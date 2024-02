Entran en vigor nuevas normas de la OMC para simplificar el comercio de servicios

Nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para facilitar y simplificar el comercio de servicios han entrado en vigor, según informó este martes la Comisión Europea (CE).



El ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que las reglas se aplican a un grupo "grande y diverso" de miembros de la OMC, incluidos países desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados, que representan el 92 % del comercio mundial de servicios.



En total, son 71 miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluida la UE, los que ahora aplican las nuevas normas.



La CE señaló que las reglas agilizarán los requisitos de autorización y aliviarán los obstáculos procesales que afrontan las empresas en el mundo, en particular, las microempresas y las pymes.



"Este acuerdo ayudará a reducir los costes del comercio mundial de servicios en más de 110.000 millones de euros cada año, al garantizar la transparencia, eficiencia y previsibilidad de los requisitos y procedimientos de autorización y calificación", expuso la Comisión Europea.



La institución comunitaria detalló que los servicios representan el mayor sector en la economía actual y el que crece más rápido.



En la Unión Europea, los servicios suponen alrededor del 75 % del PIB y el empleo, mientras que el comercio de servicios constituye el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del club comunitario y respalda más de 20 millones de empleos.



Bruselas destacó que las normas que acaban de entrar en vigor ayudan a la agenda digital, ya que sectores como las telecomunicaciones, los servicios informáticos, la ingeniería y la banca se benefician de ella.



Resaltó que también es la primera vez que un texto de la OMC incluye disposiciones vinculantes sobre no discriminación entre hombres y mujeres.



"El comercio de servicios es un negocio en auge, y me alegra ver que tantos miembros de la OMC están aplicando ahora normas claras que aumentan la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad. Esto ayudará a nuestras pymes, en particular, a prosperar y expandirse a nivel mundial", declaró el vicepresidente ejecutivo de la CE y comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis.



El político letón confió en que más miembros se unan a las normas y "aprovechen al máximo estas nuevas oportunidades".



EFE