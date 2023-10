Colombia, sin sanciones por libre comercio de arroz a CAN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) determinó que Colombia cumple con los acuerdos realizados dentro de la CAN en materia de libre comercio de arroz.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Es decir que ahora con el anuncio los países miembro de la comunidad no podrían imponer sanciones que el Tribunal había autorizado, en atención a las restricciones de las importaciones del cereal y donde además se da por terminado cualquier proceso en contra de Colombia por el asunto.



Según cifras de la cartera de Comercio, entre enero y agosto de este año, las exportaciones de Colombia a países de la CAN sumaron un total de US$2.080,2 millones, registrando, además, un aumento del 0,9% en relación con el mismo periodo del año pasado.



Ahora bien, retomando la decisión de la CAN, el gobierno colombiano logró demostrar ante la el Tribunal que no tiene restricción alguna con las importaciones del cereal, originarias de los socios de la comunidad.



(Vea: Las expectativas de los tenderos sobre el futuro de sus negocios).



En ese sentido, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, detalló que el alto tribunal regional recordó que uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro es “fortalecer los lazos regionales con América Latina y el Caribe a través de mecanismos de integración como la CAN, la Alianza del Pacífico, Mercosur y la Aladi, entre otros”.



Agregó que también en una prioridad del Gobierno es solucionar las problemáticas comunes y la construcción consensuada de las posiciones, “de cara a foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio o la Ocde”.



El Ministerio también destacó que ante reclamos en el pasado, principalmente de Ecuador y Perú, el Tribunal de la Comunidad Andina había permitido a las naciones vecinas imponer aranceles a las importaciones que hicieran de productos colombianos de su elección.



(Vea: Color Blue llegará a más países con un nuevo ‘e-commerce’).



“Tanto los aranceles como el número de productos aumentaban con el paso de los años. En el momento, y gracias al trabajo articulado y coordinado de los Ministerios de Comercio y de Agricultura y Desarrollo Rural con los gobiernos de Ecuador y Perú, se había logrado el levantamiento de las restricciones a algunos de los productos que Colombia exporta a esos países”,concluyó el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia.



(Vea: Maqui apunta a la trazabilidad de 20 millones de prendas).



PORTAFOLIO