Estos son los horarios de atención de Ara, D1 y otros almacenes en Semana Santa

Además de ser una festividad religiosa, la Semana Santa es una época en la que el consumo tiende a incrementarse. Precisamente, por tratarse de una temporada de receso, varias tiendas ajustan sus horarios de atención.



Para que no lo tomen por sorpresa y pueda suplirse de sus bienes sin problema, le contamos cómo funcionarán los locales de algunos de los principales almacenes del país.



Tenga en cuenta que el 28 de marzo (Jueves Santo) y el 29 de marzo (Viernes Santo) son días festivos.

Éxito

De lunes a sábado los almacenes Éxito operarán de 8 a.m. a 9 p.m. En el caso de los domingos y festivos, su funcionamiento será de 8 a.m. a 8 p.m.

Tenga en cuenta que los horarios de atención pueden variar, dependiendo de la zona en la que estén ubicados.

Grupo Éxito Grupo Éxito

Tiendas D1

Estos establecimientos contarán con un horario de atención de 8 a.m. a 9 p.m. de lunes a domingo y festivos. Sin embargo, en algunas sucursales la hora de cierre puede ser a las 8:00 p.m, por lo que se sugiere estar al pendiente de cualquier cambio.

Tiendas D1 El Tiempo / cortesía

Jumbo

Los horarios de los establecimientos de la cadena Jumbo dependen del departamento.



En el caso de Bogotá, la atención va de domingo a domingo de 8:30 a.m a 9:00 p.m. Para Medellín, el servicio es de lunes a jueves de 8:00 a.m a 8:00 p.m., los viernes y sábados de 8:00 a.m a 9:00 p.m y los domingos y festivos de 8:00 a.m a 9:00 p.m.

Para conocer los tiempos de atención en su lugar de residencia, consulte aquí.

Jumbo Archivo Portafolio.co

Ara

Las tiendas Ara, en su mayoría, abrirán entre las 7 a.m. y las 9 p.m., con la excepción de algunas sucursales que pueden funcionar desde las 8:00 a.m y/o a las 8:00 p.m.



Para revisar el horario de la tienda más cercana, haga clic aquí.

Ara iStock

Olímpica

Los horarios de atención de los almacenes de la cadena Olímpica también varían, dependiendo del departamento y el lugar de residencia.

Para Bogotá, la atención en algunas zonas van de lunes a viernes de 7:00 a.m a 9:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m a 9:00 p.m y los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Aquí puede consultar las horas de servicio de su tienda más cercana.

Olímpica.

PORTAFOLIO