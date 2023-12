Productos colombianos que sacan provecho de la tensión comercial entre China y EE. UU.

La canasta exportadora colombiana continuó fortaleciendo su posicionamiento dentro del mercado de Estados Unidos ante tensión comercial EE. UU. – China. Según cifras del U.S. Census Bureau, el escenario económico actual ha impulsado las exportaciones de Colombia en 46 productos con oportunidad comercial, reflejando ventas por US$ 3.503 millones entre enero y septiembre de 2023, tras una desaceleración de la proveeduría china a EE. UU., un alza de 19,4% con respecto a los US$ 2.935 millones reportados en el mismo período de 2022.



“En tiempos de desaceleración, el crecimiento de los productos colombianos con oportunidad en la tensión EE. UU. - China reflejan la necesidad desde la política pública de abordar estrategias integrales en materia de comercio exterior, cadenas de suministro, internacionalización y eficiencia logística”, indicó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Es importante mencionar que estos 46 productos son parte de los 108 productos con oportunidad identificados por AmCham Colombia en el marco de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Estas 108 partidas arancelarias tienen una Ventaja Comparativa Revelada (VCR) mayor a 1 frente a China, lo cual indica que Colombia es más competitiva y eficiente en sus procesos de producción. En los primeros nueve meses de 2023, estos 108 productos generaron negocios por US$ 6.267 millones, un incremento de 2,2% respecto a los US$ 6.135 millones registrados para el mismo período de 2022.

Entre enero y septiembre de 2023, los sectores que más aportaron al dinamismo de los 46 productos con oportunidad fueron, metales y piedras preciosas, con ventas por US$ 1.328 millones, una subida de 26% con relación a los US$ 1.055 millones del mismo período de 2022. Al tiempo, se encuentran, productos químicos, pasando desde US$ 114,2 millones a US$ 165,1 millones en los primeros nueve meses de 2022 y 2023. También, sobresalen las industrias del papel, con envíos por US$ 24,8 millones entre enero y septiembre de 2023, un aumento de 53,2%, tras la cifra de US$ 16,2 millones del mismo período de 2022.

Dentro de los productos que más cayeron en China y aumentaron la proveeduría desde Colombia a Estados Unidos se destacan, paracaídas, dirigibles y planeadores, con envíos por US$ 55.216 (+1.805%); desperdicios y desechos de aluminio, consolidando US$ 9,2 millones (+15%); y manufacturas diversas de cuero, con ventas por US$ 1,3 millones (+16%). Le siguen, ácidos carboxílicos, afianzando US$ 34,5 millones (+137%); papel y cartón, con exportaciones por US$ 16,5 millones (+73%); y cueros preparados, con US$ 2,7 millones (+8%), respectivamente.

Sector agrícola: cimiento de estabilidad y desarrollo



Las ventas del sector agropecuario colombiano bajo la coyuntura EE. UU. – China han ido posicionándose gradualmente en el mercado estadounidense al representar un 43% de las exportaciones totales de los 46 productos con oportunidad que compensaron el menor suministro chino. Estos bienes agrícolas totalizaron US$ 1.511 millones en los primeros nueve meses de 2023, reflejando un crecimiento de 9,7% con relación a los US$ 1.377 millones reportados para el mismo período de 2022.

“La admisibilidad sanitaria de productos agrícolas es fundamental hacia adelante para consolidar a Colombia como una despensa alimentaria en América Latina e impulsar el proceso de diversificación exportadora. Actualmente contamos con 101 productos que han recibido el pasaporte sanitario para su exportación a Estados Unidos y han presentado éxito como el aguacate Hass, limón tahití y la uchuva”, indicó Lacouture.

En su desagregación por producto, la proveeduría china que tuvo menores ventas en Estados Unidos y respondieron positivamente desde Colombia durante enero y septiembre de 2023 se encuentran, aceite de palma y sus fracciones, con exportaciones por US$ 35 millones (+80%); bananas, contabilizando US$ 201 millones (+20%); azúcar de caña, con US$ 100,1 millones (+44%); y grasas y aceites animales o vegetales, con US$ 4 millones (+25%), cada uno.

“El TLC entre Colombia y Estados Unidos ha sido una herramienta de doble vía para promover las exportaciones nacionales en el mercado estadounidense, donde contamos con una de las mejores condiciones de acceso en la región y un amplio espectro de oportunidades para productores locales y empresas”, puntualizó Lacouture.

