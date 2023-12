Importaciones: sobrecostos por fallas en plataforma de la Dian suman $2,1 billones

Las fallas informáticas que afectan los trámites de importación en Colombia, tienen al borde del colapso a los importadores locales y los sobrecostos por esta contingencia en la plataforma de la Dian suman $2,1 billones.



Así lo asegura el sector importador del país, que dijo que aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales declaró solucionada la falla, el pasado 20 de noviembre la plataforma volvió a registrar dificultades y se declaró nuevamente la contingencia.

"Desde entonces la página presenta intermitencia, se quiere entrar y no da acceso, cuando se logra entrar no expide los recibos de pago, duplica las operaciones, no deja hacer pagos consolidados, sino que liquida operación por operación", aseguró el presidente de Analdex, Javier Díaz, en una entrevista con EL TIEMPO.

Por su parte, Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), manifiestó que toda la cadena logística se está viendo afectada, particularmente, las agencias de aduanas porque desde hace un mes y medio se vienen presentando fallas e intermitencias que no permiten que las operaciones fluyan con normalidad en una temporada tan importante como la de fin de año.

"Al ser las agencias de aduanas las que gestionan las operaciones de importación, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dian, obviamente se ven afectadas porque los importadores, en su angustia, dicen que las agencias de aduana no están haciendo bien su papel o no tienen claros los procedimientos”, agrega.

Billonarios sobrecostos

Analdex calcula que cada día de contingencia le cuesta al sector importador 50.000 millones de pesos adicionales.

Esto significa que a la fecha ya se acumulan sobrecostos por más de 2,1 billones de pesos porque la carga no se puede mover de los puertos y aeropuertos mientras no se consigan las autorizaciones que da el sistema informático de la Dian.

Por esto, las empresas están asumiendo sobrecostos relacionados con almacenamiento en bodegas, transporte y stand-by de los camiones que deben movilizar las mercancías.

Pero esta no es la única afectación que podrían enfrentar las empresas, pues el presidente ejecutivo de Fitac asegura que en dos o tres años los agentes aduaneros se podrían ver envueltos en procesos sancionatorios que inicie la Dian por las mismas fallas que registra la entidad y que no permiten hacer los procesos como se debería, como ha ocurrido en el pasado por situaciones similares.

"Estamos ante un riesgo muy oneroso por parte de los empresarios que ya no aguantan más. El sector importador está al borde del colapso, no solamente por las pérdidas millonarias en las que se ha visto envuelto por estas fallas informáticas, sino en los futuros procesos sancionatorios que la misma Dian pueda empezar a emprender directamente en contra de los importadores y las agencias de aduanas", señala.

