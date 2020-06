Con venta de sus ingredientes, nace Subway Market

La cadena de restaurantes Subway cumple 25 años en el mercado colombiano en plena crisis sanitaria. Y para responder a las necesidades del consumidor decidió abrir una nueva línea de negocios para que él mismo prepare su sándwich favorito en casa.



(Lea: Subway modernizará una decena de puntos en el 2020)

Según la marca, con Subway Market encontrará los ingredientes para prepararlo a su gusto como en el restaurante, explicó Rosa Rodríguez, directora de Subway Colombia, quien dijo que a esta nueva opción se llega “en un proceso en el que continuamos aprendiendo sobre cómo manejar el virus y ajustarnos a las necesidades de los consumidores, para tratar de llegar a sus hogares de una manera diferente”.



Dice que esta es una posibilidad para que los clientes tengan disponibilidad de los ingredientes sin tener que ir hasta el punto de venta, ahora que el distanciamiento social es una recomendación.



Actualmente, está disponible en 17 restaurantes del país y la idea más adelante es que se puedan unir más establecimientos a nivel nacional, explicó Rodríguez.



Para obtener esta nueva oferta de productos la cadena tiene varias modalidades. Una es que el cliente puede pedir domicilio en cada restaurante para que se lo lleven.



Igualmente, donde esté permitido, puede hacer la orden e ir al restaurante a recoger lo que compre. Y desde la semana entrante en la plataforma de Rappi estará en la opción de supermercados, independiente a la de domicilio habitual de sus restaurantes.



El modelo de Subway Market ya opera en varios países: Panamá, Guatemala, Costa Rica y México.



“La expectativa es ver si hacia adelante es algo que puede extender a nivel nacional, pero va a depender mucho de la aceptación del consumidor”, comentó Rosa Rodríguez”.



Actualmente, la cadena tiene abiertos 210 puntos de los 295 que opera en Colombia y las aperturas se dan en la medida que las condiciones y las autorizaciones de las autoridades se van presentado, señaló la ejecutiva.



“Todavía no tenemos información sobre cierres definitivos, y nosotros prevemos que se pueden dar, pero eso puede depender de qué tan largo es el período sin operar de los restaurantes y cuánto se demorarían en recuperarse. El problema es, una vez se abre, cuánto nos tomaría recuperar las ventas que se quedaron sin hacer dos o tres meses”, precisó.



Citó que en el caso de Colombia el impacto ha sido casi de una caída del 70% a 80% de las ventas, aunque en unas ciudades ha sido de 50%.



Por otro lado, aseguró, en otros países se ha mostrado que una vez se restablece el servicio y se programa la apertura, la recuperación es mucho más rápida de lo que se espera.



“Nos damos cuenta que nuestros clientes tienes ganas de volver y buscan experiencias y esquemas de interacción. A medida que la apertura genera confianza y seguridad, ese consumidor está dispuesto a comprar”, comentó Rosa Rodríguez.



Respecto a los planes de expansión de la cadena en Colombia, señaló que quedan en un segundo plano y no son ahora lo más importante para la marca. “Hasta que no podamos estabilizar y ayudar al franquiciado en este momento, no podemos pensar en nuevos puntos. Sobre todo, hay que ver cómo la economía se recupera. Nuestra prioridad hoy en día es apoyar a los franquiciados y mirar cómo estabilizar su rentabilidad y entonces luego continuar con los planes de crecimiento”, puntualizó.