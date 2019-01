Con renovación, Dann Carlton Medellín crece en el mercado

Con la remodelación de los hoteles que tiene la cadena Dann Carlton en Medellín, la organización le apuesta este año a un incremento de la tasa de ocupación, las ventas y de su participación en el mercado.



Eso le contó a este diario Daniel Zapata, director de mercadeo y alianzas especiales de Dann en Medellín, quien dijo que eso hace parte del plan para mejorar la experiencia de los clientes y, a su vez, ser más competitivos con la creciente oferta hotelera en la zona.

“Las remodelaciones que se hicieron son muy importantes ya que con la llegada de nuevos hoteles y cadenas al país, el buen servicio y ubicación que nos identifica como líderes, debe ir ligado a la renovación de espacios. La idea es oler a nuevo sin dejar de lado nuestras principales herramientas, que son tradición y calidad en el servicio”, manifestó Zapata.



Uno de los cambios que hizo la cadena en el Dann Carlton Medellín, establecimiento gerenciado por Manuel José Molina, fue el de las habitaciones inteligentes. “Hicimos una remodelación y adecuación de nuevos espacios, la recuperación de nuestra zona húmeda completa y la renovación al 100% de nuestras habitaciones, las cuales en el caso de nuestro hotel principal fueron completamente rediseñadas dando un nuevo toque de modernidad sin dejar de un lado la elegancia que nos identifica desde hace 20 años”, dijo.



(Lea: Dann Carlton se afianza en Antioquia)



Según Zapata, con eso el Dann se convertiría en el único hotel de la zona que cuenta con ese tipo de habitaciones. “Cada una de ellas cuenta con un sistema domotizado. Este sistema permite manipular desde el control del televisor o un dispositivo móvil todos los elementos del cuarto tales como lámparas, luces de techo, cortinas, televisor y aire acondicionado”, afirmó. Por otro lado, Zapata destacó que una de las fortalezas de los hoteles de Dann en la capital antioqueña son la ubicación, la calidad y el servicio. “Nuestro servicio personalizado, la calidad humana del personal de atención y el amor a cada detalle que transforma cualquier evento o servicio de alojamiento en la mejor experiencia son algunos de los diferenciales”.



AUMENTO DE TURISTAS



Según las cifras más recientes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Medellín es la cuarta ciudad más visitada por los turistas extranjeros en Colombia.



Por eso, Zapata contó que la cadena ha implementado algunas medidas para adaptarse a esa tendencia, que va al alza. “Somos conscientes de la internacionalización de la ciudad. Por eso, además de crear cada vez más planes internos de gastronomía y sano esparcimiento, también vamos de la mano de los entes gubernamentales y asociaciones de promoción de nuestro destino ante el mundo”.



(Lea: ¿Quien ganó en la disputa entre los hoteles Dann y Ritz?)



Sumado a eso, la cadena se encarga de preparar a sus colaboradores a través de la capacitación diaria, el bilingüismo “y el gran acompañamiento en el impulso, planeación y muestra de los grandes programas que ofrece hoy Medellín”, agregó Zapata.



Por otro lado, la cadena ha empezado a mostrar una mayor diversificación en su tipo de huéspedes, según reveló el directivo. “Nuestro cliente principal es el corporativo, somos hoteles de negocios con servicios muy completos, pero desde hace unos años venimos recibiendo un gran número de grupos y familias por turismo, por lo cual adecuamos espacios, servicios y nuevos paquetes para este público”.



En consecuencia de la llegada de esos nuevos clientes, Zapata añadió que eso se ha reflejado en un incremento de su tasa de ocupación hotelera para los fines de semana. “Esta era un poco más baja por tratarse de un destino más de negocios, pero para 2019 continuamos con un crecimiento muy notable en ese sentido”, afirmó.



Por eso, se espera que este año la cadena lance nuevos paquetes turísticos que ofrezcan más tiempo en familia y muestre los atractivos de la capital antioqueña. “Como cadena nuestro nombre y tradición fortalece nuestra imagen a nivel nacional e internacional, pero como desempeño particular podríamos decir que Medellín va en crecimiento frente a otros destinos y esto nos fortalece como líderes. No cabe duda que en cada ciudad donde hay un hotel Dann o Dann Carlton se marca la diferencia”, aseguró.



En cuanto a la posibilidad de abrir más hoteles en esa ciudad, Zapata reveló que sí han tenido nuevas propuestas para el esparcimiento de su marca gracias al éxito de su operación. Sin embargo, los directivos de la cadena todavía no han definido si habrá nuevas aperturas. “Si llega una nueva propiedad sería otra edificación lista para prestar un servicio de calidad, cinco estrellas y de lujo”, concluyó.



EVENTOS, LA OTRA APUESTA



Una de las tendencias que han tenido los hoteles en el país, sobre todo en ciudades como Medellín, es la de realización de eventos y de un fortalecimiento de los restaurantes. Ante eso, Zapata explicó que “desde hace 20 años somos los líderes en la realización de los más grandes y exquisitos festivales de cocina del mundo. Y para este 2019 países como España, México, Argentina, Perú, las Islas del Caribe, y por supuesto Colombia serán nuestros destinos invitados para deleitar el paladar de nuestros huéspedes, residentes de ciudad y extranjeros”, apuntó el director de mercadeo de Dann Medellín.