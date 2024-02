El pedido de la OMC en su reunión anual: reformar el sistema comercial multilateral

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, alertó, este lunes 26 de febrero, en la apertura de la edición número 13 de la Conferencia Ministerial del organismo, en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), que el mundo se encuentra en una situación "más difícil", y llamó a reformar y revitalizar la entidad internacional.



"Si pensábamos que el mundo parecía apagado a mediados de mayo de 2022, cuando estábamos saliendo lentamente de la pandemia y la guerra de Ucrania había sacudido la seguridad alimentaria y energética, hoy nos encontramos en una situación aún más difícil", señaló la economista nigeriana-estadounidense durante su discurso en la sesión inaugural de la cumbre, que dura hasta el próximo 29 de febrero.



"Mirando a nuestro alrededor la incertidumbre y la inestabilidad están por todas partes. Las tensiones políticas han empeorado. Los conflictos se han extendido, como vemos aquí en Oriente Medio y lejos de los titulares, por partes de África y el mundo árabe. No debemos olvidar el conflicto en Sudán, que ha desplazado a unos 8 millones de personas internamente y a través de las fronteras", afirmó.



Señaló que el aumento de los precios de los alimentos, la energía, los fertilizantes y otros productos de primera necesidad sigue "lastrando el poder adquisitivo de la población", así como las "interrupciones del transporte marítimo en vías navegables vitales como el mar Rojo y el canal de Panamá".



Esta "nueva fuente de retrasos y presiones inflacionistas ofrece un recordatorio en tiempo real de los riesgos que plantean al comercio y la producción mundiales los problemas de seguridad y la crisis climática", apuntó, y recordó que la gente está "ansiosa por el futuro y así se ha sentido en las urnas durante el último año (2023)", al igual que ocurrirá este 2024 con decenas de países que celebran comicios, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido.

A por una OMC 'revitalizada'

A la luz de estas realidades, Okonjo-Iweala subrayó que se necesita que la OMC se mantenga fuerte: "Tenemos que seguir reformando y revitalizando la OMC para que pueda aportar resultados al comercio en los próximos años, aprovechando todo el potencial de los servicios y el comercio digital, acelerando el comercio para la transición ecológica y fomentando la inclusión socioeconómica".



La responsable quiso señalar el ambiente positivo que ve en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las sesiones previas en Ginebra, sede de la OMC.

Comercio mundial. EFE

"El éxito está cambiando el tono de la OMC, tanto dentro como fuera de ella. Sí, siempre tendremos detractores, pero no hay duda de que los miembros han demostrado que podemos cumplir lo que nos proponemos cuando nos arremangamos o reunimos la voluntad política necesaria (...) Los ministros tendrán que remangarse una vez más para completar el trabajo pendiente de Ginebra", aseveró.



Durante su alocución insistió en que esa mejora del ambiente hay que convertirla en "resultados concretos" para demostrar al mundo que la OMC "no solo sustenta más de tres cuartas partes del comercio mundial de mercancías, sino que también es un foro en el que los miembros aportan nuevos beneficios a las personas a través del comercio".



Por ello, Okonjo-Iweala dijo que sin cooperación en el comercio, se avanzará hacia una economía mundial "cada vez más fragmentada", por lo que esas prioridades serán "más difíciles y más costosas y, en algunos casos, imposibles de alcanzar".



La cumbre comercial llega en un clima de pesimismo, ya que muchos opinan que la coyuntura actual, con grandes conflictos bélicos, tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China, o incertidumbres económicas en Occidente no crean el mejor ambiente para alcanzar acuerdos.



El principal punto en la agenda es el de seguir negociando para desbloquear el mecanismo de resolución de diferencias de la propia OMC, paralizado desde 2019 por la negativa de Estados Unidos a nombrar nuevos jueces, y peticiones de este y otros países para que se emprenda una gran reforma estructural del sistema de contenciosos.



EFE