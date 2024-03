Qué le exporta Israel a Colombia y qué peso tiene en la economía de ambos países

En respuesta al ataque perpetrado por el Ejército de Israel durante el reparto de comida y ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, donde murieron más de un centenar de personas y otras 700 resultaron heridas, el presidente Gustavo Petro anunció que suspende la compra de armas a ese país y dijo que todo el mundo debería bloquear a Benjamín Netanyahu.



(Lea: Petro acusó a Israel de genocidio y avisó que Colombia dejará de comprarle armas).

“El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel”, dijo Petro horas después del ataque en el que murieron al menos 112 gazatíes y otras 760 personas resultaron heridas este jueves en la calle Al Rashid, cuando aguardaban ayuda humanitaria que llegaba en un convoy de 32 camiones, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja.

En octubre pasado, cuando se intensificó la escalada diplomática por la guerra entre Israel y Gaza, Colombia y el Gobierno de Netanyahu decidieron la suspensión “de las exportaciones de seguridad” entre ambos países.

(Vea: ‘Si hay que suspender relaciones con Israel, las suspendemos’: Petro).

Este bloqueo comercial, tiene un fuerte impacto ya que las Fuerzas Armadas colombianas han tenido a Israel entre sus proveedores, principalmente de repuestos para los aviones de combate Kfir, adquiridos en la década del 80, periodo en el cual también llegaron al país los fusiles Galil, que se fabrican en el país bajo licencia israelí.

Además, Israel es también un importante socio comercial de Colombia, al que en 2021 exportó 115 millones de dólares no solo en productos de seguridad, sino también en equipos de transmisión, pesticidas, instrumentos médicos, textiles, polímeros y maquinarias para diferentes sectores.

Por su parte, Colombia exportó 325 millones de dólares, representados principalmente en briquetas de carbón, café y flores.

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en 2023 Colombia no importó armas de Israel, pero sí ha comprado otros insumos como aparatos de telecomunicación, motores o productos de belleza.

Exportaciones EFE

Un socio clave

De acuerdo con cifras del Dane, emitidas por el Ministerio de Comercio de Colombia, en 2019 los principales productos importados desde Israel por Colombia fueron: maquinaria y equipos (US$ 35,9 millones); abonos agroquímicos (fungicidas), productos químicos, resinas plásticas y sus manufacturas (US$ 17 millones); fibras, hilados y tejidos (US$ 5,7 millones), entre otros.

(Además: Israel suspende exportaciones de seguridad a Colombia).

Ese mismo año, Colombia exportó a Israel US$ 366 millones altamente concentradas en carbón. De ese total, el 8 % correspondió a bienes no minero energéticos y, de este, el 81 %, principalmente café, flores, confites, galletas, y manufacturas de papel. A junio de este 2023, las exportaciones alcanzaron US$ 197 millones y de eso US$ 12,3 millones son bienes no mineros.

Históricamente Israel se ha destacado por ser una de las economías más innovadoras y dinámicas del Medio Oriente, y un aliado estratégico para Colombia en materia diplomática.

En este contexto, el acuerdo comercial entre ambos países es clave para Colombia pues Israel es una economía de casi 9 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) de US$370.000 millones y un PIB per cápita cercano a los US$42.000.

(También: 'Incitador e indignante': así describió Israel el apoyo del presidente Petro a Lula).

Además, el alto poder adquisitivo de los israelíes y la complementariedad de las dos economías abre oportunidades para los empresarios colombianos.

Más allá de productos, la relación comercial entre Colombia e Israel se basa en aspectos como la cooperación, inversión y compras públicas, que facilita y promueve los de flujos de inversión e intercambios técnicos entre ambos países.

PORTAFOLIO