Los sectores más destacados del comercio en diciembre

La temporada de diciembre, por lo general, es un periodo en el cual la economía colombiana presenta resultados positivos, a raíz de la activación del sector comercial dada a la esperada fecha de fin de año, en la cual los diferentes comercios aprovechan la alta demanda de compra para aumentar su oferta de productos y poner a disposición promociones y descuentos llamativos para aumentar sus ventas.



No obstante, desde el comercio y, en general, desde la economía colombiana, las expectativas para este mes fueron positivas, pero cautelosas, para un mes que ha representado un alivio para las ventas.



En su momento, la gerente general de Censosud en Colombia, Martha Lucía Henao, reveló para Portafolio que cumplir con las expectativas de venta para diciembre iba a ser retador, pero posible.



“Estamos previendo que va a estar duro alcanzar los niveles de venta de los años normales, pero estamos trabajando para lograrlo”, consideró en ese entonces.

Sin embargo, a la hora de la verdad, para el último mes del ya pasado 2023, los comerciantes aseguraron que no lograron cumplir con sus expectativas de ventas en la temporada navideña.



Esto se conoció luego de que se revelaran los resultados de la más reciente encuesta de la Bitácora Económica de diciembre, realizada por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). Según el estudio hecho por el gremio de comerciantes, para el 80% de los empresarios consultados, sus ventas fueron similares o disminuyeron, en comparación con el mismo mes del año 2022.



El presidente ejecutivo de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, destacó que pese a que se presentaron las tradicionales festividades decembrinas que, por lo general, llegan con numerosos descuentos que salen a relucir por parte de los comercios a nivel nacional, los hogares colombianos para este año hicieron esfuerzos para ser más prudentes con sus gastos, teniendo en cuenta el generalizado retroceso que hubo en ventas a lo largo del 2023.

Comercio César Melgarejo / EL TIEMPO

“No fue un mes bueno. Hubo mejoras respecto a noviembre; sin embargo, las ventas para el 80% de los comerciantes disminuyeron o permanecieron igual, muertas. El restante 20% si reportó cifras positivas respecto al año anterior”, aseguró.



En dicha encuesta se indaga por el grado de cumplimiento de los presupuestos que calcularon los comerciantes. Ya conocidos los resultados, se pudo revelar que, en la mayoría de los casos, estos se quedaron cortos.



Según los datos arrojados por la bitácora, el 71% de los reportes indica que no se cumplieron los objetivos de las ventas, incluso para el 40 % de los empresarios consultados, las ventas en 2023 no alcanzaron siquiera el 80 % de las establecidas hace un año. Un 19% dijo haber cumplido al ras la meta y el 10 % logró superarla.

El presidente de Fenalco añadió a estas cifras el hecho de la caída de las expectativas de crecimiento de la economía colombiana para este año.

“El mal comportamiento del sector en el 2023, unido a las pobres expectativas de crecimiento para este año deberían convencer al Gobierno de poner en ejecución un plan de choque para evitar una recesión. Se requiere liderazgo y voluntad política para ponerlo en marcha”, anotó Cabal.

La moda pasa el año

Sin embargo, desde Fenalco se resaltó el desempeño del sector de la moda (ropa y calzado), aunque no revelaron las cifras concretas sobre este comportamiento.



Desde el gremio de comerciantes se asegura que las ventas para las empresas de este sector tuvieron una “ligera reanimación”.



Además, según Fenalco, los reportes de los centros comerciales del país indican que si bien no se disparó el flujo de gente, las ventas si pudieron aumentar, “lo que sugiere que en este fin de año los visitantes no sólo fueron a vitrinear, sino en mayor medida a comprar”.

En cuanto a expectativas para 2024, el 30% de los empresarios se declara optimista para este año, un 40% dice que las cosas se mantendrán como ahora y el 30% cree que a sus negocios les irá peor. Cabe resaltar que este escenario era posible, según explicó para este diario Camilo Herrera, fundador de Raddar, firma que le sigue el rastro al gasto de los colombianos a lo largo del año.

Asimismo, el experto comentó en su momento que “no esperamos que las ventas de la canasta de Navidad sean mayores que las 2022. Quizá en valor lo sean, más no en términos reales”.



El presidente de Fenalco finalizó diciendo que el 2023 no fue un buen año para el comercio colombiano, haciendo mención de los resultados económicos que ha estado presentando el Dane.



“Se cierra un 2023 que ya hemos señalado como malo para el sector; con comportamientos inferiores a los de cada mes del año pasado”, comentó Cabal.

Comercio Óscar Berrocal / CEET

Los que se ‘rajaron’

De acuerdo con la Bitácora de Fenalco, la evolución de ventas y sus expectativas en diciembre mantuvieron el mismo comportamiento negativo que el comercio registró en durante todo el 2023, en el que las categorías asociadas a bienes durables y semidurables como los vehículos, motos, muebles electrodomésticos y computadores siguieron perdiendo participación dentro de las compras de los hogares.

¿Qué destaca a diciembre?

Antes de que iniciara el último mes del 2023, Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, destacó en declaraciones para este diario que, por lo general, el último mes del año no es solamente el de mayor consumo en el país, sino que supera por un 20% al segundo lugar, que es el mes de octubre cuando se festeja Halloween.



Sectores como los utensilios domésticos, computadores, hoteles y agencias de viajes estimulan no solo el gasto total, sino que también determinan que el monto en cada transacción sea el más elevado, según explica.

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

