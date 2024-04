Guía para inscribir su número en el RNE y evitar mensajes y llamadas publicitarias

La Resolución CRC 5050 de 2016 permite a los usuarios colombianos de telefonía móvil inscribir gratuitamente el número de su línea celular en el Registro Nacional de Exclusión (RNE) para evitar recibir mensajes publicitarios o comerciales no deseados.



(Vea: Colombianos podrán evitar acoso publicitario por llamadas telefónicas).



La inscripción no afecta la recepción de mensajes relacionados con el servicio del operador ni los mensajes comerciales previamente solicitados. Los usuarios pueden solicitar cambios en sus datos y la eliminación de su número del registro en cualquier momento de forma gratuita.



Tras la inscripción, los operadores y proveedores tienen cinco días hábiles para dejar de enviar mensajes comerciales. Esta medida busca proteger la privacidad de los usuarios y brindarles mayor control sobre los mensajes que reciben en sus teléfonos móviles.



(Vea: ¡Ojo! Estos son los riesgos a los que se expone al contestar números desconocidos).



Paso a paso

REGISTRO DE NÚMEROS EXCLUIDOS Captura de pantalla

Para poder inscribir su número, siga cada una de estas indicaciones:



1. Ingrese al siguiente link: https://tramitescrcom.gov.co/tramites/comun/guia.xhtml?tit=&subt=&tram=ebhrEbS9qKn04bkBEBApXQ==&pr1=3578LkxQ3TO3y3t5FY9/BQ==&onA=S0etv8CCdHqPI8wYF9h5dtdTbijZh1Ii32LohKmsEd6aN1b0ia4DPDtKgFkbFjDn

2. De clic en el recuadro para aceptar términos y condiciones y si lo desea también autorice el tratamiento de datos personales.



3. Luego de clic en el botón 'Ingresar', allí deberá dar clic al botón registrarse.



4. Deberá rellenar el formulario ingresando su número de identificación, su nombre completa, luego el correo electrónico, además deberá crear una contraseña. Se recomienda recordar esta información para que pueda ingresar posteriormente.



5. Una vez haya completado la información, de clic en donde dice 'Capcha'.



6. Luego oprima el botón 'Registrar'.



7. Luego debe diligenciar el formulario de autenticación en el que debe ingresar de nuevo el tipo de identificación, el número identificación, digitar la contraseña que ya creó y hacer la verificación de seguridad con el captcha.



8. Enseguida, se direcciona al formulario de registro como nuevo usuario.



9. Luego debe lenar un último formulario en el que deberá diligenciar sus datos especificamente seleccionar su operador, su número de celular y debe escoger entre las opciones: 'Recibir mensajes' y 'No recibir mensajes'.



10. Luego debe dar finalizar al proceso y le aparecerá una venta emergente en la que se muestra el siguiente texto: “Su solicitud de inscripción al RNE, para evitar la recepción de mensajes cortos de texto (SMS) con fines comerciales y/o publicitarios, ha sido registrada en el sistema correctamente. Sin embargo, el operador o los operadores seleccionados validarán la información ingresada y realizarán o no el bloqueo de mensajes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción. La confirmación de su solicitud le será informada a través del correo electrónico registrado. Por favor guarde el mensaje para una posterior reclamación. La CRC no es responsable de hacer efectivo el bloqueo de los mensajes mencionados”.



Tenga en cuenta que si usted realizó el registro de su número de línea celular en este aplicativo y cambió de operador y/o hizo portabilidad numérica, puede seleccionar el número celular registrado y la opción modificar para actualizar el operador. En general, puede volver a ingresar y actualizar sus datos si así lo requiere.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio