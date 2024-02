Tiendas deben luchar contra insatisfacción en experiencia de compra

Uno de los mayores retos que enfrenta el retail en la actualidad tiene que ver con cómo responder a las expectativas cambiantes que tiene el consumidor.



Y es un reto importante, teniendo en cuenta que hoy los clientes no reciben lo que esperan de las tiendas físicas ni de las plataformas de comercio virtual. Así lo muestra un estudio del IBM Institute for Business Value que encuestó a 20.000 consumidores en 26 países sobre sus hábitos digitales, su uso de la inteligencia artificial (IA) y la inteligencia artificial generativa, y sus expectativas respecto a las marcas.



Una de las primeras conclusiones están relacionadas con el balance que hace de la atención en los puntos de venta físicos y virtuales.



(Lea: El número de empresas exportadoras solo aumentó 3,8% en 2023, según Analdex).



En el caso de los locales comerciales, los consumidores expresan que no están satisfechos. “Si bien, hay una preferencia del 75% de los consumidores por las tiendas físicas en Latinoamérica, sólo el 5% está satisfecho con la experiencia en las tiendas”, señala.



Al explicar qué es lo que esperan, el informe indica que quieren una mayor variedad de productos disponibles (43%), más información sobre los productos (30%), y un proceso de pago más rápido (34%).

Tiendas de barrio. Archivo EL TIEMPO

La mayoría de consumidores encuestados (64%) están complementando su experiencia en la tienda mediante el uso de aplicaciones móviles, mientras que las compras demuestran una tendencia hacia una experiencia integrada digitalmente en la tienda.



Otro hallazgo del estudio es que las compras online se quedan cortas y ese tipo de comercio “no es inmune a las críticas”.



(Lea: Empleadas domésticas en Colombia deberán tener contrato si se aprueba Reforma Laboral).



El estudio muestra que 80% de los consumidores encuestados descubren nuevos productos a través de la web, pero muchos han expresado insatisfacción con su experiencia de compras en línea, citando dificultades al momento de encontrar los productos que quieren (40%).Igualmente se encuentran con información insuficiente sobre los productos (39%) y un proceso de retorno incómodo (31%).



El estudio revela que los consumidores están interesados en la realidad aumentada (AR) y en la realidad virtual (VR) con el fin de mejorar varios aspectos de sus compras.

Tiendas de barrio. Archivo EL TIEMPO

Además, se evidencia que más del 90% de los consumidores que no han utilizado este tipo de tecnologías reportaron interés en probarla para la investigación de productos. Otros usos incluyen compra de productos (91%), personalización o diseño de productos (83%), prueba de productos (80%) y decoración de lugares (80%).



Particularmente, el informe dice que la personalización y ofertas específicas están en alza. Es así como el 65% de los consumidores encuestados en Latinoamérica están interesados en recibir información, anuncios y ofertas de tiendas que sean relevantes para sus intereses específicos.



(Lea: Gobierno Nacional insta en cambiar la política contra el narcotráfico en el mundo).



Más de la mitad se siente cómodo compartiendo su información personal con una marca y el 31% son neutrales, lo que muestra una confianza general en el uso de datos personales.



Además, las personas están buscando opciones de pago flexibles. En medio de esta expectativa y con los desafíos económicos, 73% de los consumidores en la región desean opciones de pago más variadas e informan que le gustaría pagar por su compra en cuotas (73%).

Tiendas de barrio.

El estudio llama también la atención en que los consumidores buscan detalles sobre opciones sostenibles.



Sobre el uso de la inteligencia artificial, el estudio del IBM Institute for Business Value revela un gran interés por parte de los consumidores latinoamericanos en las compras impulsadas por esta herramienta.



(Siga leyendo: Presidencia de la ANI bajo gobierno Petro ha variado 4 veces: ahora es Francisco Ospina).



Aunque sólo 3 de cada 10 en la región ha utilizado IA para realizar compras, y quienes que no lo han hecho, expresaron un gran interés en el uso de la tecnología para varios aspectos de su experiencia de compra, incluyendo la investigación de productos (91%), el servicio al cliente (88%), la compra de productos (87%) y búsqueda de ofertas (87%).



Ángela Quintero, IBM Consulting Manager para el norte de Suramérica, considera que “aprovechando los avances de IA, los retailers pueden impulsar una nueva era de comercio, liderando con experiencias innovadoras que sean intuitivas, personalizadas, eficientes, sin fricciones y perspicaces, permitiendo que la información sea más fácil de encontrar”.

Gusto por la compra virtual aún es lejano

Por su parte, el estudio “Tendencias de consumo e impacto en las ventas” de Touch Latam, especializada en reclutamiento y selección de talento humano, encontró que en Latinoamérica el 86% de los consumidores en la región prefiere ir a tiendas físicas.



Por encima del promedio están Perú con el 94%, seguido por Colombia con el 90%. Luego está Chile con el 73%, por lo que es el país de la región en el que el canal online muestra más importancia con 27%. En cambio, en Colombia llega al 10% y en Perú al 5%.



(Puede leer: Reforma a la salud aún no tendría concepto de factibilidad, dice Jaramillo).



El informe mostró que, a nivel regional, el principal influenciador en la elección entre un producto u otro es la innovación del mismo, tanto en el diseño como en la funcionalidad para solucionar la necesidad del consumidor con 31% y un nivel más alto en Colombia con un 48%; seguido por la información y la asesoría que entrega el promotor que esté en el punto de venta, con 30%, liderado por Chile, con 32%.



En la tercera posición en Latinoamérica está quienes se identifican con “Nada en especial, selecciono lo que se encuentra más a mano, con 24%”; y por último, que tenga publicidad llamativa un 15%.



Al respecto, Francisco Cabezas, COO de Touch Latam, dice que hay un mejor panorama en Latinoamérica para impulsar el consumo, considerando que la inflación debería comenzar a estabilizarse en la región, al menos en Chile, Perú y Colombia.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio