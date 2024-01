La razón por la que cerraron el bar Alquímico en Cartagena

Cuando se habla de grandes discotecas, Alquímico es una que no puede quedar por fuera de la lista. Su popularidad es tal, que en 2023 logró hacerse con un lugar en el 'top' 10 del ránking elaborado por The World´s 50 Best Bars.



No obstante, en días recientes este establecimiento ha vuelto a ser noticia. Esta vez, por la decisión que tomó la Alcaldía de Cartagena de cerrar el lugar el pasado jueves 25 de enero.



¿Qué pasó?

Según informó Alquímico a través de un comunicado, alrededor de las 9:00 pm, funcionarios de la alcaldía fueron a cerrar el lugar, aparentemente, porque este no cumplía con las reglas del Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo, tras el cierre, el bar contó con la visita de los bomberos y señalaron que cumplieron con todo lo necesario.

“Tuvimos la visita de los bomberos y cumplimos con todas las recomendaciones dadas en noviembre pasado, es decir, que tenemos un acto administrativo con vigencia de un año (hasta el 30 de noviembre 2024)”, destacó el comercio.

El establecimiento también mencionó que, con el cambio de administración local, no se les indicó sobre las nuevas reglas.

"En lugar de hacer prevención, comunicar los cambios y dejarnos cumplir con las nuevas reglas (que no están escritas en ningún lado), van a los sitios y nos cierran y no podemos hacer nada”.

Los propietarios de Alquímico señalaron que en los casi 8 años que llevan operando siempre han cumplido con los permisos y que esa no es la forma en la que debería trabajar la alcaldía.

“Nos parece una injusticia lo que está pasando. Si la Alcaldía de Cartagena y sus diferentes entidades siguen trabajando de esta manera, nos iremos de Cartagena, para poder trabajar de manera honesta y aportar a Colombia”, enfatizaron.

El escrito fue suscrito por las 80 familias que componen Alquímico.

Hasta la fecha, el bar aún permanece cerrado a la espera de una señal por parte de las autoridades locales para que realicen una nueva inspección y el lugar pueda reabrir sus puertas al público.

Esta no es la primera vez que un comercio expresa su inconformidad respecto a las medidas que se están implementando en esa parte de la ciudad. Desde hace un tiempo, trabajadores y administradores de diversos establecimientos nocturnos del Centro Histórico de Cartagena se han pronunciado debido a ciertos operativos de la Alcaldía que han dificultado su trabajo.

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO