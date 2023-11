‘Colombia es estratégico para producir los fertilizantes’: Yara

El mercado de los fertilizantes, que ha venido enfrentándose a algunos retos por los diferentes conflictos políticos y económicos a nivel mundial, ya está mostrando signos de mejora finalizando el 2023.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Miguel Andrés Amado, director de innovación y marketing para Latinoamérica de Yara, explicó las estrategias que se están implementando en la compañía en materia de descarbonización, así como el potencial que tiene Colombia para producir fertilizantes.



(Lea: Ingresos de Grupo Éxito de enero a septiembre fueron de $15,7 billones).



¿Cómo se ha comportado el negocio este año?



Este ha sido un año desafiante. Los fenómenos de recesión, el desajuste en la economía mundial ha sido un reto para todo el sector agrícola. Para nosotros en términos generales ha sido un buen año, desafiante en el sentido que las cadenas están volviendo a reacumularse, pero nos sentimos satisfechos porque hemos logrado llevar a cabo los objetivos que nos planteamos a inicio del año, bajo un ecosistema muy retador.



¿Cómo esperan cerrar el año en volúmenes?



La facturación esperamos que esté por encima de las 700.000 toneladas, que es nuestra expectativa general, y de acuerdo a cómo se están comportando los volúmenes, sabemos que así va a ser. Pero contra nuestro target general del año, vamos a estar muy cerca de las 700.000 y 750.000 toneladas, que es el volumen que nosotros usualmente ponemos en el mercado y rotamos dentro del sector agrícola colombiano.



Tuvieron efectos por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿habrá impacto por Israel y Hamás?



Sin duda alguna la invasión de Rusia a Ucrania generó un gran problema, un efecto bola de nieve, no solamente al sector agrícola, sino a muchas cadenas de aprovisionamiento.



En el caso de Colombia, afortunadamente nosotros no dependemos del suministro, por ejemplo, del gas natural ruso para la producción de fertilizantes en el país. Nuestro gas natural es colombiano.



La proveeduría de las otras materias primas, que potencialmente no son colombianas, las hacemos de destinos diferentes a Rusia. Con lo que quiere decir que estamos cumpliendo con los mandatos de la Unión Europea, y no lo estamos traduciendo en sobrecostos al consumidor final.



La suma de todos los proyectos que Yara está gestionando garantiza que estas situaciones no causen una gran distorsión y que no afecten el suministro de fertilizantes en los mercados.



(Además: Utilidad de Bancolombia cayó 8,4 % en el tercer trimestre).



¿Buscan potenciar las plantas en Colombia?



Una de las grandes ventajas que tiene Colombia, comparado con otros países de la región es que en el país sí hay plantas de fertilizantes. La planta de Yara tiene una capacidad de producir más de 300.000 toneladas de fertilizantes complejos, más de 120.000 toneladas de nitrato de calcio, más de 150.000 toneladas de amoníaco. Lo que estamos planeando es que de aquí a dos años vamos a aumentar la capacidad productiva en 80.000 toneladas adicionales.



¿Cómo se ha comportado el precio?



Estamos en una época de corrección, ya no tenemos los precios exorbitantes que vimos el año anterior. Y eso ha sido una buena noticia. Pero si analizamos las causas macro que generaron la fluctuación, aún siguen. A corto plazo se ve estable el panorama, pero tenemos que seguir atentos porque las causas que generan la volatilidad aún no se han acabado.



¿Por qué introducirse en la caficultura del país?



Estamos convencidos que la mejor manera de contribuir significativamente a la caficultura es enfocarnos en el principal actor, los agricultores. Nuestro plan de desarrollo está enfocado en generar un plan de transferencia de conocimiento que permita llevarle a agricultores prácticas y conocimiento que ayuden a mejorar sus productos.



(Además: Los ajustes que realizó la Dian a las normas de facturación electrónica).



Tenemos un programa de reconocimiento que es el ‘Yara Champion’ con el cual los agricultores van a poder poner en práctica todo alrededor del manejo del cultivo y de nutrición, llevar esto hasta la taza de su café y al final comprobar que cuando un caficultor hace bien las cosas el campo va a obtener un producto de buena calidad.



¿Seguimos importando materias primas?



Sí, en Colombia la importación de fertilizantes sigue siendo el mayor recurso. El punto importante aquí es que también hay una cantidad significativa que se fabrica en Colombia, estimamos que es alrededor del 20% y 25% de los fertilizantes. El resto definitivamente se importa de diferentes orígenes del mundo.



¿Cómo ven a Colombia, frente a la Región?



La puesta de Yara en Colombia es tan especial que es el único país de América Latina donde tenemos plantas de fabricación de fertilizantes. Yara a nivel global, tiene a Colombia como uno de los mercados estratégicos de producción y de desarrollo y eso explica la gran confianza que tenemos en el presente y en el futuro agrícola de Colombia.



(Más: Banco Falabella amplía sus opciones de pago sin contacto).



¿De lo que producen acá exportan algunos países?



Hay una parte que se va a países como, Brasil, Ecuador, Centroamérica e incluso en algunos casos, los productos eventualmente van a destinos como Australia.



¿Qué expectativas tienen para el próximo año?



Seguimos apostando en la agricultura colombiana. Y un ejemplo de eso son las inversiones que seguimos haciendo.



Hoy ya estamos completando el 80% del proceso de descarbonización, los fertilizantes que vendemos ya son bajos en huella de carbono y también tenemos el aumento de la capacidad productiva en la planta de Cartagena. Yara como organización sigue creyendo en el agro colombiano.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio