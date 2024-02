Tenderos sienten impacto en las ventas por los impuestos saludables

Los comerciantes no registran los mejores resultados en ventas en el primer mes del año, en parte, debido al impacto de los impuestos saludables que rigen para las bebidas azucaradas y los alimentos procesados.

Así lo advierte la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en su más reciente encuesta, al subrayar que desde noviembre del año pasado se ha notado reajustes en los precios de numerosos productos.



Según explica el gremio, los precios de productos como las salchichas, chorizos, chocolatinas y paquetes de papas fritas, entre otros, tuvieron en noviembre, diciembre y enero, una variación en su precio mucho más elevada que el promedio del grupo de alimentos y del IPC total.



El reporte evidencia que mientras que en enero la inflación de alimentos subió sólo 0,48%, los precios de las golosinas y las bebidas azucaradas se dispararon al incrementarse un 3,66% y 1,22%, respectivamente.



Adicionalmente, los precios al consumidor final de carnes procesadas como las salchichas subieron 1,64%, es decir más de cuatro veces la inflación de alimentos, como consecuencia directa del impuesto a ultraprocesados, afectando sobre todo a las tiendas de barrio y a las familia de bajos ingresos, anota el análisis de Fenalco.



(Vea: Impuestos saludables, una prueba ‘amarga’ para los consumidores).



Alimentos ultraprocesados iStock



Por su parte, en noviembre los precios de las gaseosas subieron 3,29%, y los de las carnes procesadas un 7,25%, mientras que en dicho mes la inflación de alimentos fue negativa en 0,45 %. Esto ha generado para los dueños de las tiendas un deterioro en las ventas y una reducción en sus ganancias, dice el gremio de los comerciantes.



Este panorama se presenta en medio de una caída en las ventas del sector, según la más reciente encuesta del gremio. Durante el primer mes del 2024 continuaron disminuyendo las ventas del comercio de una manera significativa, concluye el gremio.



El 80% de los empresarios reportó que sus ventas fueron inferiores o iguales (33% menores y 47% iguales) frente a las obtenidas en el mismo mes del año anterior.



Por su parte, apenas un 20% de los consultados para la encuesta afirmó que logró aumentar sus transacciones.



Aunque el Banco de la República bajó las tasas de interés, al parecer los colombianos están aún cautelosos de endeudarse, comenta el análisis.



“El año no comenzó bien para el comercio, a pesar de la temporada escolar, en enero la demanda estuvo frenada. Con este resultado, el sector alcanza ya un año con resultados desfavorables”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



El reporte muestra que categorías como las de materiales de construcción, artículos para la remodelación del hogar, vehículos, muebles y aparatos electrónicos no logran levantar cabeza. Por otro lado, las categorías de calzado y vestuario se apalancan en fuertes descuentos y promociones para superar esta difícil coyuntura.



(Vea: Tenderos sienten efectos de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos procesados).



En cuanto a las expectativas de los empresarios del sector, la evolución no es favorable.

El 71% de los encuestados piensa que la situación seguirá igual o empeorará. Solo un 29% afirma que las cosas van a mejorar.



La encuesta también aborda el panorama laboral. Allí se advierte que la creación de nuevos empleos sufrió un fuerte deterioro en el último trimestre.



Al respecto, el presidente de Fenalco llama la atención en que debería ser motivo de honda preocupación en el Gobierno el hecho de que la creación de empleo en el cuatro trimestre del año anterior, según cifras oficiales, haya sido la más baja desde el primer trimestre del 2021, cuando la ocupación en el país se desplomó por efectos de la pandemia.

Desempeño en algunas categorías de productos

En enero los tenderos vieron decrecer 7,1% las ventas frente al igual periodo del 2023. El dato, junto a una reducción del 10,2% en los actos de compra y un aumento del 3,4% en el ticket de gasto, y en línea con lo que advierte Fenalco, lo presenta la firma Servinformación.



Anota que en los estratos 1 y 2 ha tenido un panorama más desafiante, con un decrecimiento en ventas del 9,4% y una disminución del 11,6% en actos de compra.



Sobre la evolución de algunas categorías en estos establecimientos, anota que las altas temperaturas en el país han generado que las bebidas no alcohólicas experimenten un repunte, con un crecimiento de hasta un 27,4% en volumen para el agua envasada y un aumento del 4,9% para las gaseosas y sodas. Productos refrescantes como los helados también vieron un crecimiento significativo del 39,5%.



En el caso del huevo dice que en el primer mes del 2024 se presentó una disminución de 8,4% en las transacciones de las tiendas de barrio (nacional), con una desaceleración en ventas en valor para esa categoría de -12,6%.



“No obstante, se observa claramente que el precio de venta al público ha disminuido hasta en -11%, incentivo que esperamos pueda mantenerse en las próximas semanas para que mejoren los volúmenes de venta” en las tiendas de barrio, anota.



En el caso del precio de la leche larga vida, para enero del 2024 aumentó 5,9% frente a enero de 2023, con una pérdida en volumen de venta de -21,1% y -19% en los actos de compra.



(Vea: Impuestos saludables representan más ingresos para países).





CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio