Conozca los valores de las 500 firmas más grandes del mundo

No necesariamente las empresas más admiradas o las más avanzadas tecnológicamente deslumbran por ser las más íntegras, –hablando de la ética en los negocios–, no tienen el mayor respeto por sus clientes o sus empleados, ni le ofrecen igualdad de oportunidades a la gente que demanda un empleo.



Tampoco es sencillo interpretar lo que comúnmente se denomina como cultura corporativa, y lo que se entiende en cada caso, sobre los valores que guían el devenir de una empresa y los que realmente se llevan a la práctica, en las rutinas diarias, a nivel interno de las mismas y frente a los clientes que generalmente y en su mayoría dicen tener como el eje central de sus negocios.

Ante la dispersión de criterios y la complejidad de los análisis para sacar conclusiones sobre que tipo de culturas y valores son sobresalientes y ejemplares, un grupo de especialistas liderados por la Escuela de Gerencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT- y la multinacional de administración de recursos humanos Glassdoor, han identificado los nueve valores más comunes entre las 500 compañías más grandes del mundo.



Como uno de los productos de un trabajo que se extendió durante tres años, sus autores construyeron una serie de indicadores que permiten no solo observar el peso que cada empresa le otorga a sus valores, sino compararse con sus principales competidores.



Uno de los aspectos que recibió mayor atención en ese sentido fue la opinión expresada por los propios empleados de las empresas, y no solo lo descrito en los manuales corporativos, sobre la aplicación real y práctica de los valores.



Para calificar una cultura corporativa se requieren datos confiables de un gran número de empleados, señalaron sus autores, entre ellos el profesor de Estrategia Competitiva del MIT, Donald Sull, cofundador de la empresa especializada en administración CultureX, y el director de Investigación económica de Glassdoor, Andrew Chamberlain.



Es claro, explican, que algunas empresas y sus directivas son mucho menos abiertas a la crítica de sus propios empleados, pero de todas formas la muestra es tan amplia que asegura un alto grado de confiabilidad. Se sabía, por ejemplo, que desde antes de la crisis que azotó al Banco Wells Fargo, que sus empleados tenían un 50% menos de probabilidades de reportar alguna anomalía y de tener algún eco entre sus superiores. En otras entidades, en cambio, los gerentes guardan confidencialidad a los subalternos y estos no corren el riesgo de ser despedidos, indican los autores. En otros casos, los empleados hacen sus reportes con impresiones personales, una o dos veces al año, sin correr el riesgo de represalia alguna.



MILES DE DATOS



Para llegar a escoger los “9 Grandes Valores”, los autores revisaron más de un millón de datos aportados por los empleados, recopilados por Glassdoor durante 10 años, vinculados a más de 500 empresas, que emplean a 34 millones de personas a nivel mundial.



Con la aplicación de algoritmos, armaron un diccionario con más de 20.000 términos, con los cuales se han descrito los múltiples y diferentes valores, en las distintas empresas agrupadas en 33 sectores, desde bancos hasta compañías manufactureras, pasando por las más tradicionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. Al final, identificaron más de 60 valores que refinaron hasta dejar los 9 más grandes.



Dichos valores son: agilidad, cliente, diversidad, ejecución, innovación, integridad, rendimiento, respeto y colaboración. Los mismos se cruzan con los 33 sectores en los cuales fueron agrupadas las empresas, y reciben una calificación por parte de los empleados, con puntajes entre 0 y 5, según el grado de intensidad de como ellos perciben la práctica de un terminado valor y la frecuencia con que se debate el mismo, al interior de las compañías.



Por ejemplo, los empleados de Amazon, destacan valores como el de la innovación, atención al cliente minorista y diversidad, con una calificación muy favorable; pero no lo hicieron en el mismo sentido para los valores relacionados con la integridad y el rendimiento, ni sobre el respeto que la compañía brinda a sus trabajadores.



El nuevo conjunto de indicadores sobre la cultura empresarial, ha sido bautizado como “Culture500”.



COMPARACIONES



Según el análisis, el sentimiento de los empleados de Amazon está en armonía con los datos que arroja la comparación con el resto de las compañías tecnológicas, en donde evidentemente sobresale en el campo de la innovación, aun frente a gigantes como Facebook, Netflix, Google (Alphabet), Apple y Samsung.



No obstante, cuando se compara con compañías de otros sectores, en lo que corresponde al valor del cliente, Amazon es superada por empresas como Disney, Nordstrom y Four Seasons.



En general, entre todos los grupos, donde el valor de la innovación es más prominente, el énfasis lo tiene la industria de semiconductores, los gigantes tecnológicos, los fabricantes de equipos de comunicaciones, los desarrolladores de software y las empresas con mayor registro de patentes.



En el otro extremo de este valor, figuran los bancos regionales, las cadenas de supermercados, las compañías aéreas, las aseguradoras y las empresas de servicios financieros.



Primero el cliente. Un grupo de compañías vinculados a la industria de equipos médicos y farmacéutica, registra la más alta calificación en el valor del cliente. Se destacan la empresa Edwards, Genentech, Takeda, Gilead y AbbVie. En los últimos lugares, entre las 500, figuran WellCare, Support.com, Sony Electronics, Grupon y Dr Pepper Snaple.



Agilidad. Se refiere a la rápida adaptación al mercado y la identificación de nuevas oportunidades de negocios. Los primeros lugares en este valor lo ocupan Nvidia, SpaceX, Uber, Facebook y Tesla. En contraste, empresas como Valero, Sunrise, P&G, Chevron y UHS, muestran la calificación más baja.



Diversidad. En este caso el valor esta relacionado con la capacidad de la empresa para promover la inclusión de personas, sin discriminación en materia de género, raza, orientación sexual, religión o nacionalidad. La mejor calificación en este caso la obtienen las empresas Cummins, Schlumberger, Flextronics, RB y HP Inc.



Ejecución. El empoderamiento a los empleados, con la delegación y las herramientas necesarias para actuar, siendo responsables de su disciplina y los resultados, es la esencia que enmarca este valor. Se destacan en este aspecto, empresas como Netflix, Facebook, Edward Jones, Ultimate Software y Uber. Con más baja prioridad figuran Jack in the Box, Cablevisión, SeaWorld y Huawei.



Innovación. Se trata de empresas pioneras en el lanzamiento de productos y servicios novedosos, y su capacidad para cambiar las formas de trabajo. Se destacan aquí empresas como Nvidia, Tesla, SpaceX, Northwell y Red Bull. Con mucho menor peso en este valor aparecen M&T Bank, Vanguard, Edward Jones, Comerica y Danaher.



Integridad. La ética y la honestidad constituyen cualidades consistentes, entre los empleados. Abanderan este valor empresas como Rockwell, Texas Instruments, Nvidia, Colgate-Palmolive y Clorox.



Rendimiento. Contempla la atención permanente a los empleados, con bonificaciones, promoción y capacitación. Este valor tiene una alta calificación en Nvidia, Danaher, KLA, Enterprise y Paycom. Tiene menor preponderancia para empresas como Sony Electronics, Dow jones, Advocate, HCL Tech y FCA.



Respeto. La cortesía y consideración hacia sus compañeros de trabajo, y el trato digno, son la esencia de este valor. Lo resaltan con mayor calificación en las compañías Ultimate Software, Paylocity, DuPont, AMD y Colgate-Palmolive.



El mismo no tiene tanto arraigo en empresas como LPL Financial, ITW, Gilead, General Dynamics, y Highmark Health.



Colaboración. Un trabajo de equipo, con armonía en su interior y con las mejores relaciones con otros grupos de la organización, resumen este valor. Tiene un alto peso en empresas como Bain & Company, Ultimate Software, Atrium Health, HP Inc. y Paylocity. Su calificación es menor en Allscripts, Jack Henry, Visa, Cablevisión y Centene.



MÁS CULTURA, MEJORES RESULTADOS



Vincular la cultura corporativa con los resultados requiere de datos que permitan predecir de manera confiable el desempeño de las empresas. Estas no pueden eliminar las críticas y más bien se requiere de una imagen completa, que vaya más allá de las anécdotas y las observaciones personales en las que a menudo se basan los gerentes, sostienen los autores.



Con los nuevos indicadores, los líderes corporativos pueden evaluar si los empleados creen que se están cumpliendo con valores establecidos.



En últimas, los sentimientos de los empleados son un predictor valedero para detectar problemas e identificar oportunidades.



Germán Duque Ayala

Especial para Portafolio / Miami