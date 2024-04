Incertidumbre en el sector comercial tras un flojo primer trimestre: ¿qué viene ahora?

Los comerciantes cierran un primer trimestre sin mejoría, según lo señala las consultas internas de Fenalco. Eso a pesar de que han cedido la inflación y las tasas de interés.



Según la encuesta mensual del gremio, el 84% de los empresarios consultados obtuvo volúmenes de ventas inferiores (33%) o iguales (51%) a las de marzo del año pasado. Y solamente un 16% se refirió a un incremento de sus negocios.



“Es evidente que los hogares continúan mostrando extrema cautela al momento de tomar sus decisiones de compra. Adicionalmente, muchos propietarios de bienes inmuebles hicieron sus previsiones para el pago del impuesto predial que debe pagarse en abril para obtener descuentos, lo que redujo sus presupuestos de compra”, dice el análisis.



Además, se plantea un menor ingreso neto de los asalariados de estratos medios y altos que sufren este año un aumento en el impuesto de renta vía retenciones en la fuente, lo que ha afectado los consumos.



Entre las categorías con mal desempeño en marzo se mencionan vehículos, repuestos, motos, talleres de reparación y el clúster de la moda que incluye vestuario, cuero y calzado.

Comercio.

“En esta ocasión la Semana Santa no ayudó a dinamizar las ventas de productos como el calzado, colchones, textiles y confecciones. Fabricantes y comerciantes unen esfuerzos para implementar estrategias como ajustes en el tamaño de los productos, actividades promocionales, descuentos, reducciones de precios de algunos productos pero las ventas continúan aletargadas”, dice Fenalco.



Además, llama la atención en la difícil coyuntura que experimentan los distribuidores de mercancía en ciudades intermedias y pueblos a causa de un aumento de la inseguridad y un importante deterioro de la cartera. “Propietarios de tiendas y misceláneas en los pueblos aducen que sus ventas no reaccionan y que sufren las amenazas de extorsión de grupos delincuenciales, y ello no les facilita cumplir con sus compromisos con proveedores”, denuncia el gremio



La incertidumbre



El año pasado, la inversión, según la medición que hace el Dane cayó en un 24,8% y los expertos prendieron las alarmas por cuanto sin mayores niveles de inversión se compromete el crecimiento. Como porcentaje del PIB, la inversión cayó de un 23,2% en 2016 a 12,8% el año pasado.



“Aún cuando los sucesos internacionales afectan directamente nuestra economía, la desconfianza de empresarios y consumidores en estos primeros meses del año se ha acrecentado por razones internas”, dice Fenalco, que señaló 12 factores que explican el alto grado de incertidumbre y agrega que casi todos son originados y creados por el alto Gobierno. El primero que menciona es el anuncio del presidente Gustavo Petro de impulsar una asamblea constituyente, así como su intervención en los recursos comprometidos en vigencias futuras.



Comercio. EFE

También habla de “la insistencia del Presidente de soterrar la línea del Metro de Bogotá en construcción y de la a poca claridad de la primera versión del decreto de liquidación del Presupuesto Nacional para este año, que puso a los constructores en un callejón sin salida”. Como quinto factor de incertidumbre indicó el aumento de la inseguridad en campos y ciudades, y como sexta menciona la declaración del Minhacienda de posible escasez de recursos públicos para octubre.



Entre los restantes factores que han influido en la crisis de incertidumbre, habla de la divulgación del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, que denuncia un “deterioro progresivo y acelerado para Colombia desde el año 2021”, así como la posibilidad planteada por el Presidente de tramitar una nueva reforma tributaria.



Comercio César Melgarejo / EL TIEMPO

impuestos y expectativa

Con la crisis existente, dice Fenalco que no debería sorprender una caída en el recaudo real de impuestos en el primer bimestre. “La desaceleración de la economía y la caída en ventas le pasa factura al recaudo tributario en especial al IVA”, dice.



Frente a las expectativas inmediatas de los comerciantes, un 24% de los consultados expresa optimismo, el 48% creé que las cosas seguirán igual que ahora y el 28% cree que empeorarán.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio