‘Ritmo de inversión en salud, sujeto a la reforma’: Comfama

Con 4,3 millones de personas atendidas con sus diferentes servicios y 114.000 empresas afiliadas en Antioquia el año pasado, la caja de compensación Comfama ve el 2023 con optimismo y cautela. Su director, David Escobar explica que al 2030 las inversiones se estiman en $800.000, siendo un foco importante la salud. Sin embargo, el ritmo de los proyectos en esa área está sujeto a lo que se apruebe en la reforma que se estudia en el Congreso.



¿Cómo le fue a Comfama el año pasado?



Lo primero que destacamos es que en la región gracias a las empresas el empleo formal creció 4,5%, equivalente a 74.110 trabajadores, para un total de 1.719.917 trabajadores afiliados en ambas cajas, Comfama y Comfenalco Antioquia. Es importante también señalar que ya se logró en Comfama la recuperación en coberturas sociales frente a lo que se perdió en la pandemia. Cerramos 2022 con 114.000 empresas afiliadas que respaldan y muestran la confianza en esta institución. Gracias a estos empleadores, 4,3 millones de personas en Antioquia fueron cubiertas por nuestros distintos servicios.



¿Qué servicios destacaría?



Mencionaría Cesde, nuestra institución de educación técnica que pasó de 10.000 estudiantes en 2019 a más de 71.000 al cierre del 2022. Por su parte, Cosmo Schools, la red de colegios, con 10 sedes y cerca de 3.500 estudiantes. Y fue muy importante que para hacerle frente a la inflación y al incremento del costo de los alimentos, el subsidio Comer es primero benefició a 43.665 familias, con una inversión de $10.400 millones, con Proantioquia, Antioquia Presente y empresas aliadas que se sumaron solidariamente.



¿Cuáles son las metas?



Tenemos varios proyectos, pero en Cosmo Schools la meta es llegar a 25.000 estudiantes al 2030 y volvernos un movimiento que transforme la educación del país. Con Cesde queremos llegar a 100.000 estudiantes y ser uno de los jugadores más importantes en educación técnica. Estudiamos ciudades capitales para extenderlo.



¿Cómo ve las perspectivas?



Con optimismo y con prudencia. Es un año distinto para la economía. Estamos participando activamente en las discusiones de la reforma la salud. Comfama atiende más de 1,6 millones de personas, entonces en la reforma queremos que se construya sobre los construido, no queremos que se acaben las EPS y pensamos que la reforma que salga debe trabajar sobre todo el tema de prevención y salud primaria. Una vez se termine esa reforma vamos a seguir retomando con toda contundencia nuestras inversiones en salud. En ese orden de ideas consideramos que la participación del sector privado y de las cajas de compensación es fundamental. Si el desempleo no cede herramientas como los servicios de empleo y los subsidios al desempleo van a ser importantes para mitigar el sufrimiento de muchas personas. La reforma laboral también es importante.



¿Cuáles son las inversiones previstas?



La inversión en proyectos para 2023 es de 150.000 millones y lo previsto a 2030 se estima en $800.000 millones.



¿Y cuál es el plan en salud?



Nosotros somos IPS. Estamos estimando una continuación de nuestro proyecto de crecimiento para los próximos años en ese sector. En general, la de salud es una de nuestras actividades de mayor crecimiento sostenible y con alto impacto social.



Es un tema misional en el que seguiremos, pero si la reforma no es favorable vamos a invertir más despacio. Pero hay que esperar, apenas sea aprobada habría que revisar la sostenibilidad del crecimiento.



¿Cómo ve la reforma laboral puntualmente?



Estamos de acuerdo con todo lo que permita incluir más gente en la seguridad social entendiendo sus particularidades. Hablamos de los independientes de los trabajadores de plataformas y los rurales. Pero también debemos decir algo con claridad: eso hay que hacerlo entendiendo el espíritu de los tiempos, las nuevas tecnologías, la cultura y las modificaciones que ha tenido el trabajo en los tiempos modernos. Hay algunas cosas que desde las intenciones vemos con buenos ojos, pero que en términos prácticos creemos que puede tener un efecto negativo en la generación de empleo formal en el país y en el crecimiento económico.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

​Periodismo Poertafolio