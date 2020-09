La 'gamificación' como método para atraer y fidelizar clientes

La ‘gamificación’, que consiste en aplicar principios y procesos de juegos como método para atraer, retener y fidelizar clientes, se está consolidando en los negocios colombianos.



Se trata de una herramienta que hace que las personas se sientan mentalmente más vinculadas con la marca a la cual siguen, en otras palabras, es el siguiente nivel de llenar una tarjeta con ‘stickers’ para ganar un café gratis o tener un descuento en un almacén por la primera compra.



Pero además de fidelizar clientes, las empresas bajo esta herramienta conocen mucho mejor a las personas y sus gustos. La intención con aplicaciones ‘gamificadas’ por parte de una marca, por ejemplo, suele ser brindarle autonomía a los usuarios, clientes, pacientes o trabajadores para que tomen sus propias decisiones y no se sientan forzados a interactuar.



Juan Camilo Nates, CEO de Colombia Games, compañía especializada en gamificación, explica que “con una buena implementación en el sector empresarial, el método ayuda a incrementar la interacción de los clientes e impulsar el compromiso de los empleados con sus trabajos. Esto se logra a través de un ciclo compuesto por acciones, recompensas y motivación.



Por ejemplo, no solo se trata de que los clientes compren, pues también pueden hacer una actividad que consista solo en compartir la ubicación del lugar para obtener una recompensa. De esta manera, el negocio estaría obteniendo publicidad gratis y ganando más plata si capta más clientes.



“Cientos de empresas de todo el mundo están implementando herramientas con ‘gamificación’ para motivar a sus empleados, incrementar la productividad o capacitar a sus equipos. La herramienta puede ser aplicada en las áreas de marketing o recursos humanos y trae varios beneficios para las compañías desde impulsar la motivación de los equipos de trabajo, hasta incentivar la comunicación entre las marcas y los usuarios”, agrega Nates.



Por ejemplo, Deloitte fue una de las pioneras en implementar estas herramientas para entrenar a sus empleados y clientes. En 2012 la empresa contrató a un externo para ‘gamificar’ su ya existente programa de liderazgo interno. Se reestructuró el sistema antiguo para incluir medallas por participación o logros y escalafones para los mejores resultados. Incluso, algunos de los premios son para equipos completos dentro de la empresa.



En esa línea, Luis Ernesto Parra, de CEO Press Start Co, explica que en el país se ha visto una tendencia muy importante en los emprendedores que quieren utilizar este método para impulsar sus negocios.



“Están tratando de usar nuevas herramientas para tratar de incrementar sus comunidades en redes sociales. Siempre están buscando formas diferentes de enganchar a sus clientes y quieren plataformas sencillas que les ayuden a captar nuevos usuarios”, explica.



Igualmente, Parra comenta que de esta manera pueden hacer un perfil de clientes con estrategias de fidelización mucho más asertivas. “Estas poniendo una capa de juego y de recompensas a la actividad de comprar”, sostiene.



Y puntualiza que la herramientas se puede aplicar en temas de educación financiera, pues por medio de estas herramientas es más fácil enseñar. “Es crear ciertos elementos de juego alrededor de ahorrar, de crecer un negocio”, dice.



En las últimas décadas, las estrategias de ‘gamificación’ se comenzaron a aplicar a entornos digitales, ya sea a través de computadores, ‘smartphones’ o relojes inteligentes. Y dada la actual coyuntura del covid-19, tiene sentido que todas estas estrategias comiencen a estar basadas en las dinámicas en línea.



