Otro año más de contracción en ventas de vehículos nuevos

Esta semana el presidente de Renault Sofasa, Ariel Montenegro, fue invitado a una reunión con los representantes de los concesionarios de vehículos del país de todas las marcas que están en el país, para compartir desde su perspectiva como ensamblador e importador y exportador su visión del mercado.



Montenegro, les contó que sus proyecciones no muestran recuperación en la venta de vehículos este año y por el contrario, ven una contracción del orden del 5% (sin incluir vehículos pesados), es decir, el mercado cerraría entorno a las 160.000 unidades (el año pasado el mercado sumó 186.826 unidades).



Montenegro explicó que uno de los segmentos que más sufre la actual coyuntura es el de vehículos de entrada, un nicho que está viendo como el mercado se inclina cada vez más por los vehículos con algún grado de electrificación porque gozan de privilegios que le llegan directamente al cliente, como no tener restricción de movilidad.



“Miren cómo ha evolucionado el mercado en el país en estos segmentos, en el 2022 la participación de los vehículos híbridos era del 12%, y el año pasado llegó al 17% y en el primer bimestre de este año va en 22%, esa es una tendencia que no va a parar", agregó.



Esa preferencia por las máquinas híbridas tiene varios factores que influyen, como la responsabilidad con el medio ambiente, que los motores son más eficientes, traen más tecnología y no tienen pico y paca, agrego el directivo.



La inflación de los carros



En su conversación con los empresarios de los concesionarios por invitación de Aconautos, Ariel Montenegro les dijo que se requiere tener una conversación de doble vía con el Gobierno, porque los carros también tienen una inflación que también puede ser elevada, y no es una decisión de las empresas, ni de las vitrinas vendedoras, que viene de la regulación oficial.



Para ilustrar su argumento indicó que próximamente, entre el 2024 y el 2026, deberán entrar 14 nuevas normas para los vehículos y cada una implica que las máquinas deben incluir nuevas tecnologías, que a su vez encarecen el costo inicial del producto.



“Ese diálogo abierto debe incluir temas como que la actualización tecnológica tiene un costo”, precisó el directivo.



Aquí vale decir que algunas de las nuevas tecnologías que se le adicionan a los vehículos incluso tienen aranceles, lo que impacta aún más el costo de su instalación en cada vehículo.

Respecto al por qué el mercado se seguirá contrayendo el presidente de Renault, señaló que hoy por hoy la cartera en mora es elevada, además producto de ello se están registrando problemas con los flujos de caja, y a ello se suma que los carros que más se vendían, los del segmento de entrada, perdieron dinámica.



Es natural que ello ocurra en un mercado con normas tan cambiantes y con incertidumbre como el colombiano, pues el cliente busca maximizar y proteger su inversión.



En Colombia las tecnologías híbridas responden perfectamente a las necesidades de los consumidores colombianos.



En efecto, son amigables con el medioambiente, vale recordar que Colombia está lejos de aportar el 1% de las emisiones de gases contaminantes actualmente en todo el mundo.



Por esta razón, cuando se adquiere un vehículo híbrido, de entrada se trata en su mayoría de motores Euro VI que son los menos contaminantes del mundo de la combustión (aunque ya hay Euro VII, los niveles de emisión son básicamente los mismos del Euro VI, allí no hubo nuevas exigencias). Y además traen el componente eléctrico que reduce aún más la emisión.



