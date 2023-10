Qué le exporta Israel a Colombia, además de servicios de seguridad

Este fin de semana, tras varios comentarios hechos por el presidente colombiano Gustavo Petro sobre el conflicto en Medio Oriente, Israel decidió suspender las exportaciones en seguridad hacia el país.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La decisión se tomó después de que la Cancillería israelí llamase a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para expresarle su rechazo a las manifestaciones de Petro en la red social X, en las que muestra su claro apoyo a la causa de Palestina y la ausencia de una condena explícita a la matanza y secuestro de centenares de civiles israelíes por parte de Hamás.

“En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque de los terroristas de Hamás que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150”, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Haiat.

(Escuche en Economicast: Las consecuencias macroeconómicas de la guerra entre Israel y Hamás).



“Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”, agregó el diplomático.

“En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia”, dijo Haiat.

Si bien, la medida aplica solo a productos y servicios de seguridad, la postura del Gobierno colombiano podría poner en riesgo una larga relación comercial entre ambos países con graves implicaciones.

Lea también: Israel suspende exportaciones de seguridad a Colombia).



Según cifras del Dane, emitidas por el Ministerio de Comercio de Colombia, en 2019 los principales productos importados desde Israel por Colombia fueron: maquinaria y equipos (US$ 35,9 millones); abonos agroquímicos (fungicidas), productos químicos, resinas plásticas y sus manufacturas (US$ 17 millones); fibras, hilados y tejidos (US$ 5,7 millones), entre otros.

Ese mismo año, Colombia exportó a Israel US$ 366 millones altamente concentradas en carbón. De ese total, el 8 % correspondió a bienes no minero energéticos y, de este, el 81 %, principalmente café, flores, confites, galletas, y manufacturas de papel. A junio de este año, las exportaciones alcanzaron US$ 197 millones y de eso US$ 12,3 millones son bienes no mineros.

Gali Dagan embajador de israel en Colombia Cortesía

Históricamente Israel se ha destacado por ser una de las economías más innovadoras y dinámicas del Medio Oriente, y un aliado estratégico para Colombia en materia diplomática.

(Vea además: ‘Si hay que suspender relaciones con Israel, las suspendemos’: Petro).



En este contexto, el acuerdo comercial entre ambos países es clave para Colombia pues Israel es una economía de casi 9 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) de US$370.000 millones y un PIB per cápita cercano a los US$42.000.

Además, el alto poder adquisitivo de los israelíes y la complementariedad de las dos economías abre oportunidades para los empresarios colombianos.

Más allá de productos, la relación comercial entre Colombia e Israel se basa en aspectos como la cooperación, inversión y compras públicas, que facilita y promueve los de flujos de inversión e intercambios técnicos entre ambos países.

PORTAFOLIO