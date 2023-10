Mercado gris de celulares, un flagelo que no da tregua

Con el auge de las plataformas digitales, uno de los segmentos que más viene creciendo es el de dispositivos móviles, lo que ha llevado a que más consumidores prefieran comprar sus celulares a través de internet.



Si bien se pueden aprovechar “grandes promociones”, lo cierto es que si el canal no es el oficial o la oferta no es de un vendedor autorizado, deberá pensarlo dos veces antes de adquirir algún producto, ya que estaría cayendo en el mercado gris.



Según los expertos, el mercado gris no es más que el mercado paralelo en el que se importan productos fabricados legalmente en el extranjero, pero que no cumplen con procedimientos legales o regulatorios y mucho menos pagan aranceles al momento de ingresar a algún territorio.



En el caso local, la importación de celulares sin autorización de las marcas ha reportado un incremento en los últimos meses. De acuerdo con la compañía Samsung, entre el 2022 y 2023 la entrada irregular de dispositivos ha tenido un aumento del 50%.

Celulares iStock

Pero más allá del tema de impuestos, los usuarios que adquieran equipos de manera irregular pueden enfrentarse a otras situaciones como quedar exentos de garantías con el importador autorizado y no tener la homologación de equipos en las redes del país, entre otros inconvenientes.



“La compra de smartphones Samsung en el mercado gris impide que los usuarios cuenten con la garantía directa de la marca, debido a que son dispositivos que cuentan con características y especificaciones técnicas enfocadas para su utilización en un mercado distinto al nacional. Además, no cuentan con las homologaciones respectivas para las redes disponibles en el país, por lo que su funcionamiento puede no ser el correcto y podría afectar el rendimiento y seguridad de uso”, explicó Álvaro Mazo, director senior de la división de Móviles de Samsung Colombia.



A nivel regional



A nivel regional, marcas como Motorola y Xiaomi también han señalado que están combatiendo el mercado gris de celulares. En México, por ejemplo, estas marcas, junto a Samsung, han adelantando campañas de sensibilización sobre el mercado paralelo. Además, en días pasados se planteó la posibilidad de bloquear los equipos en ese país. Sin embargo, la postura que no avanzó.



En un comunicado oficial, Samsung señaló que “en línea con la solicitud que realizó Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) junto al IFT; suspenderemos el bloqueo de teléfonos celulares provenientes del mercado gris. Así mismo, manifestamos nuestra disposición e interés en participar en las mesas de trabajo, a fin de encontrar, junto con las autoridades y demás participantes de nuestro sector, la mejor solución para hacer frente a la problemática que genera el mercado gris en México”, dijo la marca.

Celulares.

Si bien la situación dista mucho de lo que pasa actualmente en Colombia, la marca ha reiterado que seguirán liderando una campaña de sensibilización para que los usuarios conozcan las implicaciones de comprar equipos en este mercado.



La empresa dice que al adquirir un dispositivo producido para operar en otro país, existen riesgos de seguridad y funcionamiento, tales como que el dispositivo no cuente con una garantía válida en Colombia.



Las normas para que los dispositivos móviles y aparatos eléctricos se importen y se comercialicen varían según cada país, “por lo cual para que funcionen de forma correcta y segura necesitan estar regulados por las normas colombianas”.



Por último, las bandas y frecuencias para el correcto funcionamiento de los dispositivos, así como los operadores que brindan el servicio de telefonía, son diferentes en todos los países y al no contar con la debida certificación, no se garantiza el adecuado funcionamiento y seguridad de uso.



¿Cómo puedo identificar?



Algunos elementos para detectar que el celular no proviene del mercado gris son: el sello que especifica que es un producto oficial de la marca y que cuenta con garantía y compatibilidad.

Sistemas de pagos inmediatos.

En el caso de Samsung, la marca ha señalado que cuenta con un sticker que aclara para que redes está habilitado el dispositivo en el país. “El dispositivo se puede verificar entrando a la página oficial de la marca en el apartado ‘Etiquetas Reglamentarias’ y observar que la información sea compatible con la reglamentación de Colombia. Esto garantiza que es un celular autorizado y acorde con la compatibilidad de los distribuidores de Colombia”, precisó la compañía.



PORTAFOLIO