La uchuva colombiana llegará por primera vez a México

Colombia logró un importante avance al asegurar la admisibilidad de la uchuva o goldenberry en México. Gracias a sus cualidades y beneficios, la uchuva colombiana se ha convertido en un producto altamente demandado en mercados internacionales con un gran potencial de crecimiento. El 8 de septiembre de 2023 se enviaron los primeros 4 pallets (plataformas que se utilizan para agrupar, almacenar y transportar mercancías) de 540 kilogramos hacia el país.



“El trabajo articulado con los productores colombianos, y entre las entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro, nos abre esta y otras oportunidades en los diferentes mercados del mundo. Que la uchuva colombiana conquiste una región como la Riviera Maya es una vitrina, una puerta importante que se abre al mundo. Seguimos trabajando para que otros productos del campo colombiano puedan ingresar a otros mercados. Una de nuestras apuestas es la seguridad alimentaria”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza.



La responsable es Novacampo, dedicada a la exportación y comercialización de varias frutas como la gulupa, el limón y la uchuva, desde su planta en Tunja, Boyacá.



Lograron suplir la demanda para el mercado mexicano en supermercados de Guadalajara, así como en tres hoteles ubicados en la Riviera Maya, los cuales actualmente realizan ensayos gastronómicos para incorporar la uchuva como ingrediente a sus menús. Próximamente, esperan abastecer con esta fruta supermercados ubicados en Monterrey y Ciudad de México. Sus proyecciones a mediano plazo frente al crecimiento de las exportaciones de este producto son del 30 o 40% y se espera alcanzar los US$ 2,2 millones, para septiembre de 2023, en este mercado específico.



“La exportación de la uchuva tiene un gran potencial. Con el respaldo de Procolombia, Analdex y el Comité de exportadores de uchuva hemos logrado obtener los certificados fitosanitarios y elevar el nivel en los estándares de producción. Los acuerdos que se han hecho han sido valiosos para la apertura de mercados como este”, señaló Jorge Riaño, gerente de Novacampo.



La uchuva colombiana. Archivo Particular

Con su funcionamiento, esta empresa genera oportunidades de empleo y crecimiento, además de contribuir a la expansión del mercado de la uchuva hacia nuevos destinos y la reducción de barreras de acceso a estos. El 80% de sus cultivos se encuentra en Boyacá y el 20% restante en Cundinamarca, y su equipo está conformado por 170 personas de la planta de producción, de estas, aproximadamente el 90% corresponde a mujeres cabeza de familia, además de 25 personas del área administrativa y 3 de logística.



México es el país 17 a donde llega este alimento producido en Colombia. Al igual que otras empresas del país, Novacampo exporta a destinos como Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil y Emiratos Árabes. Para el primer trimestre de 2022, se presentó un crecimiento del 18% en sus exportaciones del primer trimestre y en 2021 fruto alcanzó su mayor cifra de exportaciones. Es importante tener en cuenta que Colombia se sitúa como uno de los mayores exportadores de uchuva en el mundo, habiendo iniciado sus exportaciones hacia la Unión Europea en 1988.



En 2021, las importaciones de uchuva en México experimentaron un aumento del 12% con respecto al año anterior, manteniendo una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) del 1% en el período comprendido entre 2017 y 2021.



Asimismo, en los últimos cinco años, México ha visto un alto flujo de importaciones, destacando las fresas o frutillas frescas, que representan en promedio el 66.7% del total importado. Le siguen los kiwis frescos, con una participación promedio del 27.4% en el período comprendido entre 2017 y 2021.



Colombia posee una ventaja considerable al ser capaz de producir y exportar esta fruta durante todo el año. Su destacado contenido de fibra natural la convierte en una elección ideal para la preparación de mermeladas, salsas y una variedad de

Además de sus cualidades culinarias, esta fruta presenta atractivos estéticos que la hacen perfecta para decorar cócteles y un ingrediente exótico para incorporar en diversas recetas gastronómicas.



Originaria de Suramérica, en particular de Colombia y Perú, esta fruta exótica es conocida por su composición nutricional rica en antioxidantes, incluyendo vitamina A para el mantenimiento de tejidos, vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, y su contribución como fuente de fibra dietaria que favorece la regulación del tránsito intestinal, según investigaciones fomentadas por ProColombia en conjunto con Analdex y el Comité de Exportación de Uchuva.



Por otro lado, a esta fruta se le atribuye el título de superalimento gracias a su excepcional riqueza en antioxidantes y su capacidad antiinflamatoria. Además, está cargado de vitaminas esenciales, incluyendo B, C, A, K1, E, B1, B2 y B3. No solo eso, sino que estos estudios también han demostrado que tiene efectos protectores para los riñones y el hígado, así como propiedades que pueden combatir el cáncer y contrarrestar el crecimiento bacteriano.



Este superalimento tiene la capacidad de regular los niveles de azúcar en la sangre, modula la función del sistema inmunológico y puede resultar beneficioso en la pérdida de peso.

