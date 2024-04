Carryt brindará productos de crédito a las tiendas de barrio

Durante el South Summit de Brasil, coorganizado por IE University, un emprendimiento colombiano calificó entre los 50 finalistas: Carryt. En entrevista con Daniel Cuervo, CEO y fundador de la marca, habló sobre la importancia de optimizar costos, por eso, plantea ser un partner de sus clientes, para lo cual empezará a ofrecer créditos. Tiene la mira en Perú y República Dominicana a futuro, además planea replicar su modelo en todo el mundo.



(Lea más: Mercado Pago apunta a cerrar el año con 30.000 comercios)

¿Cómo reciben el reconocimiento a nivel internacional?

​

Es un orgullo inmenso por Colombia, además por Bogotá, de donde soy. Además, es un gran orgullo poder representar a las más de 120 personas que hoy en día trabajan directamente con nosotros, los más de 700 conductores que trabajan y más de 120.000 clientes de barrio, donde básicamente soy el único vocero para poder mostrar la realidad de lo que es Latinoamérica en la distribución de consumo masivo y venta por catálogo, donde básicamente estamos atacando las dos fuentes de economía informal más grandes de Latinoamérica, la tienda de barrio y el conductor independiente.

¿Cuál fue el motivo para iniciar este proyecto?



Siempre tuve cercanía al sector. Tuve dos experiencias previas, una con plataformas de ruteo para optimización y la segunda fue cuando creé una distribuidora en 2018, que vimos que crecía rápidamente. Esa compañía desafortunadamente la tuvimos que cerrar por falta de fondeo, pero esas dos experiencias que tuve me llevaron a entender que desde la logística se podía crearle demasiado valor a los clientes y al ecosistema en general.

¿Cómo les fue en 2023?

​

Fue un crecimiento muy desafiante. En la logística crecer implica un esfuerzo operativo muy fuerte, por eso admiro mucho mi grupo de operaciones porque es gente que realmente está conmigo 18 horas al día para hacer que las cosas pasen y que el paquete se entregue.



Nacimos en el 2021 y en tan solo tres años hemos pasado de facturar US$ 2,3 millones, $ 5,2 millones y luego US$ 8,6 millones. Esperamos cerrar este año con US$ 17 millones.



Es un esfuerzo muy grande interno, sin embargo, el mercado está y eso es lo importante.

Yo creo que los números simplemente son un reflejo de que estamos haciendo bien las cosas.

(Vea: Refisal lo volvió a hacer.... y con nueva imagen: regresa su producto Salimón)

¿Qué viene este año para Carryt?

​

Nos mantenemos en tres países. Hicimos la adquisición de Liftit y ahora Treggo.



Básicamente, vamos a lanzar dos nuevos productos utilizando la data –histórico de entregas de las marcas–, para poder generarle créditos a los tenderos a través de conexiones con plataformas terceras para que ese tendero pueda aumentar sus ventas, pueda aumentar su capital de trabajo y aumentar su inventario y vender más.



Por otro lado, estamos lanzando una nueva plataforma que les permita a las marcas poder entender dónde hay problemas en su venta en este canal que es tan difícil y poder ejecutar promociones, descuentos y procesos. Hoy en día están gastando el 20 % de su revenue en ese proceso, pero están haciendo de una forma muy desalineada. Alguien les dice que esto debería pasar y la ejecución de esa iniciativa pasa meses después, cuando ya la visión completa de lo que está pasando en la tienda cambió.



Hoy queremos darle esa visibilidad a la marca para que tenga la posibilidad de ejecutar correctamente ese presupuesto tan alto para aumentar sus ventas y de esta forma también aumentar sus ingresos.

¿Será dentro de la plataforma o es anexa?

​

Tenemos un login para el grupo logístico y tenemos un login para el grupo de ventas. Pero todo está dentro de la misma plataforma.

¿Por qué es tan importante optimizar costos con coyunturas como la actual?

​

La optimización de costos hoy en día representa un problema de US$ 50 billones. Es uno de los problemas de toda la cadena.



La logística siempre se ha visto como una opción de reducir los costos.



Desde mi conocimiento de la marca, y desde la información que capturamos, lo que queremos hacer es reducir los costos, pero meternos un poco más a ser un aliado de crecimiento para la marca.



Entonces, impactar a través de los créditos, mayores ventas, ya le impacta el revenue de mis clientes y mayores eficiencias en la ejecución de ese presupuesto ayuda al negocio.



Ver cómo desde la logística amplías el espectro y te conviertes en un partner de mucho valor para este tipo de empresas, es la meta.

(Vea: Marcelo Cataldo deja la presidencia de Tigo Colombia)

Tienda de barrio iStock

(Vea: Henkel incursiona en el mercado de los detergentes líquidos en Colombia)

¿Quieren llegar a más países a futuro?

​

El crecimiento operativo de una empresa logística demanda muchísimo trabajo. Soy una persona que estoy una semana en cada país. Entonces, crecer en operación en más países, este año no se ha planteado. A futuro, queremos entrar a Perú y a República Dominicana, donde hay temas muy similares a donde nosotros estamos viendo, pero lo estamos dejando para más adelante.



Lo que queremos hacer es que toda esta capacidad tecnológica que hemos ganado, poderla ofrecer a

otras transportadoras, a otros players del ecosistema a futuro, que puedan utilizarla para realmente convertirlo en algo escalable a nivel mundial.

¿Replicarlo a nivel mundial?

​

Exacto. Es un plan a mediano plazo, no es inmediato, pero donde efectivamente creemos que el impacto que estamos generando puede convertirse en algo mundial.

(Vea: Arturo Calle Woman busca una 'mamá influencer': así puede inscribirse)

La empresa adquiere a Treggo

La empresa de logística anunció la adquisición de la empresa argentina Treggo en México y Colombia.



Treggo cuenta con inversionistas de la talla mundial, como Newtown Partners, que a su vez son el fondo de Venture Capital de DP World, la mayor red de puertos en el mundo y operada por el gobierno de Dubái. Esta movida estratégica fortalecerá su operación en dos de las economías más importantes en América Latina.



Este negocio aporta a Carryt una red de más de 30 clientes fidelizados, que se suman a la cartera actual de más de 150 clientes de Carryt. Treggo, complementará las operaciones de la compañía, generando un incremento estimado de aproximadamente US$ 850.000 en facturación anual, con una rentabilidad bruta del 25%.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio