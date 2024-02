Opiniones divididas en el sector textil por caída en importaciones de prendas

Ya ha pasado un año desde que entró en vigencia el Decreto 2598 de 2022, el cual establece el arancel del 40% a importaciones de confecciones, procedentes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.



Y si bien en la primera parte del 2023, el sector se mantenía a la expectativa, pese a que muchos empresarios se llenaron de inventarios, lo cierto es que en lo corrido del año pasado sí se evidenció una reducción, tanto en las toneladas de prendas de vestir que entraron como en las compras externas.



De acuerdo con cifras del Dane, entre enero y diciembre del 2023, las importaciones en la categoría de Prendas y complementos de vestir, de punto, que hace referencia a ropa interior, medias y prendas de comprensión, se reportó una caída del 22,3%, pasando de US$397,4 millones en 2022 a US$308,8 millones en 2023. Mientras que el volumen se redujo un 20,6%.

Por su parte, la categoría Prendas y complementos de vestir, excepto de punto, presentó una contracción del 21,9%, pasando de US$361,5 millones a US$282,4 millones. El volumen presentó en este segmento una reducción del 24,9%. La categoría de Más artículos textiles confeccionados reportó una caída del 22,7% y pasó de reportar US$122,3 millones a US$94,5 millones.



Ahora bien, ante este panorama, las reacciones no se han hecho esperar y las opiniones se mantienen divididas, ya que algunos expertos apuntan a que la contracción económica podría tener un valor en esta ecuación, mientras que otros señalan que “por debajo de la mesa” se estaría elevando el contrabando.



Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, estas cifras muestran que el comercio ilegal estaría aumentando y que el arancel no habría servido para frenar la entrada de prendas de bajo costo.



“El arancel más un IVA del 19% lo que significa es que se le está ampliando el margen de utilidad al contrabando, ya que resulta mucho más rentable traer prendas por la vía del contrabando que por la vía formal. Pienso que eso nos están mostrando las cifras. El tema de subir el arancel no ha servido para controlar la introducción de prendas de bajo costo al país. Igualmente, se ha visto una caída en el comercio formal, mientras que y el informal crece”, apunta Díaz.



Y aunque no existan evidencias tangibles del incremento del contrabando y del número de prendas que entrarían sin ser reportadas, el presidente de Analdex precisó que han venido pidiéndole al director de la Dian que muestre la ‘Declaración Anticipada Obligatoria de Importación’.



“Esta medida se la pusieron a los textiles y confecciones y queremos saber si eso ha servido o no”, remarcó Díaz.



Por su parte, Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, señaló en días pasados, que el sector se mostraba “resiliente y que se estaba evidenciando una recuperación en el empleo”.



“Este tipo de medidas han servido para hacerle frente a la industria y para competir con los países asiáticos, pero con arancel o sin arancel el contrabandista seguirá con su negocio ilegal. Si queremos reducir el contrabando se deben buscar otras alternativas, Sabemos que todavía faltan otras mediadas que garanticen la generación de más empleos, hay que recordar que este sector genera cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo”, dijo Criado.



Martín Ibarra, presidente de Araújo Ibarra Consultores, comentó que la contracción de las importaciones en prendas guarda mucha relación con la situación económica actual y con la disminución en el gasto de los hogares.



“Esto también guardaría relación con la disminución de las exportaciones totales en Colombia en el 2023 (-19%)... En mi concepto también se debe a una combinación de factores , entre ellos, la contracción general de la economía y la disminución de la compra de los hogares, además del tipo de cambio”, dijo Ibarra.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio