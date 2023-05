Gastos financieros y tributaria golpean balances de compañías

En medio de una economía en desaceleración, los resultados de las empresas del país en el primer trimestre dejan ver afectación en sus balances consolidados, por los efectos de la reforma tributaria y la subida de tasas de interés.



Si bien las modificaciones al impuesto de renta quedaron acordadas en el texto aprobado de la reforma tributaria para iniciar el pago en 2024, lo cierto es que las empresas empiezan a hacer provisiones para el pago de impuesto de renta que deben hacer en ese año.



(Semillas y granos, nuevo negocio en marcha de Doria).



Jairo Higuita, experto tributario y socio director de Jiménez, Higuita y Rodríguez, explicó que lo que hizo la reforma tributaria fue incorporar asimetrías de acuerdo con la industria.



Tal es el caso de las petroleras y las mineras de carbón, que según el precio de estas materias primas tienen o no una sobretasa de este impuesto. Así mismo, el sector financiero y las generadoras hídricas tienen niveles diferenciados de sobretasa. Para todas las compañías, el impuesto se ubica en 35% sobre las ganancias. No obstante, estos sectores tienen niveles de entre 38% y 45%.



A esto se suma que la base gravable para la liquidación de este tributo aumentó para el caso de las compañías del sector minero energético. Esto se debe a que se impuso la no deducibilidad de regalías, con lo que los dividendos a los accionistas se verán impactados.



A su turno, en las compañías de otros sectores, como el comercio, la construcción y la energía, otro de los impactos fuertes que se empezó a sentir este año está relacionado con los costos financieros.



(Acciones están baratas y en el mercado no hay compradores).



Con los incrementos de las tasas de interés del Banco de la República, que tras su última reunión quedaron en 13,25%, las compañías se están enfrentando a una deuda más costosa porque, de las utilidades operacionales que obtienen, les está tocando destinar más plata para el pago de intereses por préstamos tomados.



Además, Higuita destaca que el incremento en el salario mínimo para las compañías intensivas en mano de obra también significa un golpe duro en sus estados financieros.



Teniendo en cuenta estos factores, las compañías han tenido resultados dispares, con reducciones en sus utilidades netas, que podrían verse en menores dividendos el próximo año.

Empresas. iStock

Las minero energéticas

Precisamente por los factores mencionados, unas de las más golpeadas por los cambios con las petroleras y las mineras.



(Los duros desafíos que tendrá una subasta eólica ‘offshore’).



Ecopetrol evidenció un comportamiento dispar, con un alza de 44% en su provisión para el impuesto de renta, pero con una caída de 1,2% en sus gastos financieros.



Si bien tuvo mayores ingresos ($38,8 billones y un alza de 19,7%), por las mayores ventas, y un mayor Ebitda (con una variación de 12%) las utilidades atribuibles a accionistas tuvieron un descenso. Para los primeros tres meses del año, las ganancias decrecieron 13,9%, pasando de $6,5 billones a $5,6 billones.



Raúl Ávila, experto en regulación y docente universitario, explicó que esto demuestra el mayor ajuste que debieron hacer las empresas en su planeación tributaria y financiera, afectando los resultados que tendrán este año. Esto porque, al analizar el caso de otras compañías del sector hay situaciones similares.



La filial de Ecopetrol dedicada a la transmisión de energía, ISA, tuvo un alza en 16,3% para provisiones por impuesto de renta.



(Empresarios respaldaron la subida de tasas del Emisor).



Según el balance presentado al mercado, este rubro sumó $328.000 millones durante los tres primeros meses. Esto se explicó por unos mejores resultados en la operación y el efecto por la conversión en la consolidación. Sin embargo, matizaron que esto se vio compensado por un menor gasto de impuestos.



La compañía casi duplicó sus utilidades, al lograr $828.000 millones (92,1% más que en el mismo periodo del año anterior).



Otra de las compañías energéticas que tuvo un efecto fue Celsia que, a diferencia de ISA, disminuyó en 29,9% su provisión para impuesto de renta. Sin embargo, fueron los gastos financieros los que tuvieron un alza considerable.



Estos escalaron 151%, alcanzando $191.000 millones entre enero y marzo.La empresa aseveró que el impuesto sobre ganancias fue menor por cuenta del incremento en estos gastos.



(Las expectativas del mercado colombiano frente al PIB).



La energética destacó como motivos unas mayores tasas de interés para las obligaciones financieras, deuda y bonos indexados al IPC e IBR, mayor stock de deuda para ejecución de proyectos, entre otros.



Llevando la mirada a una compañía minera, la compañía de extracción de oro Mineros también se vio fuertemente impactada por ambos factores. Para este caso, tanto los ingresos como la utilidad tuvieron incrementos. No obstante, los gastos financieros se duplicaron (100%) y la provisión de impuesto sobre la ganancia creció en 52%.



El aumento, para el primer punto, se explica mayoritariamente por los incrementos en los intereses de las obligaciones crediticias “dada la situación macroeconómica de altas tasas de interés”.



(‘Aranceles inteligentes generan incertidumbre’: Amcham Colombia).



Higuita apunta que se está a la espera de una decisión al respecto de la exequibilidad de la no deducibilidad de regalías, lo que podría afectar de forma importante los montos a pagar por parte de las compañías.

Ecopetrol. Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Así subió en Ecopetrol la Provisión para impuesto de renta

La mayor compañía del país hizo evidente el impacto por la mayor carga de tributación, por cuenta de la sobretasa a la renta. Para el primer trimestre del año, su provisión para este tributo aumentó 44%, llegando a $5,6 billones, frente a los $3,8 billones del mismo periodo del año anterior.



(Mintrabajo explica cómo funcionará la pensión anticipada).



Así mismo, en los resultados presentados en su balance, resalta este punto como uno de los principales componentes del incremento total de los pasivos registrados en este lapso.



Al analizar los datos por segmentos se encuentra que para la producción y explotación de hidrocarburos, la provisión aumentó un 42,9% llegando a $3,8 billones. Por su parte, para transporte creció 50,4% con lo que alcanzó $958.000 millones.



Sin embargo fue refinación el segmento más afectado, puesto que su variación fue de 126%, escalando a $786.000 millones de provisión.

Comercio y alimentos evidencian el impacto

El peso de las tasas de interés así como la mayor carga impositiva se evidencia en los balances que hasta el momento se han conocido en el sector del comercio y en las empresas de alimentos.



(La unión que no fue: el camino del fallido proceso de Avianca y Viva).



Ese es el caso del Grupo Éxito cuyas utilidades netas se redujeron 30%, al pasar de $64.539 millones a 45.118 millones en los tres primeros meses del año, según el reporte.



En el informe de resultados se destaca que los gastos financieros a marzo del 2023 son más del doble (131,5%) que los del primer trimestre del año pasado, al llegar a $237.300 millones.



En cuanto a la provisión de impuesto de renta se evidencia a marzo una reducción, al pasar de $54.840 millones a $40.708 millones.



El Grupo Nutresa, el mayor en alimentos del país, explicó que “en los rubros postoperativos, los gastos financieros por $204.341 millones crecieron un 179,3% como resultado del incremento en las tasas de interés de la región”.



(Expomotor en el Tolima busca reactivar mercado de carros).



Sobre la provisión del impuesto de renta, registró un aumento superior a los $11.000 millones y quedó en $114.669 millones. La utilidad neta de la compañía se situó a marzo en $348.205 millones.



El Grupo Empresarial Colombina, a su turno, explicó que en el trimestre su utilidad operacional creció 50%, pero ese buen resultado no se reflejó del todo en la utilidad neta, que aumentó cerca de 5% y llegó a $26.671 millones.



La razón fue que “los gastos financieros por $24.675 millones, originados principalmente por las mayores tasas de interés, han alcanzado los niveles más altos de los últimos tiempos”, según consigna en su reporte.



Igualmente, en el documento se evidencia que aumenta gasto de impuesto de renta, que quedó en $12.405 millones. En el primer trimestre del 2022 fuede $5.528 millones.



(Google presenta el Pixel Fold, su nuevo teléfono plegable inteligente).



En estos sectores, como explica Jairo Higuita, experto tributario y socio director de Jiménez, Higuita y Rodríguez, uno de los impactos que también se está añadiendo a sus estados financieros son el incremento del salario mínimo, que fue fijado en 16%.



Esto para los sectores intensivos en mano de obra, se suma a las altas tasas de interés a la hora de impactar sus balances.

Grupo Éxito Archivo EL TIEMPO

Sector constructor se resintió en el trimestre

Dos firmas del renglón tuvieron afectación en sus balances. En el primer trimestre del año el Grupo Argos reportó una utilidad bruta por $1,7 billones, cifra 41% superior a la reportada en el mismo periodo de 2022, la cual fue por $1,2 billones.



(Primera tienda de Ikea en Colombia: lo que falta para su apertura).



Si bien obtuvo mejores resultados que en el despegue del 2022, se enfrentó a grandes retos económicos, toda vez que reportó un aumento de 58% en gastos financieros año, pasando de destinar $276.686 millones en los primeros tres meses del año en 2022 a $439.101 millones entre enero y marzo de este año.



Por su parte, la firma de cementos del Grupo tuvo una utilidad bruta por $653.048 millones, 79% más que la del primer trimestre del año anterior.



En el caso de los gastos financieros, estos presentaron un aumento de 60% frente al mismo periodo del año 2022, siendo de $176.013 millones.



No obstante, registró una disminución de 37% en la provisión de impuestos sobre la renta, pasando de $60.179 millones pagados en 2022 a $37.533 millones en 2023.



DANIELA MORALES SOLER

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodistas de Portafolio