inmersión representó un rol fundamental para la llegada de la marca al país, ya que permitió concluir que la familia es el principal motor de los colombianos y que sus hogares son el reflejo de su historia y sus triunfos.

Así las cosas, podrá encontrar una variedad de artículos enfocados en ofrecer soluciones prácticas y duraderas a precios accesibles.

Cuántas tiendas hay en Colombia

Por el momento, la marca cuenta con un establecimiento en Bogotá. Sin embargo, está trabajando en un plan de expansión para extender su operación.

En ese sentido, Ikea estima abrir su segunda y tercera tienda en 2024, las cuales estarán ubicadas en Cali y Medellín.

